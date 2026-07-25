México

México concentra 454 especies de serpientes: su veneno aporta a la medicina, pero la pérdida de hábitat amenaza su supervivencia

La secreción tóxica de estos animales es producida por glándulas salivales especializadas, compuesta principalmente de proteínas, enzimas y polipéptidos

Guardar
Google icon
Una serpiente pitón grande se desliza por un humedal con agua poco profunda, juncos altos, pasto, árboles y luz cálida del amanecer.
México concentra 454 especies de serpientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diversidad de serpientes en México constituye un patrimonio biológico de enorme relevancia científica, ecológica y cultural. El país alberga 454 especies de estos reptiles, distribuidos en diferentes regiones, muchas de las cuales poseen características únicas. Un dato destacado es que al menos una quinta parte de estos ejemplares producen un veneno de alto valor médico, utilizado en la elaboración de medicamentos y antivenenos, de acuerdo con la estudiante Valeria Daniela Palacios González, de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM.

Más allá de la percepción popular, estos animales desempeñan un papel esencial en el equilibrio ecológico. Ayudan a regular poblaciones de roedores, insectos y otros organismos que pueden convertirse en plagas, favoreciendo así la estabilidad de las cadenas alimenticias. Desde el punto de vista cultural, su presencia se observa en emblemas nacionales, símbolos ancestrales como Quetzalcóatl y en iconografía vinculada a las ciencias de la salud, así como en el ámbito económico, donde se aprovechan su piel, carne y hasta su presencia en el comercio de mascotas.

PUBLICIDAD

Cuidarlas y conservarlas implica enfrentar desafíos complejos. Durante la conferencia “Conservación de alto riesgo: serpientes venenosas de México”, la alumna detalló que la fragilidad de estos reptiles se agrava por la pérdida de hábitats, la captura ilegal, la mortalidad tanto accidental como intencional motivada por el miedo, y la contaminación por químicos utilizados en el control de plagas. A todo esto se suman amenazas derivadas del cambio climático, la competencia con especies invasoras y prácticas rituales que involucran su caza.

Serpientes en México: el valor del veneno y las amenazas a su conservación

El veneno de las serpientes mexicanas es una secreción producida por glándulas salivales especializadas, compuesta principalmente de proteínas, enzimas y polipéptidos. Este mecanismo permite que puedan defenderse y capturar presas, gracias a un sofisticado sistema de inyección mediante colmillos huecos. En México, la familia Viperidae, que incluye a las serpientes de cascabel, nauyacas y cantiles, posee una toxina de efecto proteolítico, capaz de descomponer proteínas en aminoácidos.

PUBLICIDAD

Por su parte, las especies del grupo Elapidae, entre las que se cuentan las coralillo, micrurus y la hydrophis marina, presentan una sustancia neurotóxica y se distinguen por una dentición particular y colores vivos. Este conocimiento resulta clave para el desarrollo de antídotos y medicamentos, reafirmando la importancia de proteger a estos animales frente a los riesgos que enfrentan en su entorno.

Infografía sobre serpientes en México: título, número '454 especies', ilustraciones de serpientes, iconos de ecosistema y conservación, texto y logo de Infobae.
La infografía detalla la riqueza de 454 especies de serpientes en México y expone su valor ecológico, médico y cultural, así como los retos y acciones clave para su conservación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La situación de quienes se dedican a su conservación también es preocupante. La especialista aseguró que existen diversos obstáculos como: la falta de recursos, la discriminación y criminalización, la corrupción, la impunidad, la desinformación y la escasa participación social. Además, mencionó el monopolio en la producción de antivenenos, lo cual limita el acceso a tratamientos efectivos y frena los esfuerzos de preservación.

Acciones para la protección de estas especies

Entre las principales recomendaciones para colaborar en la defensa de estas especies se encuentra la integración a grupos ambientalistas, la participación en brigadas de protección animal y la promoción de la educación ambiental. La conservación requiere de un esfuerzo colectivo, abierto a la sociedad y alejado de posturas pasivas o aisladas.

La experta en etología remarcó que para revertir el escenario complicado, es fundamental la voluntad de la comunidad y el compromiso político e institucional. Tomar parte en actividades de divulgación científica y redes de apoyo local puede marcar la diferencia en la supervivencia de las serpientes mexicanas y en la preservación de los servicios ambientales que proporcionan.

Así, la conservación de estos reptiles no solo significa proteger una parte esencial de la biodiversidad mexicana, sino también resguardar los beneficios que su presencia aporta a la salud, la economía y la cultura del país.

Temas Relacionados

serpientesreptilesanimalesmedicinavenenoecosistemaUNAMmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La Velada del Año VI México: sigue EN VIVO el minuto a minuto de la pelea de Rivers vs Roro y Natalia Mx vs Clersss

Checa los detalles de las peleas entre los realizadores de contenido con mayor influencia en el mundo

La Velada del Año VI México: sigue EN VIVO el minuto a minuto de la pelea de Rivers vs Roro y Natalia Mx vs Clersss

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy sábado 24 de julio: sacerdote recibe 21 años de prisión por abusar de una monja en Tijuana

Los hechos ocurrieron el 9 de noviembre de 2020, cuando el clérigo aprovechó una cita de confesión para agredir a la religiosa

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy sábado 24 de julio: sacerdote recibe 21 años de prisión por abusar de una monja en Tijuana

Pedro Sola arremete contra la cultura de la cancelación tras polémica de Belinda, Danna y Kenia Os: “Odio indiscriminado”

El conductor de ‘Ventaneando’ ha sido blanco de críticas tras arremeter contra las mascotas

Pedro Sola arremete contra la cultura de la cancelación tras polémica de Belinda, Danna y Kenia Os: “Odio indiscriminado”

Por qué las cucarachas vuelven aunque limpies: el error que casi todos cometen

Limpiar no siempre es suficiente cuando se trata de ciertos enemigos silenciosos del hogar

Por qué las cucarachas vuelven aunque limpies: el error que casi todos cometen

Sacerdote Noel “N” es sentenciado a 21 años de prisión por abuso a una monja en Tijuana

La sentencia incluye prisión, multa y reparación del daño material y moral, tras comprobarse la agresión cometida durante una cita de confesión

Sacerdote Noel “N” es sentenciado a 21 años de prisión por abuso a una monja en Tijuana
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy sábado 24 de julio: sacerdote recibe 21 años de prisión por abusar de una monja en Tijuana

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy sábado 24 de julio: sacerdote recibe 21 años de prisión por abusar de una monja en Tijuana

Sacerdote Noel “N” es sentenciado a 21 años de prisión por abuso a una monja en Tijuana

Ejército y Guardia Nacional aseguran arsenal del Cártel del Pacífico en Sonora: decomisan más de 272 mil cartuchos y 81 armas

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México viernes 24 de julio: hermano de autodefensa Hipólito Mora señala captura de su asesino

Fiscalía CDMX obtiene vinculación a proceso contra integrantes de dos células criminales: La Glendisa y el UJ-40

ENTRETENIMIENTO

Colisión, la nueva mega producción que busca llevar las novelas mexicanas al streaming, ya tiene trailer oficial

Colisión, la nueva mega producción que busca llevar las novelas mexicanas al streaming, ya tiene trailer oficial

Harry Styles llega al Museo de Cera de CDMX: horarios, precios y ubicación

Pedro Sola arremete contra la cultura de la cancelación tras polémica de Belinda, Danna y Kenia Os: “Odio indiscriminado”

Vadhir Derbez recibe palmada sin consentimiento en una fiesta y se viraliza en redes sociales

Camilo pospone Tour México 2026: nuevas fechas y cómo pedir reembolso

DEPORTES

México va por el bronce en polo acuático tras caer ante Colombia en Santo Domingo 2026

México va por el bronce en polo acuático tras caer ante Colombia en Santo Domingo 2026

México abre el desfile en la inauguración de Santo Domingo 2026: así fue la ceremonia de los Juegos Centroamericanos

Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026: dónde ver EN VIVO, calendario y todo lo que debes saber

La Velada del Año VI México: sigue EN VIVO el minuto a minuto de la pelea de Rivers vs Roro y Natalia Mx vs Clersss

¡México conquista el primer oro de Santo Domingo 2026! Edith Márquez y Aylin Madueña hacen historia en remo