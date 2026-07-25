México concentra 454 especies de serpientes: su veneno aporta a la medicina, pero la pérdida de hábitat amenaza su supervivencia

México concentra 454 especies de serpientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diversidad de serpientes en México constituye un patrimonio biológico de enorme relevancia científica, ecológica y cultural. El país alberga 454 especies de estos reptiles, distribuidos en diferentes regiones, muchas de las cuales poseen características únicas. Un dato destacado es que al menos una quinta parte de estos ejemplares producen un veneno de alto valor médico, utilizado en la elaboración de medicamentos y antivenenos, de acuerdo con la estudiante Valeria Daniela Palacios González, de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM.

Más allá de la percepción popular, estos animales desempeñan un papel esencial en el equilibrio ecológico. Ayudan a regular poblaciones de roedores, insectos y otros organismos que pueden convertirse en plagas, favoreciendo así la estabilidad de las cadenas alimenticias. Desde el punto de vista cultural, su presencia se observa en emblemas nacionales, símbolos ancestrales como Quetzalcóatl y en iconografía vinculada a las ciencias de la salud, así como en el ámbito económico, donde se aprovechan su piel, carne y hasta su presencia en el comercio de mascotas.

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Cuidarlas y conservarlas implica enfrentar desafíos complejos. Durante la conferencia “Conservación de alto riesgo: serpientes venenosas de México”, la alumna detalló que la fragilidad de estos reptiles se agrava por la pérdida de hábitats, la captura ilegal, la mortalidad tanto accidental como intencional motivada por el miedo, y la contaminación por químicos utilizados en el control de plagas. A todo esto se suman amenazas derivadas del cambio climático, la competencia con especies invasoras y prácticas rituales que involucran su caza.

Serpientes en México: el valor del veneno y las amenazas a su conservación

El veneno de las serpientes mexicanas es una secreción producida por glándulas salivales especializadas, compuesta principalmente de proteínas, enzimas y polipéptidos. Este mecanismo permite que puedan defenderse y capturar presas, gracias a un sofisticado sistema de inyección mediante colmillos huecos. En México, la familia Viperidae, que incluye a las serpientes de cascabel, nauyacas y cantiles, posee una toxina de efecto proteolítico, capaz de descomponer proteínas en aminoácidos.

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Por su parte, las especies del grupo Elapidae, entre las que se cuentan las coralillo, micrurus y la hydrophis marina, presentan una sustancia neurotóxica y se distinguen por una dentición particular y colores vivos. Este conocimiento resulta clave para el desarrollo de antídotos y medicamentos, reafirmando la importancia de proteger a estos animales frente a los riesgos que enfrentan en su entorno.

La infografía detalla la riqueza de 454 especies de serpientes en México y expone su valor ecológico, médico y cultural, así como los retos y acciones clave para su conservación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La situación de quienes se dedican a su conservación también es preocupante. La especialista aseguró que existen diversos obstáculos como: la falta de recursos, la discriminación y criminalización, la corrupción, la impunidad, la desinformación y la escasa participación social. Además, mencionó el monopolio en la producción de antivenenos, lo cual limita el acceso a tratamientos efectivos y frena los esfuerzos de preservación.

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Acciones para la protección de estas especies

Entre las principales recomendaciones para colaborar en la defensa de estas especies se encuentra la integración a grupos ambientalistas, la participación en brigadas de protección animal y la promoción de la educación ambiental. La conservación requiere de un esfuerzo colectivo, abierto a la sociedad y alejado de posturas pasivas o aisladas.

La experta en etología remarcó que para revertir el escenario complicado, es fundamental la voluntad de la comunidad y el compromiso político e institucional. Tomar parte en actividades de divulgación científica y redes de apoyo local puede marcar la diferencia en la supervivencia de las serpientes mexicanas y en la preservación de los servicios ambientales que proporcionan.

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Así, la conservación de estos reptiles no solo significa proteger una parte esencial de la biodiversidad mexicana, sino también resguardar los beneficios que su presencia aporta a la salud, la economía y la cultura del país.