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Camilo pospone Tour México 2026: nuevas fechas y cómo pedir reembolso

Te decimos todo lo que debes saber para que no te pierdas el show

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El cantante Camilo, con barba y un tatuaje en el brazo, sonríe y levanta los brazos mientras toca una guitarra acústica en el escenario bajo luces azules
El cantante Camilo celebra en el escenario mientras se prepara para sus próximos conciertos en Lima y Arequipa, Perú, donde presentará su show.

Camilo reprogramó su Tour México 2026, que estaba contemplaod para agosto y septiembre en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

Por lo que a continuación te decimos todo lo que debes saber para que no te pierdas el show o solicites tu reembolso en caso de ser necesario.

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¿Por qué reprogramó Camilo?

De acuerdo con la promotora Zignia Live, La decisión responde a temas de logística, agenda y al proceso creativo del nuevo álbum del artista. El público que ya cuenta con boletos podrá utilizarlos en las nuevas presentaciones o iniciar el proceso de reembolso.

Zignia Live informó que quienes compraron boletos tienen dos opciones: conservar sus entradas para las fechas reprogramadas o solicitar el reembolso a partir del 24 de julio.

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El artista colombiano Camilo durante un reciente concierto ofrecido en España. EFE/Cabalar
El artista colombiano Camilo durante un reciente concierto ofrecido en España. EFE/Cabalar

El trámite estará disponible hasta el 24 de septiembre y se realiza vía correo electrónico, según detalla el comunicado oficial.

En palabras de la organización, “México es un país sumamente importante para él, y quiere regresar con una gira nueva, preparada con el cuidado y la dedicación que su tribu merece”.

Cambios de fechas: así quedan las nuevas presentaciones en México

Las fechas originales de la gira eran 28 de agosto para Ciudad de México, 4 de septiembre para Monterrey y 5 de septiembre para Guadalajara.

Ahora, la Arena CDMX recibirá a Camilo el 20 de febrero de 2027. La Arena Guadalajara será sede el 5 de marzo de 2027 y la Arena Monterrey el 6 de marzo.

Las personas podrán asistir con los boletos previamente adquiridos, sin necesidad de cambios. Esta política aplica para los tres recintos. “Las personas que hayan adquirido sus boletos, podrán utilizarlos para las nuevas presentaciones sin cambio alguno”, detalla el comunicado de la promotora.

camilo -México- 25 julio
(Zignia Live)

Proceso para solicitar reembolso: requisitos y plazos

Quienes prefieran pedir reembolso deberán enviar su solicitud entre el 24 de julio y el 24 de septiembre de 2026. El procedimiento consiste en mandar un correo a la dirección reembolsos@superboletos.com, indicando en el asunto: CAMILO TOUR.

Para boletos físicos se requiere:

  • Identificación oficial (INE o pasaporte)
  • Una imagen legible y completa de los boletos.
  • En el caso de boletos digitales o no impresos, la solicitud debe incluir la identificación oficial, capturas de los códigos QR y el correo de confirmación de compra en formato PDF.

La organización señala: “El tiempo de respuesta por correo es de 4 a 7 días hábiles”. Para cualquier duda o aclaración se habilita el número de WhatsApp +528116251483, así como la misma dirección de correo electrónico.

Fotografía de archivo del cantante y músico colombiano Camilo. EFE/J.J. Guillén
Fotografía de archivo del cantante y músico colombiano Camilo. EFE/J.J. Guillén

Camilo ofrecerá un espectáculo renovado en 2027

El ajuste en la agenda responde al interés del cantante en presentar un show alineado con su nuevo álbum, de acuerdo con el comunicado difundido por Zignia Live y Enso. El texto subraya: “Esta decisión se ha tomado con el objetivo de presentar un nuevo show de la mano de este nuevo álbum y que esté a la altura de lo que Camilo desea compartir con su público”.

El anuncio enfatiza la prioridad de México en la agenda del artista y la intención de regresar con una producción preparada con especial cuidado. La gira de 2027 visitará los principales recintos de las tres ciudades con fechas ya confirmadas.

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