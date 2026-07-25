Vadhir Derbez recibe palmada sin consentimiento en una fiesta y se viraliza en redes sociales

Fuente: TikTok @lilachavez2016

Vadhir Derbez recibió un toque no consentido durante una fiesta con creadores de contenido, protagonizó un video que se viralizó en TikTok y encendió un debate sobre el consentimiento en redes sociales. El incidente ocurrió mientras el actor bailaba con una mujer y, al alejarse, una asistente identificada como “doña Silvia” —madre de la influencer Itatí López— le dio una palmada en los glúteos sin previo aviso.

La reacción del hijo de Eugenio Derbez fue inmediata: se giró, la detuvo y le dijo algo que las cámaras no alcanzaron a captar. Su expresión, sin embargo, dejó poco a la interpretación. Momentos después, el actor se retiró del lugar.

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Lo que captó la cámara

Un collage digital une una pantalla de transmisión en vivo en un entorno nocturno con el primer plano del rostro de un hombre usando una gorra. (@lilachavez TikTok/Vadhir Derbéz Instagram)

La persona que grababa se acercó a doña Silvia tras el incidente. La mujer confirmó que Vadhir sí se había molestado y asintió con la cabeza llevándose la mano a la boca, sin añadir más palabras en ese momento.

El video circuló rápidamente en TikTok y generó cientos de comentarios. La mayoría de los usuarios respaldó la reacción del actor bajo el argumento de que nadie debe tocar a otra persona sin su consentimiento.

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Declaració doña Silvia

Video dónde la señora Silvia aclara lo sucedido (TikTok/Silvia)

Ante la polémica, doña Silvia publicó su propio video en redes sociales para relatar lo sucedido. Reconoció sin rodeos que actuó mal: “La cagué”, dijo, y explicó que fue a buscar a Vadhir para pedirle disculpas en persona.

En ese encuentro, el actor le dejó en claro cómo se sintió. “Yo a usted pues ni la conozco ni la conocía, y se me hizo raro que me haya hecho así. Sí me asusté, me molesté”, le dijo, según el relato de doña Silvia. Ella respondió: “Tienes toda la razón, mijo”.

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La mujer también le mostró videos de su personalidad para explicarle su forma de ser. “Reconocí que yo la cagué. Le dije que me disculpara”, afirmó doña Silvia.

El desenlace: TikTok juntos tras las disculpas

Después de la conversación, ambos grabaron un TikTok juntos que doña Silvia publicó en su cuenta. “Este video que yo tengo aquí en mi TikTok fue después de lo que pasó. Ya platicamos bien, le pedí una disculpa y todo bien”, explicó ella misma.

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Vadhir Derbez no emitió ninguna declaración pública sobre el incidente hasta el cierre de esta nota.

La demanda por presunto abuso que enfrenta en paralelo

El actor negó categóricamente las acusaciones y aseguró contar con pruebas de su inocencia. “Tenemos todas las pruebas de que todo esto no sucedió” (Vadhir Derbez: Instagram)

El incidente de la fiesta llegó en un momento delicado para Vadhir Derbez, de 35 años, quien enfrenta un proceso legal por una denuncia de presunto abuso sexual presentada el 2 de abril de 2026 ante la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales de la Ciudad de México.

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La denunciante es una modelo estadounidense de 19 años, identificada con las iniciales S.E.S., quien participó en el rodaje de un videoclip del cantante en la Casa Volopapilio, en Coyoacán. Según la carpeta de investigación —que consta de 333 páginas, de acuerdo con lo difundido por el programa De Primera Mano—, el presunto incidente ocurrió el último día del rodaje, alrededor de las 18:15 horas.

El actor negó categóricamente las acusaciones y aseguró contar con pruebas de su inocencia. “Tenemos todas las pruebas de que todo esto no sucedió”, declaró en entrevista con De Primera Mano. Sostuvo que nunca estuvo a solas con la modelo y que su equipo de producción estuvo presente en todo momento.

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Su abogado, Enrique González Casanova, señaló que el caso habría comenzado como una extorsión: personas desconocidas contactaron a Vadhir por redes sociales y WhatsApp para exigirle USD 350.000 a cambio de detener el proceso, con mensajes que incluso aludían al patrimonio de su padre. González Casanova indicó que ya presentaron denuncias ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y que detrás del esquema operaría presuntamente una red de delincuencia organizada con integrantes de origen colombiano y mexicano.

La familia del actor le da su respaldo

El hijo de Eugenio Derbez lamentó la reacción por parte de la sociedad ante el fallecimiento de la mamá de Aislinn Derbez. IG/vadhird

La hermana del actor, Aislinn Derbez, declaró a medios mexicanos en julio de 2026 que lo veía “muy bien” y que afrontaba el proceso “bastante tranquilo y con mucha confianza de que todo va a salir bien”. La carpeta de investigación permanece abierta.

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