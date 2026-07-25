Pedro Sola arremete contra la cultura de la cancelación tras polémica de Belinda, Danna y Kenia Os: “Odio indiscriminado”

El conductor de Ventaneando opinó sobre la polémica (Instagram)

Pedro Sola ha estado en el ojo del huracán tras sus polémicos comentarios sobre las mascotas y, ahora, aprovechó la ola de ataques a Belinda, Danna Paola y Kenia Os para lanzar una fuerte crítica al fenómeno de la ‘cancelación’.

Pedro Sola y Ventaneando critican la cultura de la cancelación

Durante la más reciente emisión de Ventaneando, Pedro Sola expresó abiertamente su preocupación por el rumbo de las redes sociales:

“Esto de las redes sociales, eh, desde que empezó y últimamente ha sido una cantidad de odio indiscriminado”.

La periodista Rosario Murrieta complementó: “La cancelación parece estar de moda”, mientras que Sola lamentó que la gente “odia por odiar, sin razón”.

La visita del conductor a la Fundación Yaakunah no frenó las exigencias de despido. (Captura de pantalla YouTube Ventaneando)

Linet Puente, otra de las conductoras, profundizó:

“Ya no hay una lectura de comprensión de nada. Nos vamos como borregos contra todo, sin hacer un análisis”.

El equipo coincidió en que la reacción pública ante cualquier malentendido o diferencia se ha vuelto desproporcionada, al grado de provocar que los famosos prefieran abandonar sus redes sociales o limitar su contacto con los seguidores.

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Pedro Sola ejemplificó con otros casos: “Lo que le pasó a Rosalía”, y advirtió sobre el impacto emocional y profesional de los ataques digitales:

“Te amenazan de muerte. Se desean unas cosas horribles. Gente que ni sabe, ni te conoce”.

El conductor de Ventaneando visitó la fundación Yaakunah en la colonia Narvarte tras la controversia por sus comentarios sobre perros. (Captura de pantalla YouTube Pedro Sola)

El panel subrayó que la escalada de amenazas y linchamientos no solo es injusta, sino que en muchos casos ya constituye un delito perseguido por las autoridades.

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La polémica en torno a Belinda, Danna Paola y Kenia Os

El reciente lanzamiento del dueto entre Belinda y Danna Paola, dos de las figuras más influyentes del pop en México, detonó una inesperada ola de agresiones en línea.

Tras la publicación de una entrevista en la que Belinda elogiaba a Danna y mencionaba la colaboración, seguidores de Kenia Os interpretaron sus palabras como una desairada y comenzaron a lanzar ataques y amenazas, incluso de muerte, contra la cantante.

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(Facebook Belinda / Kenia Os / Danna)

La situación obligó a Belinda a emitir un mensaje aclaratorio en sus redes sociales:

“Por salud mental, borré mi comentario, no porque tenga algo contra nadie. He recibido muchas amenazas de muerte, miles de mensajes muy agresivos hacia mi persona. Por eso para mí era importante parar este odio”.

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La artista defendió su intención y pidió respeto, empatía y amor a sus seguidores.

Linet Puente apuntó que este ambiente puede empujar a los artistas a dejar de compartir contenido o a cerrarse aún más ante el público: “Cualquier malentendido provoca una ira absurda”.

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