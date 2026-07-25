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México abre el desfile en la inauguración de Santo Domingo 2026: así fue la ceremonia de los Juegos Centroamericanos

Con un desfile lleno de color y simbolismo, México inició su participación en Santo Domingo 2026 durante una ceremonia que celebró los 100 años de la justa

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Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 quedaron oficialmente inaugurados este viernes 24 de julio con una ceremonia celebrada en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, marcando el inicio de una edición histórica que conmemora el centenario de la primera justa regional.

Más de 6 mil atletas provenientes de 37 países y territorios desfilaron durante la ceremonia, en la que también comenzó oficialmente la actividad de un certamen que repartirá medallas en 400 pruebas, correspondientes a 57 disciplinas de 40 deportes.

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México abrió el desfile de naciones como país fundador de la justa

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La ceremonia inició con la interpretación del Himno Nacional de República Dominicana, seguida de un espectáculo de música, bailes, luces y fuegos artificiales que rindió homenaje a la cultura caribeña.

Antes del desfile apareció el contingente de voluntarios, quienes formaron una valla para recibir a las delegaciones participantes.

México fue el primer país en ingresar al estadio por su condición de nación fundadora de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, cuya primera edición se celebró hace 100 años.

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La delegación nacional fue encabezada por los abanderados Gabriela Rodríguez, de tiro deportivo, y Juan Celaya, de clavados, acompañados por un numeroso grupo de atletas que desfilaron entre aplausos.

Después de México continuaron las delegaciones de Aruba, Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados y el resto de los países participantes, hasta cerrar con la representación de República Dominicana, anfitriona de la competencia.

Autoridades destacan el legado de los Juegos

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Durante el protocolo oficial, el presidente del Comité Organizador, José Monegro, destacó el papel del deporte como herramienta de integración.

“Que estos Juegos sean tiempo de paz y de esperanza, abrimos las puertas a los Juegos y al ideal de que los pueblos pueden competir sin enfrentarse; hoy desde Santo Domingo queremos ser el mensaje del talento de todos los atletas, estamos aquí para conquistar sueños porque ese es el lenguaje universal del deporte”.

Por su parte, Luis Mejía Oviedo, presidente de Centro Caribe Sports, recordó el significado histórico de esta edición.

“Esta competencia es un espacio de encuentro e integración para todas las naciones. Estos Juegos nos han unido por un siglo y hoy comenzamos el segundo siglo para continuar con el legado”.

Posteriormente, el presidente de República Dominicana, Luis Abinader Corona, declaró oficialmente inaugurados los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Félix Sánchez encendió el pebetero

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Uno de los momentos más emotivos de la noche fue el recorrido de la antorcha.

Tras varios relevos dentro y fuera del estadio, el encargado de encender el pebetero fue el exatleta Félix “Super” Sánchez, doble campeón olímpico en los 400 metros con vallas, quien recibió una de las mayores ovaciones de la ceremonia al recorrer la pista antes de prender el fuego que simboliza el inicio oficial de la competencia.

La ceremonia concluyó con un espectáculo musical inspirado en los ritmos caribeños, dando paso al arranque de las competencias que se desarrollarán durante las próximas semanas, en las que México buscará mantenerse como uno de los protagonistas del medallero regional.

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