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Entran en vigor las nuevas reglas para scooters y bicicletas eléctricas en CDMX: conoce los cambios para evitar multas

Desde el 1 de septiembre, los conductores de VEMEPE que no cumplan con las normas podrán recibir advertencias verbales por parte de las autoridades

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Mano señalando cartel blanco y verde con texto "Nuevas reglas" y logo CDMX, incluye pictogramas de motoneta, bicicleta, patinete y patineta.
Una mano señala un cartel con las nuevas reglas de movilidad para motonetas, bicicletas, patinetes y patinetas en la Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La implementación de nuevas reglas para VEMEPE (Vehículos Motorizados Eléctricos Personales) en la Ciudad de México marca un cambio importante en la movilidad urbana. Desde el pasado 1 de julio, el marco legal se adaptó para regular mejor el uso de scooters eléctricos, bicicletas motorizadas y monopatines, buscando mayor seguridad y orden en las calles.

Esta normativa introduce requisitos diferenciados según el peso y la velocidad de estos medios de transporte, además de establecer lineamientos claros para su conducción. Las empresas comenzaron a entregar cada una de las unidades ya emplacadas a partir de la fecha señalada. Sin embargo, quienes adquirieron estos vehículos antes de la entrada en vigor de la medida tendrán hasta el 20 de noviembre para cumplir con el trámite correspondiente.

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La regulación también contempla nuevas obligaciones para los usuarios, quienes deberán adaptarse a las restricciones de circulación y al uso de equipo de protección personal. El objetivo es prevenir incidentes y garantizar una convivencia vial adecuada en la capital.

Sanciones y penalizaciones por incumplimientos

Desde el 1 de septiembre, los conductores de VEMEPE que no cumplan con las normas podrán recibir advertencias verbales por parte de las autoridades. Esta medida aplica para quienes utilicen scooters, bicicletas eléctricas o monopatines que ya deban portar placas, de acuerdo a la compra realizada desde comienzos de julio.

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  • A partir del 20 de noviembre, las sanciones incluirán multas económicas de entre 10 y 20 UMAS.
  • El monto se calculará tomando como referencia las UMAS vigentes en la fecha del incumplimiento.
  • Las penalizaciones serán aplicables tanto para quienes no hayan realizado el trámite de emplacamiento como para quienes circulen fuera de lo permitido.
VEMEPE
Nuevas reglas VEMEPE (@OVIALCDMX)

La normativa busca incentivar el cumplimiento voluntario antes de la aplicación de sanciones más severas, dando un periodo de adaptación a los propietarios.

Recomendaciones y obligaciones para la circulación segura de vehículos eléctricos

El reglamento establece diversas recomendaciones y restricciones obligatorias para los usuarios de estos vehículos. Entre los puntos clave se encuentran:

  • Prohibido circular por banquetas, ciclovías, carriles confinados, centrales o de acceso controlado.
  • Uso obligatorio del casco para todos los operadores.
  • Está vetado conducir bajo los efectos del alcohol.
  • Solo los vehículos tipo B, con peso entre 35 y 350 kg, podrán circular por vías laterales y no deben superar los 50 km/h.
  • Se prohíbe la conducción de VEMEPE a menores de edad y por vías que excedan la velocidad permitida.

Además, se recuerda a la ciudadanía que deben tramitar la matrícula correspondiente según el tipo de vehículo: tipo A para aquellos que pesen menos de 35 kg y tipo B para los que se encuentren entre 35 y 350 kg.

Estas acciones pretenden fortalecer la seguridad vial y fomentar una convivencia responsable en la Ciudad de México, promoviendo el uso consciente de nuevas formas de movilidad personal.

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