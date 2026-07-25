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México asegura su primera medalla en los Juegos Centroamericanos Santo Domingo 2026

Equipo mixto de Bádminton buscará la medalla de oro tras vencer a El Salvador, 3-1, en en las semifinales de la disciplina

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El equipo mixto se accedió a la final contra Guatemala
El equipo mixto se accedió a la final contra Guatemala (X / Deporte Mexicano )

La delegación mexicana subirá por primera vez al pódium de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, esto después de conseguir su boleto a la gran final por equipos en Bádminton mixto.

El equipo mexicano, conformado por: Romina Fregoso, Vanesa García, Miriam Rodríguez, Vanessa Villalobos, Job Castillo, Armando Gaitan, Luis Montoya y Juan Torres, lucharán por la medalla de oro este fin de semana.

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La escuadra nacional amarró su primera presea en Santo Domingo luego de vencer por 3-1 al equipo de El Salvador, en las semifinales de la prueba mixta de Bádminton y estar a un triunfo de subir a lo más alto del pódium.

Será este sábado 25 de julio cuando el equipo mexicano de Bádminton se consagre como la primera en lograr la medalla áurea en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe. Para eso, tendrá que vencer al conjunto mixto guatemalteco muy temprano.

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La prueba mixta por el metal dorado en Bádminton está previsto a las 08:00 a.m. (tiempo del centro de la República Mexicana). El objetivo principal es cerrar con broche de oro para que se escuche el Himno Nacional por primera ocasión en Santo Domingo.

Rommel Pacheco felicita al equipo de Bádminton

Equipo mixto de Bádminton se instaló a la final por el oro
Equipo mixto de Bádminton se instaló a la final por el oro (X / Olimpismo Mexicano )

El exclavadista y actual director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), Rommel Pacheco dedicó un mensaje al grupo mixto de Bádminton por su fenomenal actuación que valdrá una medalla centroamericana en República Dominicana.

“¡Así se representa a México! Muchas felicidades al equipo mixto de bádminton por su gran actuación. A seguir con esa confianza y esa garra. ¡Vamos con todo en el siguiente encuentro!“, dice el mensaje del titular de la CONADE Rommel Pacheco.

Camino rumbo a la final por las medallas en Bádminton

Equipo mixto de Bádminton peleará vs Guatemala por la medalla áurea
Equipo mixto de Bádminton peleará vs Guatemala por la medalla áurea (X / Deporte Mexicano )

Desde un principio, la delegación mexicana de Bádminton fue considerada una de las favoritas para obtener medallas en esta disciplina. La categoría mixta no decepcionó y ahora está a una victoria para ser campeón centroamericano.

México inicio de forma contundente al vencer a los anfitriones: República Dominicana y después a Cuba, cerrando una jornada perfecta al dar cátedra frente a la delegación de Colombia.

Su último rival antes de la final fue El Salvador y México demostró una vez más que nada frenará el sueño de obtener la medalla de oro este sábado contra Guatemala, un equipo que hará el intento por acabar con el invicto del Tricolor mixto de Bádminton.

México deslumbra en la inauguración de los Juegos Centroamericanos

Primera selección en aparecer en la inauguración de Santo Domingo 2026
Primera selección en aparecer en la inauguración de Santo Domingo 2026 (X / Comité Olímpico Mexicano )

La delegación azteca abrió el telón durante el desfile de selecciones que competirán en República Dominicana. Gabriela Rodríguez y Juan Celaya estuvieron al frente del equipo nacional al ser los abanderados en la ceremonia de inauguración.

Los 646 atletas mexicanos (322 hombres y 324 mujeres), marcharon sobre la pista olímpica del estadio Félix Sánchez al ritmo de “Esto es México”, en una celebración especial para nuestro país en la República Dominicana.

En los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, la delegación mexicana estará de manteles largos al cumplir 100 años de la primera edición que se llevó a cabo en nuestra nación, en el lejano 1926 desde la Ciudad de México.

Actividad de México en los Juegos Centroamericanos

En el primer día oficial en Santo Domingo, previo a la inauguración, el equipo de México vio participación en cuatro disciplinas: Waterpolo, Tenis, Tiro con Arco y Bádminton, aspirando a su primera medalla de oro en prueba mixta.

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