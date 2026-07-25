Natanael Cano regalará un millón de pesos en dinámica por su nuevo álbum: de esta manera puedes participar para ganarlos

Natanael Cano continúa redefiniendo la industria musical en el país y en esta ocasión lanzó una convocatoria que invita a sus seguidores a una competencia presencial en la Ciudad de México.
El primer participante que complete una búsqueda de códigos QR se llevará un premio en efectivo de 1 millón de pesos y acceso exclusivo a eventos relacionados con el lanzamiento de su próximo álbum.
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La dinámica se realizará sólo en la capital y requiere rapidez, atención a las pistas y registro en cada etapa del recorrido. La fecha y los detalles de la nueva producción discográfica se revelarán primero al ganador, antes que al resto del público.
Sólo en la CDMX: fecha y detalles de la competencia
El evento inicia el 25 de julio a las 11:00 de la mañana, cuando Nata publique la primera pista en sus redes sociales. El objetivo es encontrar el primer código QR, ubicado en algún punto de la CDMX, para escanearlo y continuar con la ruta.
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- La búsqueda será presencial y no habrá opción de participar a distancia.
- Cada QR llevará a una nueva ubicación, que sólo se revelará tras el registro de cada participante.
- El recorrido atravesará diferentes puntos de la ciudad, por lo que la movilidad rápida será fundamental para seguir avanzando.
La convocatoria señala que sólo quienes estén atentos a las publicaciones de Cano podrán seguir la cadena de pistas.
Un millón de pesos y premios exclusivos para los finalistas
El primer participante que logre terminar la secuencia de códigos QR se llevará un millón de pesos en efectivo.
Además, el ganador recibirá el anuncio anticipado de la fecha del próximo álbum, boletos para el siguiente show de Nata en la capital y acceso a la listening party La Más Tumbada Experience.
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- Los siguientes diez lugares también tendrán acceso a la listening party y convivencia con el artista.
- El premio principal será entregado de inmediato tras la verificación del recorrido completado.
- La dinámica forma parte de la promoción exclusiva para el nuevo álbum, cuyo nombre y fecha oficial aún no se revelan.
Así, la organización recomendó evitar enlaces o registros ajenos a las cuentas oficiales y atender únicamente la información publicada por el propio Cano.
Natanael agradece a sus fans más fieles
Natanael Cano compartió que decidió dedicar la competencia a quienes lo han acompañado desde el inicio de su carrera. En el mensaje difundido, el cantante de corridos señaló: “Esto es pa’ los que han estado firmes desde el día uno”.
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- Cano remarcó que el lanzamiento del álbum será primero para el ganador de la búsqueda.
- La competencia busca agradecer la lealtad de su audiencia y convertir el anuncio en un evento participativo.
Mientras Nata mantiene en secreto los detalles del disco, reforzando la expectativa entre sus seguidores, la convocatoria cerró invitando a los fans a formar parte de una experiencia inédita en la música mexicana.
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