Ellos son los medallistas olímpicos en París 2024 que participarán en los Juegos Centroamericanos 2026

México está listo para competir en Santo Domingo (Conade)

Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 ya comenzaron sus actividades a principios de esta semana, pero será este viernes 24 de julio cuando se haga de manera formal una vez que se realice la ceremonia de Inauguración en Santo Domingo, República Dominicana.

La delegación mexicana consta de 646 atletas mexicanos (322 hombres y 324 mujeres), entre ellas y ellos destaca la presencia de: Prisca Awiti, Alejandra Valencia, Angela Ruiz, Ana Pau Vázquez, Juan Celaya y Osmar Olvera que obtuvieron medallas olímpicas en París 2024.

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Prisca Awiti, judoka mexicana de 30 años se ganó el corazón de México al ser la primera atleta mexicana en colgarse una medalla en esta disciplina, en color plata, en su participación en los últimos Juegos Olímpicos.

Así como sus méritos la ayudaron a escalar en las eliminatorias rumbo a la final, llega como favorita para obtener el oro en los Juegos Centroamericanos 2026 al encabezar la delegación nacional de judo en la categoría de -63 kg.

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Alejandra Valencia, Angela Ruiz y Ana Pau Vázquez también subieron al pódium tras obtener la presea de bronce en Tiro con Arco Femenino. El tridente azteca venció 6-2 a Países Bajos el 28 de julio de 2024, logrando la primera medalla para México en la justa veraniega.

Ale Valencia es doble medallista olímpica, con metales de bronces en los Juegos de Tokio 2020 y París 2024 respectivamente. Es la líder del equipo mexicano de Tiro con Arco Recurvo y busca mantenerse en lo más alto del podio regional además de haber sido campeona panamericana recientemente.

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La Judoca levanta su pulgar mientras posa con la medalla olímpica obtenida en los Juegos de París 2024. (X / Olimpismo Mexicano)

En Santo Domingo 2026, la nacida en Hermosillo, Sonora irá en defensa de sus tres títulos centroamericanos que ganó en San Salvador 2023: de manera individual, por equipos y mixto.

En el grupo nacional de Tiro con Arco Recurvo también aparece Angela Ruiz al ser una de las cartas fuertes de la delegación de México, para sumar medallas en pruebas por equipos.

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A su vez, Ana Pau Vázquez conforma el tridente de mexicanas de Tiro Con Arco por su resiliencia tras una dura lesión que la dejó fuera de los Centroamericanos en San Salvador 2023 y los Panamericanos de ese año en Santiago.

Al participar en pruebas individuales y por equipos, refuerza el bloque femenino mexicano queriendo volver con sed de triunfo, y así marcar un nuevo hito en su carrera en Tiro con Arco a sus 25 años de edad.

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Luego tenemos a los clavadistas: Juan Celaya y Osmar Olvera, de 27 y 22 años, que hicieron dupla en los Juegos Olímpicos París 2024 para ganar la medalla de plata en una final que puso a temblar a la pareja china.

Alejandra Valencia, Angela Ruiz Ana Pau Vázquez celebran el logro en París 2024 (X / Olimpismo Mexicano)

En la modalidad de trampolín tres metros, Juan Celaya y Osmar Olvera se convirtieron en la primera pareja mexicana en subir al pódium en dicha especialidad, rumbo a conseguir el metal plateado en el Mundial de Singapur y en la Superfinal de la Copa del Mundo de Clavados en Pekín.

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Derivado de sus triunfos en los deportes acuáticos, María José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano, designó a Juan Celaya como uno de los abanderados de la delegación mexicana, aparte de Gabriela Rodríguez, en el desfile inaugural de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

En cuanto a Osmar Olvera, su joven carrera exitosa lo posiciona como uno de los mejores clavadistas que ha tenido México y su cosecha se ratifica con ser doble medallista olímpico en París 2024 y campeón mundial en trampolín de 3 metros.

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Olvera. es la principal figura nacional en Clavados, tanto en pruebas individuales como en sincronizados junto a Juan Celaya. Debutará en los Juegos Centroamericanos con altas expectativas de lograr la mayor cantidad de medallas de oro para la delegación mexicana.

¿De qué fecha a qué fecha durarán los Juegos Centroamericanos 2026?

Los mexicanos lograron subir al pódium en el trampolín de tres metros (X / Saúl Trujano )

Como se mencionó anteriormente, la fiesta en Santo Domingo inició hace días, pero de forma oficial los juegos en República Dominicana se llevarán a cabo del 24 de julio al 8 de agosto del 2026. La inauguración tendrá lugar en el estadio Olímpico Félix Sánchez.

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