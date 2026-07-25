¿Quién es Toño y cómo logró construir un imperio millonario con un puesto en su zaguán?

De comenzar a vender en un zaguán a tener una empresa exitosa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La posible venta de La Casa de Toño por cerca de 400 millones de dólares ha puesto bajo la lupa la historia de quien, desde un zaguán familiar, levantó uno de los mayores imperios de comida mexicana en la capital.

A sus más de 80 sucursales, ahora se suman negociaciones que podrían llevar la marca aún más lejos, con consorcios interesados en comprar la empresa familiar.

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Quién es Toño y sus orígenes humildes

Marco Antonio “Toño” Campos inició su trayecto empresarial en 1978, cuando aún era estudiante de Derecho.

Con solo 18 años y el apoyo de su madre y su abuela, vendía quesadillas y tacos en un pequeño puesto de la colonia Clavería, en la alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México. La popularidad de sus platillos pronto superó el espacio disponible en la calle.

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La respuesta familiar fue abrir las puertas de su propia casa a los clientes. Así, la vivienda se transformó en restaurante y el nombre de Toño, que comenzó como apodo entre los comensales, se consolidó como la marca oficial.

El local, primero conocido como Las Dos Poblanas en honor a las mujeres de la familia, formalizó su existencia años después, en 1985, bajo el nombre que hoy domina la escena gastronómica capitalina.

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De un zaguán a un gigante de la comida mexicana

El crecimiento de La Casa de Toño no fue inmediato. La familia fue ocupando gradualmente más espacio sobre la misma calle y, con el tiempo, abrió sucursales en otros puntos de la Ciudad de México y el Estado de México. Uno de los sellos originales que aún se conservan es la lona verde con el logotipo, símbolo de aquel primer local.

La expansión se consolidó al incorporar nuevos platillos, como el pozole, que se volvió emblema de la cadena. La Casa de Toño logró posicionarse como un referente gracias a dos factores clave: precios accesibles y servicio ágil.

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La Casa de Toño también opera en el aeropuerto. (Cortesía La Casa De Toño)

Tanto familias como oficinistas y jóvenes buscan en sus locales una opción confiable para cualquier hora del día, fenómeno visible en las largas filas que suelen formarse.

Actualmente, la empresa opera 81 sucursales y se destaca como una de las cadenas más reconocidas de la capital. El alcance y la reputación se han construido sobre la base de una tradición familiar que supo adaptarse y crecer.

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La historia de Toño responde a la pregunta sobre cómo es posible transformar un pequeño negocio en un emporio millonario: la combinación de dedicación familiar, adaptación a la demanda y la capacidad de mantener la esencia del producto permitió que el puesto original se convirtiera en una marca de alcance nacional y potencial internacional.

El éxito de La Casa de Toño radica en la fidelidad de sus clientes y en la continua expansión, ahora en la mira de grandes consorcios.

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El futuro de la empresa podría definirse en los próximos meses, dependiendo del avance de las negociaciones de venta. Mientras tanto, la figura de Toño se afirma como ejemplo de emprendimiento mexicano capaz de trascender generaciones y fronteras.

La historia de Toño también refleja la evolución de la gastronomía popular en Ciudad de México. La Casa de Toño no solo se consolidó por su menú variado y precios accesibles, sino por adaptarse a los hábitos urbanos: desde atender a quienes buscan pozole de madrugada hasta ofrecer desayunos para familias y oficinistas.

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Las negociaciones actuales, en las que participan grupos como Grupo Gigante, abren la puerta a un salto internacional.

Grupo Gigante está interesado en comprar la franquicia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si la operación se concreta, La Casa de Toño podría convertirse en un referente mexicano más allá de la capital y el país, llevando su modelo de éxito a nuevas ciudades y mercados.

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Mientras tanto, para miles de comensales, la marca continúa siendo sinónimo de tradición y cercanía, valores que iniciaron en el zaguán familiar y hoy sostienen un imperio de la comida mexicana.