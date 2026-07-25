Así lucía Aldo Rendón hace 25 años: antes de las marcas de lujo y La Casa de los Famosos México 2026

Un video muestra al hoy habitante rodeado de amigos en la Ciudad de México (Instagram)

Una cuenta de X rescató un video de Aldo Rendón en las calles de la Ciudad de México en 2001, hace 25 años, cuando el stylist sinaloense que hoy porta Saint Laurent y entrará a La Casa de los Famosos México 2026 era un joven que comenzaba su carrera en el mundo del espectáculo.

El clip, difundido por la cuenta especializada en espectáculos “La Tía Sandra”, muestra a Rendón acompañado de amigos bien conocidos por todos: Yolanda Andrade, Kate del Castillo y el exfutbolista Luis García.

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Hoy, Aldo Rendón es uno de los participantes más esperados del reality que arranca este domingo 26 de julio a las 8:30 p.m. por Las Estrellas y ViX.

Él era Aldo Rendón en el año 2001 (captura de pantalla)

Aldo Rendón: así empezó su carrera

Aldo Rendón nació en Culiacán, Sinaloa, y no tiene estudios formales en moda. Su carrera arrancó de la mano de la diseñadora Sarah Bustani, quien le abrió la puerta al mundo del vestuario para celebridades. De ahí en adelante, construyó una trayectoria de más de 25 años que lo llevó a vestir a Galilea Montijo, Belinda y Thalía para eventos, alfombras rojas y temporadas completas de televisión.

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Sus apariciones en TikTok e Instagram acumulan millones de visualizaciones, y sus colaboraciones incluyen marcas como Saint Laurent, Loewe, Miu Miu y Gucci, además de publicaciones como Glamour México y GQ.

Aldo Rendón opina esto de las comparaciones con Ricardo Peralta

Aldo Rendón, en primer plano con gafas y vestimenta oscura, posa junto a Ricardo Peralta, quien usa un traje amarillo brillante, delante del logotipo tridimensional de "La Casa de los Famosos México" sobre un fondo degradado rosa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de entrar al reality, Rendón fue comparado en redes con Ricardo Peralta, comediante que participó en una edición anterior del programa. La respuesta del stylist fue directa: “Traía Dries Van Noten. Ricardo Peralta nunca trajo marcas de lujo. Entonces, que, por favor, se cultiven. Les voy a dar clases de lujo”. Sobre Peralta, cerró el tema con una línea: “De Ricardo Peralta ya fue. ¿Por qué hablamos de él?”.

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La distancia que Rendón marca entre su imagen y la de otros participantes del formato tiene que ver con años de trabajo acumulado. El hombre del video de 2001 no portaba ninguna etiqueta de diseñador. El de 2026 convirtió las marcas de lujo en parte de su identidad pública.

Listo para que lo odien, convencido de que lo van a amar

El stylist Aldo Rendón debuta en La Casa de los Famosos México. (La casa de los famosos México)

Rendón publicó en redes un video en el que se compara con Regina George, el personaje de Chicas Pesadas, con el texto: “Estoy listo para que me odien, pero siento que van a terminar amándome”. El clip usa el audio en el que los personajes de la película describen a Regina George: atractiva, popular y temida.

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La entrada al reality cuenta con respaldo externo de figuras como Belinda, Thalía, Kenia Os, Sofía Castro, Ana de la Reguera, Gloria Trevi, Aracely Arámbula, Lucero y Maribel Guardia. Yolanda Andrade lo llamó antes de que se confirmara oficialmente su participación y le dio dos consejos que Rendón no reveló.

El plan de Aldo Rendón para La Casa de los Famosos México

Aldo Rendón se une al elenco de La Casa de los Famosos México (ig/aldorendon)

El stylist tiene sordera y condición visual, y habló de eso antes de entrar a 10 semanas de encierro. Descartó sentirse vulnerable: “Bendito Dios, estoy sordo, entonces no voy a oír cuando hablen mal de mí. Y si me llego a sentir atacado, agárrate por la que te voy a dar yo. No me voy a quedar con que me hizo sentir mal, cero, yo te voy a hacer que llores”.

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Si gana el premio de 4 millones de pesos, ya tiene destino para el dinero. “En un collar de diamantes. Un collarzón pa’ que parezca perro”, dijo entre bromas. El joven del video de 2001 que caminaba sin marcas por la Ciudad de México entra el 26 de julio a una casa donde cada movimiento se transmite en vivo.