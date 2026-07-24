Eugenio Derbez rompe el silencio sobre la posible reconciliación de Aislinn y Mauricio Ochmann

A través de un video en redes sociales el comediante aclaro los rumores sobre una posible reconciliación entre su hija Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann (Captura de pantalla IG7ederbez) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras los recientes rumores sobre una posible reconciliación entre Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, el padre de la actriz, Eugenio Derbez salió para aclarar la situación.

Mediante un video en redes sociales el comediante y actor comentó que es un tema que no le corresponde, pero ante las constantes preguntas decidió compartir su opinión.

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“Oigan, me han estado pregunte y pregunte que qué opino de la situación entre mi hija Aislinn y Mauricio Ochmann. Yo ya dije que es algo que no me corresponde, pero me siguen pregunte y pregunte. Así es que, bueno, les voy a dar mi opinión”, comentó.

Derbez presentó un video de la película protagonizada por su hija y por Ochmann, para presentar su opinión con su característico sentido del humor.

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“Ahí está, más claro ni el agua, claro que están juntos, se ve claramente. Ya chequeé y no es IA o AI. Sí están juntos. Se ve que se están viendo, se están hablando. Después terminó la filmación y ya cada quien se fue pa su casa”, mencionó Derbez.

El actor abordo el tema con humor. Imagen de archivo. EFE/EPA/JILL CONNELLY

El comediante señaló con humor que durante la película están juntos, pero que después de la filmación él no sabe y no es un asunto que le competa.

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“Ahí se ve en las escenas que están juntos. No es con efectos especiales ni nada. Sí están juntos durante la película. Ya después ya no sé, después yo ya no es mi asunto, cada quien sus cosas, ¿no? Pero mientras filmaron la película, ahí estaban", comentó Derbez.

Para concluir el video mencionando: “Listo, es todo”, dejando en claro que es un tema en el cual no tiene que ver y no compartirá más comentarios al respecto.

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¿Cuál fue la reacción en redes sociales?

Los comentarios señalan el talento de Eugenio para abordar la situación, incluso señalando que tuvo tiempo de promocionar la película en la que hace mancuerna.

“Haciéndole honor al genio de su nombre, amo”

“Menos mal nos aclaras la situación”

“Amo a Eugenio papá y su agilidad mental para hacer de cada momento una oportunidad”

“El chisme me trajo aquí y me chute el comercial completo”

“Maestrazo para promocionar la película aprovechándose del chisme”

Son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación de Eugenio Derbez.

Los usuarios reconocieron la manera en la que Derbez abordó el tema. (X/@EugenioDerbez)

¿Cómo surgieron los rumores de una posible reconciliación?

Los rumores no llegaron de golpe. Se fueron acumulando en capas, cada una más difícil de ignorar que la anterior.

El primer detonante fue el anuncio de Hasta el fin del mundo en junio de 2026, una película que narra una historia de amor y que es protagonizada por la ex pareja.

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El actor se mostró sorprendido por la reunión entre su hija y el padre de su nieta para esta nueva producción. (TikTok Eugenio Derbez)

Durante la promoción inicial de la película, ambos publicaron una fotografía juntos acompañada de frases sobre transformación y lazos emocionales.

Las imágenes bastaron para encender las redes. En entrevistas Mauricio Ochmann dijo: “De alguna manera seguimos juntos, seguimos siendo equipo, somos familia”.

Por su parte Aislinn Derbez, consultada respondió: “Nunca digas nunca. Hemos visto el lado oscuro de cada quien. Y aún así siempre regresamos al amor”.

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Ambos fueron muy ambiguos en sus respuestas, lo que avivaba día con día los rumores sobre la posible reconciliación entre ambos.

La ex pareja no ha opinando directamente del tema. (Aislinn Derbez/Instagram)

El capítulo más reciente se dio en la alfombra roja del estreno de la película. Ante la pregunta de si el amor puede renacer, Derbez respondió: “Pues mira, el tiempo, ya veremos”.

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Ochmann también intervino en la misma dinámica y colocó el foco en el vínculo que mantienen fuera de la pareja.“El amor nunca murió… siempre hemos estado unidos”, dijo ante medios en la alfombra roja.

En ese mismo sentido, Ochmann cerró su postura al subrayar a quién considera su núcleo familiar en este momento.“Mi familia es Aiss y Kailani”.

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Con un “Listo, es todo”, Eugenio Derbez cerró su participación en el tema de la misma forma en que lo abrió: con humor y sin revelar nada.

Su video no despejó ninguna duda sobre el estado sentimental de Aislinn y Ochmann, pero dejó en claro que él no será quien lo haga.