No es escolta para Rocha Moya: Gabinete de Seguridad desmiente video viral sobre supuesto dispositivo militar para el gobernador con licencia

Autoridades desmintieron la información difundida. Crédito: Redes Sociales

El Gabinete de Seguridad federal desmintió este viernes 24 de julio la información que circuló en redes sociales sobre un supuesto dispositivo militar asignado al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, el cual fue compartido por diversos medios de comunicación y reporteros.

Según la información oficial, la camioneta Jeep Grand Cherokee que aparece en el video se encontraba trasladando al secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, el general Sinuhé Téllez López, no al gobernador con licencia.

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El video circuló en un contexto de alta atención pública sobre Rocha Moya, acusado formalmente el 29 de abril por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York de conspiración para el tráfico de drogas a Estados Unidos, así como de proteger a la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa. Días después, el 1 de mayo, solicitó licencia al cargo. Desde entonces han circulado versiones extraoficiales de que cuenta con protección federal, las cuales han sido desmentidas.

Autoridades aclararon el motivo de la escolta militar y a quién cuidaban

El Gabinete de Seguridad precisó que las imágenes fueron captadas el 23 de julio al concluir su reunión, durante el traslado de Téllez López del Palacio de Gobierno a la 9/a Zona Militar. El dispositivo formó parte del esquema de seguridad asignado al secretario, no al gobernador con licencia.

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La dependencia calificó la información de falsa e hizo un llamado a verificarla antes de compartirla.

El periodista Luis Cárdenas había difundido las imágenes en redes sociales y describió a Rocha Moya desplazándose con un convoy integrado por vehículos del Ejército Mexicano y una camioneta de apoyo. Cárdenas señaló que el video circuló después de que el Gobierno federal asegurara que el mandatario no cuenta con escoltas asignados de manera permanente.

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La información fue desmentida por el Gabinete de Seguridad. Crédito: Redes Sociales

La revista Contacto también difundió el video desde el 23 de julio y describió a Rocha Moya “escoltado por una RAM blanca y dos ‘rápidas’ del Ejército Mexicano“. La publicación acompañó las imágenes con la pregunta: “¿A qué le teme Rocha Moya?”.

No es la primera vez que desmienten versiones sobre resguardo militar para Rocha

El 9 de julio, el Gabinete de Seguridad federal salió al paso de columnas publicadas en El Universal y El Financiero por los periodistas Carlos Loret de Mola y Raymundo Riva Palacio, quienes señalaron que Rocha Moya era resguardado por el Ejército en la 9ª Zona Militar de Culiacán o en la III Región Militar de Mazatlán, y que fuerzas federales lo habrían cambiado de ubicación ante un posible operativo estadounidense para detenerlo.

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La dependencia negó que alguna de sus instituciones hubiera realizado operativo alguno para proteger al gobernador con licencia. “En el Gobierno de México no se protege a nadie“, precisó en su comunicado. Ese mismo día, Rocha Moya respondió por redes sociales que desde el 1 de mayo no se había movido de su domicilio en Culiacán y calificó las versiones como “una atroz embestida mediática de calumnias” promovida, dijo, “desde la ultraderecha”.

En otros hechos relacionados con Rocha, el pasado 21 de julio la Fiscalía General de la República tuvo que desmentir versiones del medio Latinus que atribuían la investigación contra Rocha Moya al exfiscal de Asuntos Relevantes Ulises Lara, quien había salido de la institución el 14 de julio por “motivos personales”. La dependencia precisó que el caso ha sido conducido desde su apertura por la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos, adscrita a la FECOR.

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Una vivienda de Rocha Moya en Culiacán fue atacada a balazos

El 9 de mayo, diez días después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentara cargos contra Rocha Moya, una vivienda de su propiedad en la colonia Las Quintas de Culiacán fue atacada a balazos. La SSP Sinaloa confirmó el hecho y precisó que el inmueble, ubicado en la calle Lago de Cuitzeo, llevaba más de diez años deshabitado y no hubo personas heridas. El reporte llegó al C4i a las 10:12 horas del Pacífico.

El comunicado fue leído en video por el propio secretario de Seguridad estatal, el general Sinuhé Téllez López. Elementos de la SSP Sinaloa y de la Fiscalía General del Estado acudieron al lugar para realizar los peritajes correspondientes. Hasta ese momento no había detenidos.

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El video de la agresión, publicado en redes sociales, contiene una canción alusiva a Los Mayos del Cártel de Sinaloa, grupo que se mantiene en disputa con Los Chapitos desde septiembre de 2024. Crédito: Redes sociales

Según la declaración patrimonial de 2025 de Rocha Moya, la propiedad fue adquirida en 1984 mediante compraventa al contado por 650 mil pesos y figura como el único bien raíz registrado a su nombre, con el 100% de la propiedad conforme a escritura pública.

El ataque se produjo en un momento de alta tensión para el gobernador con licencia. Estados Unidos no solicitó su extradición formal, sino su detención provisional, solicitud que las autoridades mexicanas recibieron sin las pruebas mínimas requeridas por la legislación nacional. La FGR inició investigaciones y afirmó que actuaría respetando la soberanía nacional.

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Sinuhé Téllez llegó a la SSP Sinaloa por propuesta del titular de la Defensa, el general Trevilla

El general brigadier Sinuhé Téllez López, quien era trasladado en el convoy confundido con Rocha Moya, asumió la titularidad de la SSP Sinaloa el 16 de marzo de 2026, tras la renuncia de su antecesor, el general Óscar Rentería Schazarino. Durante la ceremonia de toma de protesta en Culiacán, el propio Rocha Moya reconoció que el general Ricardo Trevilla, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, le propuso a Téllez López para el cargo.

La ceremonia donde fue oficializado el puesto fue encabezada por el entonces gobernador del estado, Rubén Rocha Moya. Crédito: SSP Sinaloa

Llegó al puesto con experiencia directa en el territorio sinaloense: entre 2005 y 2008 fue jefe de Cuartel de la 9ª Zona Militar en Culiacán, y antes de su nombramiento se desempeñaba como comandante del 110 Batallón de Infantería en San Ignacio, Sinaloa.

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La renuncia de Rentería Schazarino, según explicó Trevilla en la conferencia mañanera del 13 de marzo, no obedeció a malos resultados sino a la necesidad de que el general continuara su trayectoria dentro del Ejército Mexicano.