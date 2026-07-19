Leones Negros, Atlético Morelia y Cancún FC alzan la voz contra el fin del ascenso y descenso en la Liga MX

Equipos exigieron a la FMF restablecer el sistema de ascenso y descenso (EFE/ Felipe Gutiérrez)

Los clubes Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, Atlético Morelia y Cancún FC manifestaron su rechazo al cierre definitivo del sistema de ascenso y descenso entre la Liga MX y la Liga de Expansión MX, una decisión aprobada por la Federación Mexicana de Futbol (FMF) que, aseguran, afecta la esencia de la competencia y limita el crecimiento del futbol mexicano.

A través de un comunicado conjunto difundido en sus redes sociales, las tres instituciones señalaron que el modelo actual elimina uno de los principios fundamentales del deporte: el mérito deportivo. Además, confirmaron que ya emprendieron acciones legales para defender los derechos de los clubes que aspiran a competir en la máxima categoría del futbol nacional.

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Clubes de la Liga de Expansión MX recurren a la vía legal

(Especial)

Las directivas de Leones Negros, Atlético Morelia y Cancún FC informaron que no permanecerán pasivas ante la determinación de la FMF y que ya presentaron recursos ante las instancias jurisdiccionales competentes para buscar el restablecimiento del ascenso y descenso.

En el documento, los equipos sostuvieron que las autoridades del futbol mexicano realizaron en diversas ocasiones el compromiso de reactivar este sistema de competencia, por lo que ahora buscan que esas promesas sean cumplidas.

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“No estamos con los brazos cruzados. Por el contrario, ya nos encontramos defendiendo ante las instancias jurisdiccionales competentes los derechos de todos los clubes mexicanos al mérito deportivo, con el objetivo de que se cumplan las promesas reiteradas e inequívocas de la FMF para restablecer el ascenso y descenso”, señalaron.

Los clubes consideran que el acceso a la Primera División debe depender únicamente de los resultados obtenidos dentro de la cancha y no de decisiones administrativas que limiten la movilidad entre categorías.

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El mérito deportivo, eje central del reclamo

Comunicado (Cancún FC﻿/FB)

En su posicionamiento, los tres equipos enfatizaron que el ascenso y descenso representan uno de los pilares históricos del futbol profesional en todo el mundo, ya que incentivan la competencia, fortalecen el desarrollo deportivo y mantienen viva la ilusión de jugadores, entrenadores, directivos y aficionados.

Asimismo, advirtieron que un campeonato sin consecuencias deportivas termina afectando tanto a los equipos de la Liga de Expansión como a los propios clubes de la Liga MX.

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“Un futbol donde ganar no abre puertas y perder no tiene consecuencias, empobrece a todos, también a la primera división”, expresaron en el comunicado.

Para las instituciones, eliminar la posibilidad de ascender reduce la competitividad, desalienta la inversión y limita las oportunidades de crecimiento para organizaciones con proyectos deportivos sólidos.

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FIFA y las confederaciones respaldan el principio de movilidad

Como parte de sus argumentos, Leones Negros, Atlético Morelia y Cancún FC recordaron que la FIFA reconoce el mérito deportivo, la solidaridad y la movilidad entre categorías como principios esenciales para el desarrollo del futbol.

Los clubes señalaron que estos valores también son respaldados por las seis confederaciones continentales: Concacaf, UEFA, Conmebol, CAF, AFC y OFC, las cuales mantienen sistemas de ascenso y descenso como parte de la estructura competitiva de sus respectivas ligas.

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De acuerdo con su postura, preservar estos principios garantiza una competencia más justa, fomenta la inversión en fuerzas básicas y fortalece el desarrollo de nuevos talentos.

Llaman a la afición y al gremio futbolístico a respaldar su causa

En la parte final del comunicado, las tres instituciones hicieron un llamado a la afición mexicana, medios de comunicación, líderes de opinión, exfutbolistas, patrocinadores y representantes del gremio para sumarse a la defensa del mérito deportivo.

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Los clubes consideran que esta discusión trasciende los intereses particulares de la Liga de Expansión MX y representa una oportunidad para construir un futbol mexicano más competitivo, abierto y con igualdad de oportunidades para todas las instituciones.

Con este posicionamiento conjunto, Leones Negros, Atlético Morelia y Cancún FC dejan claro que continuarán la batalla por la vía legal y pública con el objetivo de recuperar el sistema de ascenso y descenso, una figura que durante décadas fue considerada uno de los principales motores de competencia en el futbol mexicano.

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