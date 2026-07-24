Matan a balazos a adulto mayor en Oxxo de Jardín Dorado, Tijuana

Una cinta amarilla con la inscripción "ESCENA DEL CRIMEN" delimita un estacionamiento en Tijuana, Baja California, donde se observan restos de cigarrillos en el suelo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Martín Gutiérrez Barajas, de 69 años, perdió la vida tras recibir al menos cinco disparos de arma de fuego en el estacionamiento de una tienda Oxxo de la colonia Jardín Dorado, en Tijuana. El ataque ocurrió mientras la víctima se encontraba en ese espacio público y, hasta el momento, las autoridades no han determinado un móvil para el crimen.

Elementos de la Policía Municipal de Tijuana acudieron al lugar después de recibir reportes sobre detonaciones en el cruce del bulevar Terán Terán y la calle Tule. Al arribar, los agentes localizaron al hombre tendido sobre el pavimento con varias heridas de bala visibles.

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De acuerdo con las investigaciones, los paramédicos confirmaron el fallecimiento tras verificar que Gutiérrez Barajas no presentaba signos vitales al momento de la atención. Los servicios de emergencia solo pudieron certificar la muerte en el sitio.

Junto al cuerpo, las autoridades localizaron una camioneta Kia Sedona azul que tenía un impacto de bala en la puerta del conductor. La evidencia sugiere que la víctima llegó al establecimiento a bordo de ese vehículo poco antes del ataque armado.

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Agentes de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) peinaron la zona y recolectaron cinco casquillos percutidos en el área del estacionamiento. Ese número de vainas coincide con el de las heridas reportadas en la víctima, de acuerdo con información preliminar del semanario Zeta Tijuana.

La cinta amarilla de 'Escena del Crimen Not Cruzar' delimita un estacionamiento desolado en Tijuana, Baja California, con edificios deteriorados al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El presunto responsable huyó hacia Residencial Montecarlo

Las autoridades describieron al presunto agresor como un hombre de complexión robusta vestido de negro. El sospechoso abandonó el lugar a bordo de un vehículo Chevrolet Malibú color arena con placas del estado de California.

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La huida del presunto responsable se dirigió hacia la zona de Residencial Montecarlo, según indicaron las autoridades en el lugar. Hasta el cierre de esta nota, ninguna institución informó sobre la detención del sospechoso.

La Fiscalía General del Estado de Baja California tomó el control de las investigaciones tras el levantamiento del cuerpo. El caso permanece abierto sin detenidos ni móvil oficial confirmado.

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Tijuana acumula 523 asesinatos en 2026; Baja California, segunda entidad más violenta del país

Con el homicidio de Gutiérrez Barajas, Tijuana acumuló 523 asesinatos en lo que va de 2026. A nivel estatal, la cifra total de homicidios en Baja California ascendió a 840 en el mismo periodo, según datos del semanario Zeta Tijuana.

Ese contexto local se enmarca en una tendencia nacional que ubica a Baja California como la segunda entidad federativa con más homicidios dolosos del país en el primer semestre del año. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, presentadas el 14 de julio en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, la entidad registró 793 casos, equivalentes al 8.8% del total nacional.

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Solo Guanajuato superó a Baja California en ese periodo, con 1,368 homicidios dolosos. Ambas entidades forman parte del grupo de ocho estados que concentran el 54% de los casos en todo el país.

El gobierno federal presentó esas cifras como parte de un balance de reducción del 48% en el promedio diario de homicidios dolosos entre septiembre de 2024 y junio de 2026. Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo, detalló que el promedio nacional bajó de 86.9 a 45.4 homicidios diarios en ese lapso.

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Una cinta amarilla de "Escena del Crimen" delimita un estacionamiento sucio con vehículos estacionados en Tijuana, Baja California. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, el asesinato de un adulto mayor en plena luz del día, en el estacionamiento de un comercio de alta afluencia en Tijuana, ilustra la brecha entre los indicadores nacionales y la realidad cotidiana en los municipios más afectados. La colonia Jardín Dorado no figura en zonas catalogadas como de alta peligrosidad dentro de la ciudad.

La investigación del caso quedó a cargo de la Fiscalía estatal, que no emitió un comunicado oficial sobre líneas de investigación ni sobre la identidad de posibles testigos del ataque. El expediente se integra a los cientos de carpetas abiertas por homicidio doloso en Baja California durante el presente año.

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