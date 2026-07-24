México

Pasajeras de taxi de aplicación denuncian intento de montachoques tras persecución cerca del Metro CDMX

Aunque lograron llegar hasta unas patrullas para pedir auxilio, las denunciantes afirman que los presuntos responsables no fueron asegurados

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Las mujeres grabaron los hechos mientras pedían al conductor seguir avanzando y buscar ayuda de patrullas para evitar ser alcanzadas.

Un recorrido en un vehículo de transporte por aplicación terminó en momentos de tensión para varias mujeres que denunciaron haber sido víctimas de un presunto intento de montachoques cuando transitaban sobre la avenida Tláhuac, en las inmediaciones de la estación Culhuacán del Sistema de Transporte Colectivo Metro, en la Ciudad de México.

De acuerdo con el relato de las afectadas, todo ocurrió mientras avanzaban con normalidad por esa vialidad. En cuestión de segundos, un microbús les habría bloqueado el paso de forma inesperada, obligando al conductor a reaccionar para evitar un choque.

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Según explicaron, tras la maniobra descendieron varios individuos de la unidad de transporte público, quienes se aproximaron rápidamente al automóvil donde viajaban con una actitud intimidante. Las pasajeras consideran que la acción pudo haber sido parte de una estrategia para obligar al conductor a detenerse y confrontarlo.

Cinco personas rodearon el automóvil

Las ocupantes de un vehículo por aplicación denunciaron que fueron perseguidas por varias personas en un incidente ocurrido cerca del Metro Culhuacán. (Captura de pantalla)
Las ocupantes de un vehículo por aplicación denunciaron que fueron perseguidas por varias personas en un incidente ocurrido cerca del Metro Culhuacán. (Captura de pantalla)

Las mujeres aseguraron que al menos cinco hombres bajaron del microbús y se dirigieron directamente hacia el vehículo por aplicación. De acuerdo con su versión, los sujetos intentaron acercarse tanto al conductor como a las puertas del automóvil.

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Las denunciantes también señalaron que otro coche que circulaba detrás de ellos parecía formar parte de la misma acción, ya que sus ocupantes habrían actuado de manera coordinada con quienes descendieron del microbús. Esta situación incrementó la preocupación de las pasajeras, quienes sospecharon que todo había sido planeado para obligarlos a detener la marcha.

Frente al escenario, el conductor optó por no frenar y continuar circulando con el objetivo de evitar cualquier enfrentamiento físico o que los hombres lograran abrir las puertas del automóvil.

“No te bajes”, se escucha en el video

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Durante los hechos, una de las pasajeras comenzó a grabar con su teléfono celular. En las imágenes, que posteriormente fueron difundidas en redes sociales, puede escucharse la desesperación de las ocupantes mientras pedían al chofer mantenerse en movimiento.

“No te bajes”, se escucha decir a una de las mujeres, mientras insistían en que lo más seguro era alejarse del grupo que las seguía y buscar ayuda de las autoridades.

Las pasajeras también solicitaron al conductor dirigirse hacia donde había patrullas con la esperanza de recibir apoyo inmediato y evitar que la persecución continuara.

Acusan falta de respuesta de las autoridades

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Las denunciantes explicaron que finalmente lograron acercarse a varias unidades policiacas que se encontraban en la zona. Sin embargo, aseguraron que, a pesar de señalar a quienes presuntamente participaron en la persecución, los agentes no realizaron ninguna detención.

En el video también se aprecia cómo las ocupantes solicitan apoyo a los policías mientras el microbús continúa desplazándose cerca del automóvil, situación que generó aún más temor entre quienes viajaban en el vehículo de aplicación.

Hasta ahora, las mujeres no han dado a conocer públicamente si acudieron ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para presentar una denuncia formal por lo ocurrido.

El caso comenzó a difundirse en plataformas digitales, donde numerosos usuarios expresaron preocupación por el presunto modus operandi y pidieron que las autoridades investiguen los hechos para determinar si efectivamente se trató de un intento de montachoques o de otra conducta delictiva. Mientras tanto, las imágenes continúan circulando en redes sociales y han reavivado el debate sobre la seguridad de quienes utilizan servicios de transporte por aplicación en la capital del país.

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