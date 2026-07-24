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El actor Marcelo Córdoba habla del hate contra los argentinos y lo tunden en redes sociales

El intérprete reconoció que ciertas conductas de sus paisanos incomodan en Latinoamérica, pero defendió que etiquetar a toda una nación termina alimentando ataques en internet y fuera de ella

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Un hombre con cabello oscuro y barba, lleva gafas de sol, una camisa polo negra y una chaqueta de denim azul, sentado en el interior de un coche
“Este Mundial lo único que hizo fue darle la excusa perfecta a mucha gente que ya tenía un cierto sentimiento contra los argentinos". (Marcelo Córdoba/X)

Durante declaraciones para medios de comunicación el actor argentino Marcelo Córdoba, quedó en el centro de la polémica por declaraciones sobre el conflicto entre México y Argentina en redes sociales, pues consideró que mucho del odio recibido por sus compatriotas durante el Mundial 2026, vino del país, cosa que le resultó extraña.

Sus declaraciones generaron una fuerte reacción adversa en redes sociales:

“Mucho del hate vino de México y eso fue lo que me extrañó”, afirmó Córdoba ante la prensa.

“Este Mundial lo único que hizo fue darle la excusa perfecta a mucha gente que ya tenía un cierto sentimiento contra los argentinos aquí en México para poder aventar lo que fuera que dijeran sin ningún tipo de culpa y cobijados por esta ola de hate que hubo.”

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Sus declaraciones generaron revuelo; usuarios y medios de comunicación han reproducido algunos fragmentos de estas sin retomar la entrevista completa, dónde el artista reconoce que sus compatriotas también han tenido actitudes desfavorecedoras de cara al mundo.

Marcelo Córdoba/X

Feinmann, las actitudes argentinas y el reconocimiento propio

Proyecto 86 Eduardo Feinmann
Aun así, trazó una línea entre las conductas individuales y las generalizaciones. “A esta altura ya es todo el mundo contra Argentina, lo cual está mal porque las generalizaciones son malas” (Maximiliano Luna)

El actor no eludió la autocrítica. Cuando su interlocutor señaló que los comentarios del periodista argentino Eduardo Feinmann tampoco habían ayudado, Córdoba respondió sin rodeos: “Lo de Feinmann fue terrible. Él se disculpó, también se pasó. Nosotros a veces tampoco ayudamos con nuestras actitudes. Los argentinos tenemos actitudes que le chocan al resto de Latinoamérica y al resto del mundo.”

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Aun así, trazó una línea entre las conductas individuales y las generalizaciones. “A esta altura ya es todo el mundo contra Argentina, lo cual está mal porque las generalizaciones son malas”, sostuvo.

Para ilustrar el argumento, recurrió a una comparación directa: “Es como si yo dijera que todos los mexicanos son delincuentes, como ya les pasó con Trump. Y se sintieron ustedes muy heridos y muy lastimados por eso, porque generalizar está mal. Ustedes son gente de bien, trabajadores, igual que los argentinos.”

La identidad argentina y la “ilusión” de pertenecer a Europa

Hombre con camiseta de Argentina, con mate y celular, rodeado de comentarios de redes sociales con textos y banderas de España.
“Muchos argentinos se sienten, por la composición étnica que tiene el argentino, que pertenecen a Europa, porque mayormente son descendientes de españoles e italianos”, explicó (Imagen Ilustrativa Infobae)

La conversación derivó hacia otro punto de tensión. El interlocutor señaló que las redes estaban “inundadas de declaraciones de argentinos diciendo” que son europeos y que no pertenecen a Latinoamérica. Córdoba no lo negó, aunque sí lo relativizó.

“Muchos argentinos se sienten, por la composición étnica que tiene el argentino, que pertenecen a Europa, porque mayormente son descendientes de españoles e italianos”, explicó. “Ellos sienten que pertenecen a Europa, pero es una ilusión que les gusta tener. Bueno, allá ellos con las ilusiones que se hacen. Argentina está en Latinoamérica.”

Ver a sus compañeros se parte del odio fue doloroso para él

El momento más personal del relato llegó cuando Córdoba describió el impacto que tuvo en él la conducta de personas de su entorno directo.

“Me dolió ver posteos en Facebook. Inclusive hasta me escribieron directores de esta empresa, directores, actores”, reveló. “He visto periodistas, gente que uno esperaría imparcialidad, juicio, mesura, expresarse en las redes como si fueran hinchas de fútbol. Eso fue lo que más me impactó.”

La conclusión que extrajo fue más profunda que la coyuntura del torneo: “Conocidos, amigos, con una animadversión contra Argentina que yo dije: ‘bueno, si me lo están expresando así ahora es porque siempre hubo algo’. Es lo que más me duele, porque siento que siempre hubo algo ahí detrás, contra los argentinos.”

Un cruce previo con el periodista Pascal Beltrán del Río

Vacunas - Comunicador - Periodista
Córdoba le respondió directamente desde su cuenta @MarcheloCordoba: “Pensé que eras un tipo pensante, Pascal. Te haces llamar periodista y te comportas como un hincha dolido. Ya déjalo ir, no proyectes traumas sobre Argentina.” (Foto: Twitter @beltrandelrio)

Las declaraciones a la prensa no fueron el primer episodio polémico de Córdoba en el contexto del torneo. El 21 de julio, el periodista Pascal Beltrán del Río publicó en X una pregunta sobre qué selección, entre las que han participado en diez Mundiales o más desde 1970, acumula el mayor número de amonestaciones y expulsiones, con una tabla de datos como respuesta.

Córdoba le respondió directamente desde su cuenta @MarcheloCordoba: “Pensé que eras un tipo pensante, Pascal. Te haces llamar periodista y te comportas como un hincha dolido. Ya déjalo ir, no proyectes traumas sobre Argentina.”

Reacciones en redes sociales: “Ahora resulta que nosotros somos los responsables”

La reacción en redes no tardó. El usuario @Seergiot3ck resumió el malestar de buena parte de los comentarios: “El actor argentino Marcelo Córdoba, quien vive en México, culpa a los mexicanos de toda la ola de hate que están recibiendo sus compatriotas. Ahora resulta que nosotros somos los responsables de las cosas detestables que hacen o dicen la gente de su país.”

La crítica apuntó directamente a la contradicción percibida entre el reclamo de Córdoba y su propio llamado a no generalizar. La usuaria @selselenaa_ fue más directa: “Hay que estar muy p**** para primero echar culpas y después pedir no generalizar. Si yo viviera en un país extranjero mejor me callo el hocico, no es de a huevo salir a decir p*******.”

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