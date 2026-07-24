Famosos cierran filas con Aylín Mujica y piden dejar de juzgar su duelo tras la entrevista que dio sobre Mauro

Estos son los hijos de Aylín Mujica (Captura de pantalla: Instagram/aylinmujic)

La reciente entrevista de Aylín Mujica sobre la muerte de su hijo Mauro Menéndez provocó reacciones encontradas en redes sociales. Mientras algunos usuarios la criticaron por hablar públicamente del duelo, figuras del espectáculo como Jorge Losa y Lis Vega salieron en su defensa y pidieron empatía ante el dolor que atraviesa la actriz.

Jorge Losa: “No puedes tomar una actitud derrotista”

Durante un encuentro con la prensa, el actor Jorge Losa reflexionó sobre el proceso de duelo y la importancia de reconstruirse ante la adversidad.

Recordó cómo vivió la pérdida de sus propios padres y defendió la postura de Aylín Mujica al dar la entrevista.

Jorge Losa denunció cobros irregulares en un restaurante del Centro Histórico. (Captura de pantalla)

“Al contrario, exactamente. Yo estoy totalmente con ella. Ponte a pensar qué quisieran ellos, cómo ellos quisieran verte a ti. Es injusto. Si yo tuviera que dejar este plano, ¿tú crees que yo le diría a mi hijo: ‘Enciérrate y deprímete’? Para nada le diría eso. Eso es una actitud derrotista y perdedora”, expresó.

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Losa enfatizó que cada persona vive el duelo a su manera y que lo importante es tratar de ser luz en medio de la oscuridad.

“Aunque te duela, al día siguiente te levantas, te desempolvas y vas a por la vida. Tienes que tratar de ser luz, porque ya en estos momentos tan difíciles, todo el mundo alrededor es lástima, energía baja, llanto. Es muy normal. Pero si yo puedo tratar de ser un poco de luz ante toda esa oscuridad, voy a tratar de hacerlo”.

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Aylín Mujica dio una entrevista sobre lo sucedido con Mauro (IG)

Lis Vega: “No podemos seguir juzgando el dolor ajeno”

La actriz y bailarina Lis Vega también defendió a Mujica, rechazando las críticas hacia quienes deciden hablar de su duelo de manera pública.

Compartió que mantiene contacto cercano con Aylín y con Osamu Menéndez, padre de Mauro, y que desde el primer momento supo que la familia estaba “destrozada”.

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“No, para ella no tengo mensaje. Tengo mensaje para la gente que la está funando, porque yo lo único que le puedo mandar a ella es amor. No podemos seguir yendo por la vida juzgando porque no sabemos de dónde venimos cada quien. Me gustaría que nos pusiéramos tantito en el lugar del otro, que es lo que nos falta como seres humanos, tantito nada más”, subrayó Vega, quien además pidió respeto para quienes enfrentan pérdidas de esta magnitud.

Lis quedó endeudada por culpa de su ex (Captura de pantalla)

La actriz añadió que cada quien atraviesa el dolor y el duelo de formas diferentes y que es momento de dejar atrás los juicios y la falta de empatía.

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“Así como pedimos respeto, deberíamos respetar ya en buena onda. Esto no es un juego, esto es algo supertriste. Dejemos de señalar y de buscarle tantas cosas”, concluyó.

Lo que dijo Aylín Mujica en su entrevista

Durante la entrevista especial para La mesa caliente, Aylín Mujica abrió su corazón y narró el proceso más difícil de su vida tras la muerte de su hijo Mauro Menéndez.

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La actriz describió con honestidad los días previos a la tragedia, los intentos por convencer a Mauro de no viajar a Barbados mientras se encontraba enfermo y la angustia de recibir la noticia a distancia.

“No te vayas, Mauro, no te vayas”, recordó haberle suplicado. También relató cómo, a pesar de la neumonía y el dolor, su hijo insistió en irse: “Me dijo: ‘Estoy en el aeropuerto, en una silla de ruedas, pero tengo que llegar a Barbados’”.

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Aylín Mujica habla para "La Mesa Caliente", apenas unos días después de la muerte de Mauro (captura de pantalla)

Aylín explicó que su fortaleza la saca del amor por sus hijos y el deseo de honrar la memoria de Mauro.

“Estoy con mucha fortaleza, con mucho dolor, mucho dolor, pero con mucha fortaleza, porque yo sé que él está bien. Tengo que seguir adelante, porque es lo que Mauro hubiera querido”, expresó.

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La actriz insistió en que, aunque el duelo es devastador, su ejemplo es fundamental para sus hijos. Reconoció la importancia de aceptar el dolor, permitir el llanto y a la vez levantarse por quienes la rodean y la necesitan.