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Vishing en México: el fraude telefónico que utiliza miedo y urgencia para obtener contraseñas

Se apoya en la ingeniería social para manipular a las víctimas y conseguir datos bancarios, claves de acceso o transferencias

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Los fraudes telefónicos evolucionaron hasta convertirse en una amenaza que no necesariamente vulnera sistemas informáticos, sino que explota la confianza y las emociones de las personas.

A través de llamadas aparentemente legítimas, los delincuentes se hacen pasar por representantes de bancos, empresas, autoridades u otras instituciones para obtener contraseñas, información confidencial o inducir a sus víctimas a realizar transferencias.

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Esta modalidad es conocida como vishing, término que combina las palabras “voz” y “phishing”. Su funcionamiento se basa en la ingeniería social: en lugar de buscar una falla tecnológica, los estafadores construyen escenarios capaces de provocar miedo, urgencia o confusión en quien contesta el teléfono.

Una llamada sobre un supuesto cargo no reconocido, el bloqueo inminente de una cuenta o una emergencia familiar puede ser suficiente para que una persona actúe sin verificar la identidad de su interlocutor. Los delincuentes aprovechan esos primeros minutos de tensión para solicitar claves, códigos de seguridad o movimientos financieros.

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El factor humano, principal objetivo de los fraudes telefónicos

El impacto de la manipulación dentro de los incidentes de seguridad es considerable. De acuerdo con el Data Breach Investigations Report 2026 de Verizon, el factor humano estuvo presente en 62 por ciento de las brechas de seguridad registradas a nivel global.

La ingeniería social, por su parte, se ubicó como el tercer patrón de ataque más frecuente al representar 16 por ciento de las filtraciones de datos confirmadas. Los resultados se obtuvieron a partir del análisis de más de 5 mil 300 incidentes.

Mano adulta sostiene teléfono móvil con pantalla encendida; se ven un logo de banco, silueta de persona y barra de navegación inferior.
El vishing utiliza llamadas falsas, miedo y urgencia para manipular a las víctimas y obtener contraseñas, datos bancarios o transferencias

En México también existen señales sobre la magnitud de los posibles fraudes. Entre enero y abril de 2026, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) recibió 27 mil 862 reclamaciones. Del total, 37.5 por ciento se relacionó con un posible fraude y 54.7 por ciento correspondió a casos de banca múltiple.

Aunque estas cifras comprenden diferentes tipos de reclamaciones, muestran la importancia de fortalecer las medidas de prevención ante engaños diseñados para obtener información financiera.

La inteligencia artificial hace más convincentes las llamadas falsas

Anteriormente, muchos fraudes telefónicos partían de historias improvisadas que podían despertar sospechas con mayor facilidad. Sin embargo, los avances tecnológicos están ayudando a los delincuentes a perfeccionar los intentos de suplantación de identidad.

La inteligencia artificial permite crear voces sintéticas y personalizar las conversaciones. Esto puede hacer que una llamada falsa resulte más creíble, especialmente cuando el interlocutor conoce algunos datos de la víctima o utiliza una voz semejante a la de una persona cercana.

La aparente autoridad del supuesto representante de una institución, acompañada de una advertencia urgente, busca reducir el tiempo disponible para reflexionar. La finalidad es que la víctima entregue información sensible o autorice una operación antes de comprobar si la llamada es auténtica.

Ante este panorama, las organizaciones requieren ampliar sus estrategias de ciberseguridad. Proteger la infraestructura tecnológica continúa siendo indispensable, pero también es necesario preparar a los colaboradores para reconocer intentos de manipulación.

Pantalla de smartphone con logo de banco mexicano, ícono de advertencia amarillo con exclamación y botón rojo; fondo de teclado y documentos desenfocados.
El vishing utiliza llamadas falsas, miedo y urgencia para manipular a las víctimas y obtener contraseñas, datos bancarios o transferencias

Cómo prevenir el vishing y verificar una llamada

Una de las principales recomendaciones es implementar capacitación continua y simulacros de fraude. Al igual que las empresas realizan ejercicios de evacuación o pruebas para detectar vulnerabilidades tecnológicas, también pueden recrear llamadas sospechosas para medir la capacidad de respuesta de sus trabajadores.

Con apoyo de inteligencia artificial es posible diseñar simulaciones con distintos escenarios de engaño. Estos ejercicios permiten detectar puntos débiles y reforzar los hábitos de seguridad antes de que ocurra un incidente real.

Otro elemento esencial es cuestionar antes de confiar. Las personas y organizaciones pueden establecer protocolos para verificar cualquier solicitud inesperada, particularmente cuando involucre datos bancarios, contraseñas, códigos de acceso o autorizaciones sensibles.

También existen soluciones para identificar el origen de las llamadas empresariales. Estas herramientas permiten que el usuario visualice el nombre de la organización que realiza el contacto, en lugar de observar solamente un número desconocido. Xira impulsa tecnologías de este tipo para validar la identidad de las comunicaciones corporativas.

No obstante, la identificación debe complementarse con una mayor coordinación entre empresas, autoridades y organismos reguladores, con el propósito de homologar la presentación de las llamadas oficiales y facilitar su reconocimiento.

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