Alejandra Tijerina pide medidas de protección contra Masad Altamimi ante la Fiscalía de la CDMX por presunta violencia mediática y psicológica

Alejandra Tijerina compartió a través de redes sociales las medidas de protección que interpuso ante su expareja (Instagram: alejandratijerina) (Imagen Ilustrativa Infobae)

La modelo e influencer, Alejandra Tijerina acudió ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para solicitar medidas de protección contra su expareja Masad Altamimi por presuntos actos de violencia mediática y psicológica.

Esto ocurre a unos días de que Masad Altamimi entre a La Casa de los Famosos México el próximo 26 de julio, la modelo compartió en sus rede sociales que el procedimiento está sustentado en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

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Alejandra Tijerina compartió los documentos de la acción legal que toó en contra de su expareja (Captura de pantalla: Instagram/alejandratijerina)

También señaló que la decisión busca proteger su bienestar emocional y frenar las menciones públicas que, asegura, su expareja ha hecho sobre ella.

Tijerina acompañó la publicación con un mensaje sobre el sentido de la acción legal: “Proteger mi paz también es un acto de valentía. Hoy di un paso importante. Confío en la justicia y dejaré que los hechos hablen por sí solos”.

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La conductora emprendió el recurso legal porque habría sido víctima de presuntos actos de violencia psicológica y mediática. Pidiendo medidas de protección ante las autoridades mexicanas.

Alejandra Tijerina compartió el motivo que la llevó a tomar acciones legales en contra de su ex pareja (Captura de pantalla: Instagram/alejandratijerina)

La denuncia surge tras ocho meses de la ruptura

La creadora de contenido dijo que la relación con Altamimi terminó en 2025, pero que había evitado hablar de la separación por respeto a la relación.

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Sin embargo, esa postura cambió tras declaraciones que, según explicó, él habría hecho sobre ella en redes sociales.

En otra publicación, Tijerina señaló que tras ocho meses del termino de su relación consideraba necesario aclaras las cosas que se dicen sobre ella.

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“Durante todo este tiempo he optado por mantener silencio ante los ataques, las acusaciones y los comentarios que se han hecho sobre mi persona. Lo hice por respeto a mi privacidad, a la relación que existió y porque siempre he creído que los asuntos personales deben permanecer en ese ámbito”, señaló en el comunicado.

La modelo señaló que le resulta lamentable tener que recurrir a su nombre para generar atención mediática.

“Sin embargo, resulta lamentable que, después de tanto tiempo, se siga recurriendo a mi nombre para generar polémica o atención mediática. Una relación involucra a dos personas y, por respeto, decidí no hacer públicas muchas situaciones que viví, incluso aquellas que ocurrieron mientras aún estábamos juntos”, afirmó Tijerina.

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Concluyendo el mensaje asegurando que no permitirá que se continúe difundiendo información falsa que pueda afectar su imagen.

“NO ACEPTARÉ que se continúe difundiendo información falsa o descalificaciones que afecten mi imagen. Mi silencio nunca ha sido sinónimo de aceptación, sino de madurez y de la decisión de seguir adelante", concluyó la modelo e influencer.

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Alejandra Tijerina compartió un comunicado respecto a los recientes comentarios de su expareja (Captura de pantalla: Instagram/alejandratijerina)

Alejandra Tijerina espera que las menciones cesen, ya que considera que dañan su imagen, por lo que decidió activar ese mecanismo legal de protección ante la Fiscalía capitalina.

La ex reina de belleza compartió los documentos legales del trámite para que todos sus seguidores estuvieran al tanto de la situación por la que pasa Tijerina.

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Los antecedentes de Altamimi

La denuncia de Tijerina no es el primer señalamiento público contra Masad Altamimi. En 2024, Melissa Navarro, otra de sus exparejas, aseguró haber vivido episodios de violencia física y psicológica durante la relación y dijo que incluso después de la ruptura siguió enfrentando ataques y comentarios negativos.

Navarro expresó entonces: “Fueron meses en los que tuve una relación y no solamente recibí maltratos físicos, sino también psicológicos . Yo creí que el hecho de poner fin a mi relación terminaría con todo el odio que la gente emana hacia mí y hacia mi persona, pero sinceramente no fue así”.

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La influencer Melissa Navarro aparece en un video vertical de redes sociales. La mujer está hablando directamente a la cámara. Texto en pantalla indica que se trata de su primera declaración pública sobre el fin de su relación con Masad Altamimi. El contenido es presentado como una reacción a eventos recientes. Se observa a la persona comunicando activamente en un entorno personal.

Altamimi ha negado de manera reiterada las acusaciones previas e incluso mencionó que se “blindaría” antes de entrar a La Casa de los Famosos México.

A través de un video publicado en sus historias, Masad explicó que sostendría una reunión con sus abogados para dejar en orden distintos asuntos antes de permanecer aislado durante varias semanas.

El influencer dejó entrever que busca protegerse ante cualquier situación que pudiera surgir mientras esté dentro de la casa, sin embargo con los nuevos señalamientos de Tijerina, volvió a intensificarse la controversia alrededor del próximo participante del programa.