Niurka reacciona al despido de Alejandra Jaramillo: “el que se mete con México, le toca echar reversa”

La actriz Niurka Marcos fijó postura pública sobre dos frentes que cruzaron conversación, pantalla y negocio: pidió a la prensa dejar en paz el duelo de Aylín Mujica por la muerte de su hijo Mauro y reaccionó al despido de la conductora Alejandra Jaramillo tras la polémica por comentarios contra los mexicanos, según una entrevista transmitida en Sale el Sol.

En ese mismo espacio, la vedette cubana habló de su dinámica familiar con Romina Marcos, incluida la relación de su hija con otra mujer, y adelantó una fecha de trabajo en Estados Unidos como madrina de un evento sonidero en Los Ángeles, California.

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Mauro, hijo de Mujica, murió a los 30 años. Al referirse al caso, Niurka pidió margen para que su compatriota atravesara el proceso sin presión mediática.

“Algo más doloroso en la vida no puede pasar: la pérdida de un hijo”, dijo Niurka Marcos al programa. La también actriz explicó que no tuvo acercamiento directo con Mujica porque consideró que ella estaba “en su etapa de vacío total”, y pidió “dejarla un ratito” para que viviera esa etapa.

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Niurka volvió a causar revuelo en el aeropuerto de la Ciudad de México al mostrar sus pechos al natural Foto: Instagram/Niurka

El despido de Alejandra Jaramillo tras la polémica con México

En la entrevista, Niurka también comentó el caso de Alejandra Jaramillo, una conductora ecuatoriana que fue despedida de un programa de espectáculos por la controversia que generaron sus comentarios en contra de los mexicanos durante la pasada justa mundialista.

“Al que se mete con los mexicanos le toca echar reverse. Perdón, pero no tienes que humillar a la otra persona”, dijo Niurka Marcos haciendo alusión al poder que tuvo la audiencia mexicana en la decisión de Univisión de despedirla del programa, y agregó que no había que “sembrar odio” por un partido de futbol.

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En el propio programa, los conductores vincularon el despido con decisiones de negocio. Uno de ellos afirmó que, al salir Jaramillo a cuadro, “les bajaba la audiencia” y “perdían patrocinadores”, además de señalar que “los dueños de la empresa para la cual trabaja son mexicanos”, recordando que Univisión pertenece a Grupo Televisa.

"Amigos el odio de unos cuantos nunca será más fuerte que la coherencia, el sentido común y que el amor. Todo va a estar bien", expresó la conductora de TelevisaIUnivision

Romina Marcos, la relación con Laura y el recuerdo del reality con Bobby Larios

Niurka habló en el mismo espacio sobre Romina Marcos y celebró que su hija mantuviera una relación con otra mujer, a quien identificó como Laura.

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“Feliz mi niña con su Laura. No había visto a mi hija Romina tan feliz, tan realizada, tan estable”, señaló Niurka Marcos en el segmento.

La cubana también recordó los videos del reality que protagonizó con Bobby Larios, y dijo que sus hijos vieron ese material cuando ya eran adultos. “Vieron los casetes de ”Lo veremos todo" y todo lo que estábamos sufriendo en esa época”, dijo Niurka, y añadió que Romina “entendió y valoró muchas cosas”.

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En esa misma cobertura, el programa informó que Niurka Marcos sería la madrina de un evento sonidero que se llevó a cabo en Los Ángeles, California, este sábado 25 de julio.

(Instagram/@bobbylariosfans)

Ale Jaramillo sostuvo que su residencia en Estados Unidos le da acceso a la primera enmienda

Tras conocerse su separación del programa, la conductora ecuatoriana publicó en Instagram dos mensajes para fijar su postura. En el primero defendió su derecho a opinar como migrante ecuatoriana en Estados Unidos.

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“Amigos, soy orgullosamente ecuatoriana. Una mujer, migrante, madre que empezó desde cero aquí y que elegí vivir en un país donde la primera enmienda es ‘freedom of speech’, libertad de expresión. Y ese es un derecho al que tengo acceso, porque soy residente permanente de los Estados Unidos, pago impuestos y no tengo problemas al margen de la ley”, escribió.

En el mismo mensaje agregó: “Apoyar a un equipo de futbol sin haber insultado a nadie, sin haber siquiera dicho ningún gentilicio, no es más que libertad de expresión de lo que genera un deporte. Y con eso me quedo. Les envío un abrazo enorme. Lo vuelvo a repetir, todo va a estar bien”.

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Redes sociales y publicaciones de Alejandra Jaramillo (Instagram)

En una segunda publicación compartió una fotografía con un mensaje de tono personal: “A ella: que siga luchando por sus sueños. Que nada te turbe, que nada la espante, que Dios no se muda, todo se pasa, la paciencia todo lo alcanza. Amigos, los corazones buenos, permanecen buenos, firme como roca y con la frente en alto. Por esa niña que vive en mí, que amo y que respeto, que valoro más que a nadie, y hoy la admiro más que nunca”.