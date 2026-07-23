Medida arancelaria de EEUU no afecta a México, “queda igual” por T-MEC, asegura Ebrard

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aclaró el impacto para México, por la nueva medida arancelaria aplicada a 60 países por parte de Estados Unidos. (Crédito: Ebrard)

Ante el anuncio de la administración de Donald Trump sobre la medida arancelaria aplicada en la sección 301, el cual prevé un arancel del 10% o del 12.5% a 60 socios comerciales, incluido México, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ha salido a aclarar el impacto que tendrá en el país, en medio de las negociaciones del T-MEC.

A través de un video en sus redes sociales, Ebrard informó que las negociaciones en materia de comercio con Estados Unidos siguen su curso, agregó que la resolución de las investigaciones publicada por el país del norte, no tendrá mayor repercusión, ya que la medida se encuentra apegada al tratado comercial trilateral.

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Medida arancelaria de Estados Unidos no cambia en México

“Quedan excluidos todas las exportaciones de México, más del ochenta por ciento, que cumplen con el Tratado de Libre Comercio que tenemos, el T-MEC, es decir, no hay cambio en eso”, aseguró el alto funcionario.

Explicó que México “queda igual” ante el anuncio, incluso, puntualizó que el tema fue abordado durante la reunión de la presidenta Claudia Sheinbaum y el representante de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer, encuentro que tuvo lugar en Palacio Nacional la mañana de este 23 de julio.

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Precisó que la medida fue publicada debido a que se vencerá el día de mañana, detallando que la necesidad de su publicidad radica en el “cambio de fundamento” de las investigaciones de la Sección 301 de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) sobre los actos, políticas y prácticas de varias economías relacionadas con la falta de imposición y aplicación efectiva de una prohibición a la importación de bienes producidos con trabajo forzoso.

En Palacio Nacional, nos reunimos con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer; avanzamos en la revisión del T-MEC y acuerdos bilaterales en beneficio de ambos pueblos. (@Claudiashein)

“No afecta o cambia la posición que teníamos hasta ahora, es la misma la que tendremos los días subsecuentes... Ese diez por ciento es el mismo nivel que teníamos. A otros países les pusieron un poco más, doce punto cinco”, finalizó Ebrard.

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