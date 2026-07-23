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Receta de panqué de chocolate con proteína: delicioso y ideal para ganar masa muscular

Su textura esponjosa y su aroma a chocolate hacen que cada bocado sea pura satisfacción

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Un panqué de chocolate oscuro con dos rebanadas sobre una tabla de madera, acompañado de cacao en polvo, nibs y una cuchara con polvo.
Un panqué de chocolate en rebanadas se presenta sobre una tabla de madera, con cacao en polvo esparcido y nibs de cacao cerca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Buscas un dulce que encaje en tu rutina fitness y que además sea una auténtica tentación? Un panqué de chocolate con proteína reducido en calorías puede ser la opción perfecta para quienes desean cuidar su alimentación sin renunciar al sabor.

Su textura esponjosa y su aroma a chocolate hacen que cada bocado sea pura satisfacción.

Este panqué se ha convertido en un aliado esencial para quienes buscan ganar masa muscular de forma saludable. Tradicionalmente, el panqué es un clásico de las meriendas, pero con la adición de proteína y la reducción de calorías, se adapta a una dieta fitness.

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Acompáñalo con un café solo o un vaso de leche desnatada tras el entrenamiento para recuperar fuerzas y energía.

Rebanada de panqué de chocolate en plato, taza de café con cuchara, panqué rebanado en tabla, pala medidora con polvo de cacao y trozos de cacao en mesa de madera.
Una rebanada de panqué de chocolate se sirve en un plato junto a una taza de café humeante sobre una mesa de madera, con el resto del panqué al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de panqué de chocolate con proteína reducido en calorías

Este panqué combina cacao puro y proteína en polvo, utilizando ingredientes bajos en grasa y azúcar para mantener el aporte calórico controlado. La técnica principal es el horneado, que permite lograr una miga jugosa y compacta, ideal para transportar y tomar en cualquier parte.

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Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 45 minutos
  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 30 minutos

Ingredientes

  1. 2 huevos grandes
  2. 100 g de yogur natural desnatado
  3. 80 ml de leche desnatada
  4. 30 ml de aceite de coco (o girasol)
  5. 50 g de proteína en polvo sabor chocolate
  6. 50 g de harina de avena integral
  7. 30 g de cacao puro desgrasado en polvo
  8. 50 g de eritritol o stevia granulada
  9. 1 sobre de levadura química (impulsor)
  10. 1 cucharadita de esencia de vainilla
  11. 1 pizca de sal

Cómo hacer panqué de chocolate con proteína reducido en calorías, paso a paso

  1. Precalienta el horno a 180 ºC y engrasa un molde alargado con unas gotas de aceite.
  2. En un bol, bate los huevos con el eritritol hasta que espumen.
  3. Añade el yogur, la leche, el aceite y la vainilla; mezcla hasta integrar.
  4. Incorpora la proteína en polvo, la harina, el cacao, la levadura y la sal. Mezcla con movimientos suaves hasta obtener una masa homogénea. No batas en exceso para evitar que el panqué quede duro.
  5. Vierte la mezcla en el molde y alisa la superficie con una espátula.
  6. Hornea durante 30 minutos o hasta que, al pinchar con un palillo, salga limpio. No abras el horno los primeros 20 minutos para que suba bien.
  7. Saca del horno y deja enfriar 10 minutos antes de desmoldar. Desmolda en rejilla para evitar que se humedezca la base.
  8. Espera a que esté completamente frío antes de cortar en porciones.
Infografía de receta de panqué de chocolate con proteína. Muestra ingredientes, utensilios de cocina, horno, molde, panqué horneado y rebanado.
Infografía de Infobae detalla las instrucciones para preparar un panqué de chocolate con proteína bajo en calorías, desde la mezcla hasta el horneado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 8 porciones medianas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 112 kcal
  • Proteínas: 9 g
  • Hidratos de carbono: 10 g
  • Grasas: 4 g
  • Azúcares: 1 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda el panqué en un recipiente hermético en la nevera hasta 5 días. También puedes congelar porciones individuales hasta 2 meses.

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