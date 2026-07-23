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Dichos sobre “narcopartido” ya le pegan a Morena y es injusto, se queja Ricardo Monreal

Desde el punto de vista del diputado federal por Morena, ese tipo de señalamientos son impulsados por la derecha

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El diputado federal Ricardo Monreal dio su postura sobre que Morena sea un "narcopartido". Crédito: X/ @Juan_OrtizMX
El diputado Ricardo Monreal dio su postura sobre que Morena sea un "narcopartido". Crédito: X/ @Juan_OrtizMX

El coordinador de los diputados federales de Morena, Ricardo Monreal, reconoció que la narrativa de “narcopresidenta”, “narcogobierno” y “narcopartido”, sí le han restado simpatías al partido oficial.

Desde el punto de vista del legislador zacatecano, dicha narrativa fue impuesta por la “derecha”, lo que sea que eso signifique. Además, tuvo que admitir que ha sido exitosa.

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También señaló que el movimiento fundado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador no ha sabido responder con eficacia en medios de comunicación y redes sociales.

Relación con iglesia, empresarios y jóvenes no es suficiente

Durante su participación en el programa “Entredichos”, conducido por el periodista René Delgado, Monreal Ávila reconoció otra falla del partido guinda, que la relación con la iglesia, empresarios, jóvenes, universidades y medios no ha sido suficiente para generar confianza rumbo al proceso electoral de 2027.

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“Lo injusto de la narrativa de ‘narcopresidenta’, ‘narcogobierno’, ‘narcopartido’, me parece que es una narrativa que nos ha impuesto la derecha y que sí hemos perdido simpatías, sin duda. Porque es una estrategia que tiende a minar la simpatía en un movimiento popular”, dijo durante su intervención.

Una mujer en un podio con micrófonos y el logo de Morena en un salón rojo. Varias manos de la audiencia están alzadas, algunas con teléfono o bolígrafo
La dirigente de Morena Ariadna Montiel ha tenido que salir a defender los dichos contra su movimiento. Crédito: X/ @A_MontielR

Por lo anterior, el diputado federal aceptó que el instituto político debe corregir, y evitar la postulación de candidatos con cualquier señalamiento de vínculos con la delincuencia organizada.

Para el zacatecano, la transparencia y el filtro riguroso en las postulaciones son vitales para mantener la confianza ciudadana y contrarrestar los señalamientos de la oposición sobre que Morena es un “narcopartido”.

Defiende trabajo de Sheinbaum contra la impunidad

Además, defendió que el combate a la impunidad encabezado por la presidenta, Claudia Sheinbaum, se mantiene vigente, gracias al trabajo de las instituciones de seguridad y procuración de justicia.

Lo anterior, pese a los fuertes escándalos que han protagonizado militantes de Morena, como el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador del mismo partido Enrique Inzunza Cázares.

Ricardo Monreal destacó que la consolidación de la estrategia de seguridad requiere un esfuerzo conjunto entre los poderes de la Unión y la sociedad civil.

En ese sentido, para el oficialismo, dejar atrás las acusaciones vinculadas al concepto de “narcopartido” exige “resultados tangibles en el combate a la corrupción y una mayor pedagogía política que explique los logros institucionales alcanzados durante los últimos años”, concluyó el diputado.

El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, ha sido señalado de tener nexos con el crimen organizado.
El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, ha sido señalado de tener nexos con el crimen organizado.

También pegan acusaciones contra Rocha e Inzunza

A Ricardo Monreal no le quedó de otra más que reconocer que los señalamientos de “narcopartido” contra Morena han afectado la imagen del partido; sin embargo, esa narrativa se vuelve eficaz cuando uno repasa las acusaciones que enfrentan personajes como Rubén Rocha y Enrique Inzunza.

Tanto el gobernador con licencia de Sinaloa como el senador de Morena, fueron acusados por las autoridades de Estados Unidos de mantener nexos con “Los Chapitos”, facción del Cártel de Sinaloa que encabezan Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán López, hijos del narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

FOTO DE ARCHIVO: La presidenta Claudia Sheinbaum ha pedido pruebas a Estados Unidos para actuar contra Rubén Rocha. REUTERS/Luis Barron//File Photo
FOTO DE ARCHIVO: La presidenta Claudia Sheinbaum ha pedido pruebas a Estados Unidos para actuar contra Rubén Rocha. REUTERS/Luis Barron//File Photo

Pese a los fuertes señalamientos y la petición de detención con fines de extradición contra los morenistas sinaloenses, la presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido que no serán procesados hasta que las autoridades de la Unión Americana “presenten pruebas”.

No obstante, esa postura del gobierno federal da la impresión de que buscan proteger a sus militantes y que el caso quede impune en México, dado que la Fiscalía General de la República (FGR) no ha mostrado mayores avances en la investigación contra Rocha Moya; mientras que Inzunza mantiene su fuero como senador, porque nunca solicitó licencia.

A Morena le urge que haya autocrítica, pues Ricardo Monreal reconoció que los señalamientos de “narcopartido” ya afectan a la imagen del movimiento. Sin embargo, siguen “protegiendo” a personajes como Rubén Rocha y Enrique Inzunza.

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