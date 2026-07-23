Compañía de telefonía pierde más de medio millón de usuarios por registro obligatorio de líneas

La compañía AT&T perdió más de 600 mil usuarios de prepago por el registro obligatorio de líneas telefónicas. Crédito: X/ @CRTGobMX

Un reporte de la operadora AT&T reveló que durante el segundo trimestre de 2026 perdió 668 mil usuarios de prepago, una caída que la empresa atribuyó al proceso de vinculación de líneas que ha hecho obligatorio la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).

Esta cifra es parte de los resultados financieros de la empresa, ahí AT&T reconoció que la caída era esperada por el nuevo esquema de registro. El número se suma a los 541 mil clientes de prepago que la operadora perdió entre enero y marzo, lo que incrementa la pérdida acumulada del año a más de 1.2 millones de líneas.

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Segmento de prepago, el que más resiente el registro de líneas

Por disposición oficial, desde el pasado 9 de enero, las líneas móviles en México deben vincularse con una identidad oficial para mantenerse activas; no obstante, esta nueva norma ha perjudicado más al segmento de prepago, donde era común adquirir un chip sin presentar identificación.

Pese a las pérdidas, la compañía de origen estadounidense aclaró que seguirá trabajando durante la segunda mitad del año para completar el proceso de vinculación de sus usuarios de prepago, quienes representan el mayor número de sus clientes en nuestro país.

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AT&T registró una perdida considerable de usuarios por el registro telefónico. Crédito: X/ @ATTMx

AT&T logra registrar nueve millones de clientes

Por otro lado, hasta el 13 de julio, la empresa de telefonía móvil había logrado registrar 9.3 millones de líneas, que equivalen al 34.7 por ciento de sus 24.1 millones de clientes en México.

De la cifra antes mencionada, 4.8 millones corresponden al segmento de pospago, donde el proceso ha avanzado a mayor velocidad, gracias a que la mayoría de clientes acreditaron su identidad al contratar un plan, algo que la empresa informó con anterioridad.

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Mexicanos no desean registrar sus números telefónicos

Los datos de la CRT muestran que el proceso de vinculación de líneas móviles en México sigue lejos de completarse: al 25 de junio, solo 63 millones de líneas terminaron el trámite, equivalente a 39.1 por ciento del universo estimado.

Con esa cifra, quedan pendientes alrededor de 98 millones de números telefónicos en el país.

Ante este escenario, la CRT anunció una prórroga para las líneas de prepago. El nuevo calendario fija que el registro se realice entre agosto y diciembre de 2026, según el último dígito del número telefónico.

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Especialistas consultados por medios como Expansión atribuyeron el rezago a la falta de claridad sobre la política pública, una comunicación insuficiente sobre sus beneficios y dudas sobre la implementación entre operadores.

Crece segmento de pospago y disminuye impacto

Aunque el prepago registró una caída considerable, el segmento de pospago evitó que el golpe fuera mayor. Entre abril y junio, AT&T incorporó 369 mil nuevos usuarios de pospago, un crecimiento interanual de 20.7 por ciento, lo que le permitió cerrar el trimestre con una base total de 23.4 millones de clientes, agregó Expansión.

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La CRT promociona el registro obligatorio de líneas celulares. Crédito: X/ @CRTGobMX

Expertos advirtieron sobre las pérdidas de las operadoras

Luego de que AT&T dio a conocer este reporte, el periodista Ignacio Villaseñor arremetió contra el registro de líneas telefónicas y la CTR en su cuenta de X.

“Buen día a todos menos a la @CRTGobMX —y en general a todo el @GobiernoMX— que, pese a que se les advirtió que el registro no iba a disminuir las extorsiones e iba a generar pérdidas multimillonarias a las operadoras de telefonía, no hizo caso”, escribió.

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Para el comunicador, que millones de mexicanos deban registrar su número de celular es un error, porque no va a combatir la extorsión; al tiempo que la información de millones podría ser expuesta.

Además, “las autoridades estuvieron a punto de generar el colapso de toda la red, que vulnera múltiples derechos humanos”, concluyó Villaseñor.

A las críticas que ha recibido el registro obligatorio de líneas se debe sumar, que operadoras como AT&T perdieron más de 600 mil usuarios de prepago debido a esa nueva normativa del gobierno federal.

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