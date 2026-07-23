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Quién es Benji Flowers, promesa mexicana que habría fichado el Chelsea

La joya nacida en Estados Unidos, pero con raíces mexicanas habría llegado a un acuerdo con el club inglés

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El nacido en USA aún podría representar a México. (redes sociales)
El nacido en USA aún podría representar a México. (redes sociales)

Con apenas 15 años, Benji Flowers se ha convertido en uno de los nombres que más expectativas genera dentro del futbol mexicano y norteamericano.

El joven atacante, con raíces mexicanas y considerado una de las principales joyas de la academia de FC Dallas, acaparó la atención internacional luego de que diversos reportes señalaran que el Chelsea alcanzó un acuerdo para incorporarlo cuando cumpla la mayoría de edad.

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Su talento y su elegibilidad para representar tanto a México como a Estados Unidos han colocado al futbolista en el radar de ambos países de cara al futuro.

¿Quién es Benji Flowers, la joya con raíces mexicanas?

Benjamin “Benji” Flowers nació el 14 de abril de 2011 y desde muy pequeño comenzó a destacar en las categorías inferiores de FC Dallas, una de las academias más reconocidas en el desarrollo de futbolistas en Estados Unidos.

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Su crecimiento ha sido constante gracias a sus condiciones técnicas, velocidad, capacidad para el desborde y facilidad para jugar por cualquiera de los dos costados del ataque, aunque habitualmente se desempeña como extremo izquierdo.

Su evolución llamó la atención desde temprana edad y durante 2026 dio un paso importante al debutar con North Texas SC, filial de FC Dallas en la MLS NEXT Pro.

Con apenas 14 años se convirtió en uno de los jugadores más jóvenes en disputar un encuentro con el club, una muestra de la confianza que la institución tiene en su proyección.

El talento del atacante también le permitió ser convocado al MLS NEXT All-Star Game, donde coincidió con varios de los mejores prospectos juveniles del futbol estadounidense.

Su desempeño terminó por convencer a FC Dallas de ofrecerle su primer contrato profesional, convirtiéndolo en el futbolista más joven en firmar con el primer equipo en la historia de la institución.

A pesar de su corta edad, Flowers ya es considerado uno de los prospectos más importantes de su generación y diversos clubes europeos comenzaron a seguir de cerca su desarrollo antes de que siquiera debutara en la Major League Soccer.

Chelsea habría asegurado su fichaje

El nombre de Benji Flowers tomó relevancia mundial luego de que Reuters y otros medios internacionales informaran que Chelsea alcanzó un acuerdo con FC Dallas para ficharlo, una vez que el jugador cumpla los 18 años de edad y pueda concretarse legalmente la transferencia internacional.

De acuerdo con los reportes, el conjunto londinense pagaría alrededor de 3 millones de dólares como cantidad fija, además de variables que podrían elevar la operación hasta aproximadamente 10 millones de dólares, dependiendo del cumplimiento de objetivos deportivos.

Sin embargo, es importante precisar que el fichaje todavía no puede hacerse oficial por parte del Chelsea, ya que el reglamento de la FIFA prohíbe las transferencias internacionales de futbolistas menores de edad, salvo excepciones específicas.

Por ello, Flowers continuará su formación en FC Dallas durante los próximos años antes de dar el salto al futbol inglés.

Mientras tanto, el joven atacante buscará consolidarse en el primer equipo de la franquicia texana y continuar con el desarrollo que lo ha colocado entre las mayores promesas del continente.

México o Estados Unidos: el dilema de Benji Flowers

Además de su proyección deportiva, otro de los aspectos que más interés genera alrededor de Benji Flowers es su futuro a nivel internacional.

Aunque ha formado parte de las categorías menores de la selección de Estados Unidos, el futbolista también es elegible para representar a México, gracias a que su madre es mexicana.

Hasta el momento, Flowers ha participado con la selección estadounidense Sub-15, donde incluso dejó buenas sensaciones en sus primeras apariciones.

Sin embargo, esa participación no lo vincula de manera definitiva con el combinado de las Barras y las Estrellas, por lo que todavía mantiene abiertas ambas posibilidades.

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