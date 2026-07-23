El Bogueto arremete a groserías contra las críticas tras ir a La Mañanera de Sheinbaum

El Bogueto encaró los señalamientos luego de visitar Palacio Nacional (Ig/elbogueto)

El Bogueto respondió a sus críticos tras aparecer en La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum este 23 de julio, donde participó como embajador de México Canta 2026, una iniciativa binacional de la Secretaría de Cultura dirigida a jóvenes de 18 a 34 años en México y Estados Unidos.

El Bogueto agradeció a la presidenta de México por la invitación a Palacio Nacional (ig/elbogueto)

El cantante originario de Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, subió a su cuenta de Instagram fotos del encuentro con la presidenta y escribió: “Motivar, inspirar y dejar huella siempre ha sido la misión. Gracias a la presidenta por la invitación a la mañanera y por apoyar el talento mexicano”. La publicación encendió los comentarios.

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“Los que empiezan a hablar mama***: sean ejemplo para criticar”: El Bogueto

El Bogueto (ig/elbogueto)

Ante las burlas y señalamientos de usuarios que lo acusan de prestarse al gobierno, El Bogueto no guardó silencio. En sus historias de Instagram respondió con dureza: “Los que empiezan a hablar mama***. Cabrón, tú eres de los que pasaba a exponer y tartamudeabas. Sean ejemplo para criticar”.

Una usuaria le escribió directamente: “Triste que te hayas subido al circo de la 4T”. El cantante le respondió: “¿Circo de qué? Fuimos a hablar de un proyecto musical. Infórmate”.

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Qué es México Canta y por qué fue El Bogueto

El Bogueto (ig/elbogueto)

El concurso México Canta 2026 convoca a solistas, duetos y agrupaciones en géneros como mariachi, norteño, banda, sierreño, tropical, duranguense y bolero. Las composiciones pueden interpretarse en español, lenguas originarias o espanglish, y no deben contener apología de la violencia.

Armando Toledo Rosas fue invitado como embajador del certamen para dirigir unas palabras a los semifinalistas. En su intervención ante Sheinbaum, dijo: “Hoy se les está diciendo a miles de chavos y chavas de México y de Estados Unidos que sí se puede salir adelante con el talento, con la creatividad, con el trabajo y con la música”.

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El cantante también habló de sus raíces: “Yo vengo de Nezahualcóyotl, Estado de México. Soy de un lugar donde la música, el esfuerzo y los sueños nacen en las calles, en las colonias y en los barrios”.

Las semifinales, en agosto; la final, en el Auditorio Nacional

El Bogueto (ig/elbogueto)

Para cerrar su participación en la conferencia, El Bogueto interpretó un fragmento de “Mi Barrio”, canción que habla de su crianza en uno de los municipios más marginados del Estado de México.

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El calendario del concurso marca las semifinales para el 23 de agosto en Estados Unidos y el 30 de agosto en México. La gran final nacional se celebrará el 13 de septiembre en el Auditorio Nacional. El 15 de septiembre, los ganadores tendrán una presentación en el Zócalo de la Ciudad de México.

El programa se suma a la agenda de la Secretaría de Cultura en materia de paz y prevención de adicciones entre jóvenes. La convocatoria estuvo abierta del 11 de mayo al 10 de junio, y el proceso de inscripción consistió en enviar un video o audio de máximo tres minutos a través de la plataforma oficial.

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