Campeón del Mundo Sub-17 llena de elogios a Gilberto Mora: “debería haber tres como él en cada equipo”

El futbol mexicano atraviesa un momento de reflexión tras la conclusión del Mundial 2026: mientras algunos talentos se pierden en el camino, otros logran consolidarse gracias al respaldo integral de sus clubes y la afición.
En ese contexto, Gilberto Mora, mediocampista de 17 años de Xolos de Tijuana, se ha convertido en símbolo de esperanza y en referente de lo que debería replicarse en toda la Liga MX.
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Uno de los más directos en señalarlo fue Kevin Escamilla, campeón del mundo Sub-17 en 2011, quien en entrevista en el programa Conexión MT de Mediotiempo destacó que “debería haber tres Gil Mora en cada equipo de la liga mexicana”.
La confianza en Morita como motor
Desde su debut a los 15 años, Mora ha recibido un seguimiento constante en Xolos. Escamilla lo resumió en una frase: “Lo más importante para un jugador es la confianza y el apoyo de su club”.
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Este acompañamiento ha permitido que el joven mediocampista muestre madurez en escenarios de máxima presión, como la Copa del Mundo.
- Confianza temprana: debut con respaldo pleno.
- Apoyo integral: nutricionistas, psicólogos y el propio técnico Sebastián Abreu.
- Resultado inmediato: personalidad y temple en el Mundial 2026.
En este sentido, para Kevin, se parte bajo la misma idea: la confianza es el cimiento sobre el cual Gilberto deberá construir su carrera.
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Una generación mexicana perdida
Escamilla recordó que de la camada campeona Sub-17 en 2011 apenas tres jugadores siguen activos en Primera División: Antonio Briseño (Toluca), Alfonso González (Atlas) y él mismo. Considera que la diferencia no fue la calidad, sino la falta de respaldo.
- Generación Sub-17 2011: talento desperdiciado.
- Falta de continuidad: ausencia de programas integrales.
- Lección aprendida: según el jugador, sin apoyo, el talento se diluye.
En este sentido, el recuerdo de aquella generación que parecía dorada sirve como ejemplo y advertencia: sin estructuras sólidas, incluso los campeones pueden desaparecer del mapa.
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Gilberto Mora como modelo del futbolista mexicano en el futuro
El caso de Morita se convierte en bandera de cambio. Su éxito es prueba de que el acompañamiento integral funciona y debería comenzar a ser norma en todos los clubes.
- Ejemplo replicable: modelo de formación integral.
- Proyección internacional: ya en el radar europeo de diversos clubes de élite.
- Mensaje final de Escamilla: “debería haber tres como él en cada equipo”.
De esta manera, Gilberto Mora encarna la posibilidad de un futuro distinto para el futbol mexicano, donde el talento no se pierda y el impulso hacia las promesas sea la norma.
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