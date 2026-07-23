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Campeón del Mundo Sub-17 llena de elogios a Gilberto Mora: “debería haber tres como él en cada equipo”

El mediocampista de Xolos se consolidó tras debutar a los 17 en una Copa del Mundo, con un seguimiento constante encabezado por Sebastián Abreu

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El campeón del Mundo en 2011 aseguró que la clave para sostener promesas como Mora está en el respaldo institucional. (AFP-Instagram)
El campeón del Mundo en 2011 aseguró que la clave para sostener promesas como Mora está en el respaldo institucional. (AFP-Instagram)

El futbol mexicano atraviesa un momento de reflexión tras la conclusión del Mundial 2026: mientras algunos talentos se pierden en el camino, otros logran consolidarse gracias al respaldo integral de sus clubes y la afición.

En ese contexto, Gilberto Mora, mediocampista de 17 años de Xolos de Tijuana, se ha convertido en símbolo de esperanza y en referente de lo que debería replicarse en toda la Liga MX.

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Tras despedirse de Xolos, donde convivió con Gilberto, Kevin Escamilla afirmó que “debería haber tres Gil Mora en cada equipo mexicano”. (Instagram/@kevescamilla)
Tras despedirse de Xolos, donde convivió con Gilberto, Kevin Escamilla afirmó que “debería haber tres Gil Mora en cada equipo mexicano”. (Instagram/@kevescamilla)

Uno de los más directos en señalarlo fue Kevin Escamilla, campeón del mundo Sub-17 en 2011, quien en entrevista en el programa Conexión MT de Mediotiempo destacó que “debería haber tres Gil Mora en cada equipo de la liga mexicana”.

La confianza en Morita como motor

Desde su debut a los 15 años, Mora ha recibido un seguimiento constante en Xolos. Escamilla lo resumió en una frase: “Lo más importante para un jugador es la confianza y el apoyo de su club”.

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Este acompañamiento ha permitido que el joven mediocampista muestre madurez en escenarios de máxima presión, como la Copa del Mundo.

  • Confianza temprana: debut con respaldo pleno.
  • Apoyo integral: nutricionistas, psicólogos y el propio técnico Sebastián Abreu.
  • Resultado inmediato: personalidad y temple en el Mundial 2026.
El apoyo integral en Xolos incluye a Sebastián Abreu como parte del desarrollo de Gilberto Mora. REUTERS/Henry Romero
El apoyo integral en Xolos incluye a Sebastián Abreu como parte del desarrollo de Gilberto Mora. REUTERS/Henry Romero

En este sentido, para Kevin, se parte bajo la misma idea: la confianza es el cimiento sobre el cual Gilberto deberá construir su carrera.

Una generación mexicana perdida

Escamilla recordó que de la camada campeona Sub-17 en 2011 apenas tres jugadores siguen activos en Primera División: Antonio Briseño (Toluca), Alfonso González (Atlas) y él mismo. Considera que la diferencia no fue la calidad, sino la falta de respaldo.

  • Generación Sub-17 2011: talento desperdiciado.
  • Falta de continuidad: ausencia de programas integrales.
  • Lección aprendida: según el jugador, sin apoyo, el talento se diluye.
Escamilla destacó que de la generación campeona de 2011 sólo permanecen en activo Antonio Briseño, Alfonso González y él. (Instagram/@Escamilla recuerda que de la generación campeona Sub-17 2011 solo siguen en Primera División Antonio Briseño, Alfonso González y él)
Escamilla destacó que de la generación campeona de 2011 sólo permanecen en activo Antonio Briseño, Alfonso González y él. (Instagram/@Escamilla recuerda que de la generación campeona Sub-17 2011 solo siguen en Primera División Antonio Briseño, Alfonso González y él)

En este sentido, el recuerdo de aquella generación que parecía dorada sirve como ejemplo y advertencia: sin estructuras sólidas, incluso los campeones pueden desaparecer del mapa.

Gilberto Mora como modelo del futbolista mexicano en el futuro

El caso de Morita se convierte en bandera de cambio. Su éxito es prueba de que el acompañamiento integral funciona y debería comenzar a ser norma en todos los clubes.

  • Ejemplo replicable: modelo de formación integral.
  • Proyección internacional: ya en el radar europeo de diversos clubes de élite.
  • Mensaje final de Escamilla: “debería haber tres como él en cada equipo”.
El caso de Gilberto Mora se perfila como todo un modelo de formación integral ene l futbol mexicano. REUTERS/Rodrigo Garrido
El caso de Gilberto Mora se perfila como todo un modelo de formación integral ene l futbol mexicano. REUTERS/Rodrigo Garrido

De esta manera, Gilberto Mora encarna la posibilidad de un futuro distinto para el futbol mexicano, donde el talento no se pierda y el impulso hacia las promesas sea la norma.

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