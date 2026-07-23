Kemonito vuelve a la lucha libre tras superar fuerte lesión: esta es la fecha de su regreso

La mini estrella dijo la fecha en la regresará a la Arena México después de sufrir una fuerte lesión.

Después de permanecer casi seis meses alejado de los encordados debido a una delicada lesión, Kemonito está listo para reencontrarse con la afición del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL). El carismático mini luchador confirmó que volverá a la Arena México el próximo viernes 31 de julio, durante una de las funciones más importantes del calendario: la Final del Torneo Leyenda de Plata 2026.

La noticia representa un alivio para los seguidores del emblemático personaje, quien desde hace décadas se ha convertido en uno de los símbolos más populares de la empresa gracias a sus constantes apariciones en funciones, convivencias y momentos memorables dentro del pancracio mexicano.

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Luego de meses de rehabilitación, el mini luchador confirmó que volverá a la Arena México en una función que promete grandes emociones.

Su ausencia comenzó en febrero de este año, cuando informó que tendría que detener completamente sus actividades tras sufrir una lesión de gravedad que requirió atención médica inmediata.

En aquel momento, Kemonito explicó cómo ocurrieron los hechos y recordó el instante en que comenzó el dolor.

“Sentí un pequeño dolor, como si se rompiera algo. Después vino un dolor muy fuerte en la pierna”, relató después de ser trasladado a un hospital.

Tras practicarle diversos estudios, los especialistas confirmaron que presentaba una fractura de fémur, una de las lesiones más delicadas para cualquier deportista. Debido a ello fue sometido a una intervención quirúrgica en la que los médicos colocaron placas para estabilizar el hueso y comenzar un largo proceso de recuperación.

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El querido integrante del Consejo Mundial de Lucha Libre aseguró que está listo para reencontrarse con los aficionados en la Arena México.

Durante los meses posteriores, el mini luchador permaneció alejado de la actividad mientras cumplía con su rehabilitación física, motivo por el cual no pudo participar en varias de las funciones estelares organizadas por el CMLL.

Ahora, tras recibir el alta médica, aseguró sentirse completamente listo para volver a convivir con el público.

“Sí, la verdad, eh, ya estoy superfeliz y muy contento y preparado para lo que venga. Voy a aparecer nuevamente el 31 de julio con la gran final de La Leyenda de Plata”, expresó con entusiasmo al confirmar la fecha de su regreso.

Kemonito también aprovechó para agradecer el respaldo que recibió durante los momentos más complicados de su recuperación, destacando el apoyo tanto de su familia como de la empresa.

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“La verdad, este, pues sí, fue, pues una... muy duro, muy complicado, pero gracias a mi familia y a la empresa de que me estuvieron apoyando. Y, pues aquí estamos nuevamente”, comentó.

Una función con grandes atractivos

El CMLL dio a conocer la lista oficial de participantes para el torneo que reunirá a varias de las principales estrellas de la Arena México. (Ilustración: Jovani Pérez)

El regreso de Kemonito coincidirá con la Gran Final del Torneo Leyenda de Plata 2026, una de las competencias individuales más prestigiosas del Consejo Mundial de Lucha Libre y que rinde homenaje al legendario El Santo, considerado el máximo ícono de la lucha libre mexicana.

La función del 31 de julio en la Arena México tendrá como combate estelar la final del torneo, 2 luchadores buscarán conquistar el tradicional trofeo de plata tras superar todas las rondas eliminatorias.

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Excampeones y nuevas figuras competirán por uno de los trofeos con mayor prestigio dentro de la lucha libre mexicana.

Además del esperado desenlace del certamen, la cartelera incluirá varios enfrentamientos con algunas de las principales figuras del CMLL, convirtiéndose en una de las funciones más atractivas del verano para los aficionados al pancracio.

Sin embargo, uno de los momentos más emotivos de la noche será, sin duda, la reaparición de Kemonito, quien volverá a pisar la llamada Catedral de la Lucha Libre después de una larga recuperación que puso en duda su continuidad durante varios meses.

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/ Captura de pantalla @CMLL_OFICIAL

Su regreso también representa una excelente noticia para el Consejo Mundial de Lucha Libre, ya que el pequeño gladiador se ha convertido en uno de los personajes más queridos por niños y adultos, además de ser uno de los rostros más reconocidos de la empresa tanto en México como a nivel internacional.

Con la cuenta regresiva ya en marcha, los aficionados esperan darle una cálida bienvenida a Kemonito, quien volverá a hacer lo que más disfruta: arrancar sonrisas al público y formar parte del espectáculo de la lucha libre mexicana en una noche que promete emociones de principio a fin.

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