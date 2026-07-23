Nace la ‘Ley Orlando’ en México: buscan proteger la salud mental de policías y prevenir suicidios en corporaciones

La ‘Ley Orlando’ busca establecer protocolos de prevención del suicidio y atención psicológica para policías de todo el país. Foto: SSP

El senador Emmanuel Reyes Carmona presentó una iniciativa para garantizar atención psicológica permanente, protocolos de prevención del suicidio y protección de los derechos laborales de los integrantes de las instituciones de seguridad pública.

Con el objetivo de que la salud mental de los policías y demás integrantes de las instituciones de seguridad pública deje de ser un tema relegado y se convierta en una política permanente del Estado mexicano, el senador Emmanuel Reyes Carmona presentó una iniciativa denominada ‘Ley Orlando’.

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La propuesta contempla reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y a la Ley General de Salud, con las que se busca establecer un modelo integral para la prevención del suicidio, atención psicológica y acompañamiento emocional de quienes desempeñan labores de seguridad pública.

El proyecto toma su nombre de Orlando García Maciel, un joven integrante de la Policía Vial de León, Guanajuato, quien antes de quitarse la vida hizo pública la profunda depresión que enfrentó durante años.

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Su caso, de acuerdo con los argumentos que acompañan la iniciativa, puso nuevamente sobre la mesa una problemática que suele permanecer fuera de la discusión pública: las condiciones de presión emocional a las que están expuestos los integrantes de las corporaciones policiales y la falta de mecanismos suficientes para atender de manera oportuna su salud mental.

El senador Emmanuel Reyes Carmona presentó una iniciativa para crear la denominada ‘Ley Orlando’, enfocada en la salud mental de los integrantes de las corporaciones de seguridad pública. (Foto: Twitter/EmmanuelReyesC)

La iniciativa parte del reconocimiento de que el trabajo policial implica una exposición constante a situaciones de riesgo, violencia, pérdida de compañeros, jornadas laborales prolongadas y acontecimientos potencialmente traumáticos.

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Estas condiciones pueden contribuir al desarrollo de problemas como ansiedad, depresión, estrés postraumático y otros trastornos que, sin atención adecuada, pueden incrementar el riesgo de conductas suicidas.

Ante esta realidad, el senador sostuvo que el Estado tiene la responsabilidad de generar mecanismos que permitan a los policías acceder a servicios de salud mental sin temor a consecuencias laborales.

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“Cuidar a quienes nos cuidan también es una obligación del Estado”, afirmó Reyes Carmona al presentar su propuesta.

‘El uniforme no vuelve invencible a quien lo porta’

Uno de los argumentos centrales de la iniciativa es que los elementos de seguridad pública suelen ser vistos únicamente desde su función institucional, dejando de lado que detrás de cada uniforme existe una persona que también puede enfrentar problemas emocionales.

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El senador destacó que las instituciones policiales requieren elementos capacitados y preparados para responder ante situaciones de emergencia, pero también necesitan mecanismos para proteger su bienestar.

Orlando García Maciel, elemento de la policía vial de León, Guanajuato. (Redes sociales)

“El uniforme no vuelve invencible a quien lo porta. Detrás de cada insignia hay una persona con emociones, con familia, con miedos y con heridas que muchas veces permanecen en silencio”, expresó.

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Desde esta perspectiva, la propuesta busca modificar la manera en que las autoridades abordan la salud mental dentro de las corporaciones, con la intención de que la atención no se limite a responder cuando ocurre una crisis, sino que exista una estrategia permanente de prevención.

La iniciativa plantea que todas las instituciones de seguridad pública implementen programas permanentes de promoción, prevención y atención de la salud mental, además de mecanismos que permitan identificar de manera temprana posibles factores de riesgo.

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Entre las medidas contempladas se encuentran protocolos obligatorios para la detección temprana, intervención en crisis y prevención del suicidio, así como servicios de atención psicológica y psiquiátrica gratuitos, oportunos y confidenciales.

La propuesta también considera que los policías que hayan participado en enfrentamientos armados, sufrido agresiones, accidentes graves o presenciado otros acontecimientos potencialmente traumáticos reciban acompañamiento especializado.

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El objetivo sería evitar que estas experiencias sean procesadas de manera individual y en silencio, especialmente cuando pueden tener consecuencias emocionales a corto, mediano o largo plazo.

Orlando Maciel, policía vial de León, Guanajuato, murió este 14 de julio. Antes publicó un video en redes donde reveló que vivía una depresión silenciosa y dejó un mensaje sobre salud mental. (Redes sociales)

Atención psicológica no deberá afectar la carrera policial

Uno de los puntos que el senador considera más importantes dentro de la denominada ‘Ley Orlando’ es la protección de la confidencialidad de quienes soliciten atención psicológica o psiquiátrica.

La iniciativa plantea que la información obtenida durante estos procesos clínicos no pueda utilizarse para sancionar, discriminar o afectar la permanencia laboral de los integrantes de las corporaciones.

La intención es separar claramente la atención médica y psicológica de los procesos de evaluación de control de confianza.

Este punto busca atender uno de los posibles obstáculos para que los policías soliciten ayuda profesional: el temor de que reconocer un problema emocional pueda poner en riesgo su empleo, su carrera o su permanencia dentro de la institución.

De acuerdo con el planteamiento, los elementos deben tener la certeza de que buscar apoyo psicológico no será interpretado automáticamente como una señal de incapacidad para desempeñar sus funciones.

“Cuidar la salud mental de nuestros policías no significa debilitar a las instituciones; significa fortalecerlas”, sostuvo Reyes Carmona.

La propuesta plantea que la atención psicológica y psiquiátrica de los policías sea confidencial y no afecte su permanencia laboral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La propuesta también contempla capacitar a los mandos policiales para identificar factores de riesgo, brindar primeros auxilios psicológicos y realizar una canalización oportuna de los elementos que requieran atención especializada.

Asimismo, el proyecto busca incorporar temas como autocuidado, manejo del estrés y prevención del suicidio dentro de los procesos de formación y profesionalización policial.

Buscan coordinación entre seguridad y salud

Otro de los ejes de la iniciativa es establecer una coordinación permanente entre las autoridades de salud y las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno.

De acuerdo con la propuesta, la Secretaría de Salud, en coordinación con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y las autoridades correspondientes, deberá establecer lineamientos nacionales para la prevención del suicidio y la atención de crisis emocionales.

También se plantea crear mecanismos de seguimiento para las personas que hayan estado expuestas a acontecimientos traumáticos.

La iniciativa considera además la necesidad de generar información estadística que permita conocer la dimensión real del problema y diseñar políticas públicas más efectivas.

Sin embargo, la recopilación de estos datos tendría que realizarse bajo criterios que garanticen la privacidad y confidencialidad del personal de seguridad pública.

El propósito, explicó el senador, no es únicamente reaccionar ante casos como el de Orlando García Maciel, sino impulsar un cambio estructural para que el bienestar psicológico de los policías forme parte de las responsabilidades permanentes de las instituciones.

La ‘Ley Orlando’ busca así establecer una nueva visión sobre la seguridad pública, en la que la protección de la ciudadanía también esté acompañada por la protección de quienes diariamente se encargan de brindar seguridad.

El caso de Orlando como punto de partida

La iniciativa toma como referencia la historia de Orlando García Maciel, cuya muerte llevó a visibilizar las dificultades emocionales que pueden enfrentar quienes trabajan en corporaciones de seguridad.

Para el senador, su historia debe servir como un llamado de atención sobre la necesidad de construir mecanismos de prevención y atención antes de que una crisis emocional se convierta en una tragedia.

“La Ley Orlando busca que ninguna familia vuelva a perder a un hijo, una hija, un padre o una madre por falta de atención oportuna”, expresó.

Reyes Carmona sostuvo que el nombre de Orlando debe permanecer como un recordatorio de la necesidad de atender la salud mental de los policías y no únicamente como una referencia a una tragedia.

“Que el nombre de Orlando permanezca en nuestra memoria, no sólo por el dolor de su partida, sino porque inspiró una reforma que puede salvar muchas vidas. Ese será el mejor homenaje que podamos rendirle”, afirmó.

Con la presentación de esta iniciativa, el senador plantea que las instituciones de seguridad pública adopten una perspectiva integral sobre el bienestar de sus integrantes.

La propuesta busca que la salud mental, la prevención del suicidio y la atención psicológica sean consideradas componentes fundamentales de una política de seguridad pública, al mismo nivel que la capacitación, el equipamiento y la profesionalización.

De avanzar en el proceso legislativo, la reforma implicaría establecer nuevas obligaciones para las corporaciones y autoridades de salud, además de generar protocolos específicos para atender a los elementos que enfrentan situaciones de crisis.

El planteamiento parte de una premisa: un policía que recibe atención y apoyo oportuno puede estar mejor preparado para desempeñar su labor y enfrentar las exigencias de una profesión marcada por la exposición constante a situaciones de riesgo.

Así, la denominada ‘Ley Orlando’ busca convertir una historia de dolor en el punto de partida para una política pública que coloque en el centro la vida, la dignidad y la salud mental de quienes integran las corporaciones de seguridad pública en México.