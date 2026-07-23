Emily Álvarez confiesa que de niña fingía ser hija de “El Komander” para evitar la fama del Canelo

La joven habló sobre la relación con su padre (Instagram)

En una entrevista para el pódcast El Compa Ozz, Emily Cinnamon Álvarez, hija de Saúl Canelo Álvarez, compartió que de niña prefería ocultar que era hija del boxeador y aseguraba que era de El Shaka (Sergio Vega) o ‘El Komander’.

La joven, con más de una década dedicada a la equitación, expuso cómo las expectativas externas y los apodos ajenos a su entorno cercano han marcado parte de su experiencia personal y escolar.

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Emily Álvarez y el apodo “La Canela”

Al abordar el tema de los sobrenombres, Emily Álvarez fue clara sobre su incomodidad con el apodo que muchas personas le asignan en alusión a su padre.

“Cuando alguien llega y me dice: ‘Ah, la Canela’, o sea, no te conozco, ¿sabes?”, enfatizó.

La amazona explicó que solo acepta ese tipo de referencias cuando provienen de personas cercanas, pero considera inapropiado que desconocidos utilicen ese nombre para dirigirse a ella.

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La joven habló sobre la relación con su padre (Instagram)

La situación se volvió aún más evidente en el ámbito escolar, donde una maestra la llamó así durante un examen.

“Estaba yo haciendo un examen y llega una maestra y me dice: ‘Oye, Canela, pásame la libreta de atrás’. Primero tiene que haber un respeto, porque soy su alumna. Y en segundo, no existe la confianza para que me hable así”, relató Álvarez.

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Este tipo de episodios, señaló, la llevaron a distanciarse del mote y a preferir que la llamen por su nombre.

Emily ocultaba que el Canelo era su papá

Sobre la experiencia de tener como padre a uno de los boxeadores más reconocidos de México, Emily Álvarez mencionó que, para ella, su papá es ante todo una figura familiar.

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La hija del campeón mexicano rompió el silencio en redes tras la provocación del cubano William Scull antes del combate por el título supermediano.

“Para mí, mi papá es mi papá. Lo único que cambia es que me siento muy orgullosa de él y le agradezco por todo lo que me ha enseñado”, afirmó durante la charla.

Relató que, de niña, evitaba mencionar la identidad de su padre por la atención que esto generaba: “La gente se me acercaba y me decía: ‘¿Quién es tu papá?’ Y yo decía: ‘El Chaka’ (Sergio Vega) o ‘El Komander’ porque me agobiaba mucho la gente”.

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Álvarez también detalló que su familia la mantuvo alejada del foco mediático durante su infancia, permitiéndole vivir una vida relativamente normal hasta la adolescencia. “Vivía alejada de eso. Redes sociales tuve hasta los doce, trece años”, recordó.

Emily Cinnamon, hija del Canelo Álvarez, festejó sus XV años (Foto: Instagram@canelo)

Disciplina y vida fuera del boxeo

El aprendizaje más importante que ha recibido de Canelo Álvarez es la disciplina. Emily explicó que la constancia la ha forjado tanto en el deporte como en otras áreas de su vida. “La disciplina te forja en cualquier ámbito de tu vida, no solo en el deporte”, sostuvo. Contó que su padre siempre le inculcó trabajar por sus metas, ser responsable y consciente de sus actos.

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Aunque en la escuela fue blanco de bullying, Emily aclaró que nunca utilizó la fama de su padre como defensa. “Nunca dije yo de que: ‘Ah, soy la hija’, no”, aseguró. Relató que se defendía por sí misma y que esto, en una ocasión, le valió el apodo de “la niña golpeadora” tras un incidente en el que se defendió de una compañera.

Canelo Álvarez quiere una revancha contra Terence Crawford (Captura de pantalla | The Ring)

Proyectos personales y planes a futuro

En la entrevista, la joven hizo énfasis en su deseo de ser reconocida por sus propios méritos. Entre sus planes destaca el interés por los negocios, la administración y la posibilidad de crear un criadero de caballos. “Me veo siendo empresaria, teniendo empresas que me identifiquen a mí como mujer”, expresó.

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Álvarez también habló sobre la importancia del acompañamiento psicológico y el equilibrio entre sus actividades. “Todo mundo lo necesitamos. Todo mundo debería tener un psicólogo o un terapeuta”, mencionó al referirse al estrés de combinar la escuela y la equitación.

Actualmente, Emily afirma estar enfocada en su crecimiento personal y deportivo. “Tenía la meta de graduarme. Me voy a graduar ya en una semana. Con la meta de seguir creciendo en los caballos. Ahora sí que estoy enfocada en mí”, dijo.

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