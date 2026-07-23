¿Dónde sale más barato comprar manzana y plátano? Profeco compara precios en todo México

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer su monitoreo semanal sobre los precios del plátano y la manzana, dos alimentos fundamentales en la canasta básica del programa Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic).
Estos productos, esenciales para la comida cotidiana de las familias mexicanas, fueron evaluados en distintos puntos de venta del país para informar a los consumidores sobre las mejores opciones de compra.
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¿Cuánto cuesta el plátano en México?
El plátano Tabasco es reconocido por su accesibilidad y riqueza nutricional. Esta fruta no solo es fuente de carbohidratos y potasio, sino que también aporta magnesio, fibra y vitamina B6. Consumirlo ayuda a proporcionar energía inmediata, favorece la recuperación muscular, contribuye al control de la presión arterial y estimula la producción de serotonina, con efectos positivos sobre el ánimo.
La producción nacional está encabezada por:
- Chiapas
- Tabasco
- Veracruz
En 2022, el volumen en México superó los 2 millones de toneladas. En cuanto a los precios, el monitoreo de la dependencia encontró:
- Lugar: Central de Abasto, Ciudad de México; Bodega Aurrera La Presa, Tlalnepantla, Estado de México
- Estado: Ciudad de México, Estado de México
- Precio: $13.00 pesos el kilo (más bajo)
El costo más elevado se detectó en:
- Lugar: Fresko La Comer, Guadalajara
- Estado: Jalisco
- Precio: $38.90 pesos el kilo (más alto)
El promedio local se ubicó en $20.91 pesos por kilo.
Precio de la manzana en el país
La manzana Red Delicious es un alimento con bajo aporte calórico, alto contenido de agua, fibra, potasio y vitaminas B, C y E. Entre sus beneficios, se encuentran la mejora de la digestión, el apoyo a la salud cardiovascular y la protección celular gracias a sus antioxidantes, antocianinas y flavonoides. Chihuahua lidera la producción nacional, con más del 85 % del total, gracias a las condiciones climáticas favorables.
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En este monitoreo, el precio más accesible lo ofreció:
- Lugar: Fresko La Comer, Monterrey
- Estado: Nuevo León
- Precio: $29.90 pesos el kilo
Le siguió H-E-B en San Luis Potosí con $30.75 pesos el kilo. El precio más alto se registró en:
- Lugar: H-E-B, Saltillo
- Estado: Coahuila
- Precio: $54.95 pesos el kilo
El promedio nacional fue de $38.97 pesos por kilo. Para la manzana Golden Delicious, el costo mínimo se encontró en Soriana, Tijuana, Baja California, a $46.80 pesos, mientras que el más elevado alcanzó $61.50 pesos en Soriana Híper de Chihuahua, Sinaloa y Sonora.
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La Profeco recordó que esta información puede variar y recomendó a todas las personas comparar costos para optimizar el gasto familiar.
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