México

¿Dónde sale más barato comprar manzana y plátano? Profeco compara precios en todo México

Estos productos fueron evaluados en distintos puntos de venta del país para informar a los consumidores sobre las mejores opciones de compra

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Ilustración de mercado mexicano con puestos de frutas surtidos, incluyendo plátanos y manzanas; personas comprando y vendiendo; logo de Profeco y báscula.
Un mercado mexicano ilustrado muestra puestos de frutas con plátanos y manzanas en primer plano, supervisados por el logo de Profeco y carteles de precios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer su monitoreo semanal sobre los precios del plátano y la manzana, dos alimentos fundamentales en la canasta básica del programa Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic).

Estos productos, esenciales para la comida cotidiana de las familias mexicanas, fueron evaluados en distintos puntos de venta del país para informar a los consumidores sobre las mejores opciones de compra.

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¿Cuánto cuesta el plátano en México?

El plátano Tabasco es reconocido por su accesibilidad y riqueza nutricional. Esta fruta no solo es fuente de carbohidratos y potasio, sino que también aporta magnesio, fibra y vitamina B6. Consumirlo ayuda a proporcionar energía inmediata, favorece la recuperación muscular, contribuye al control de la presión arterial y estimula la producción de serotonina, con efectos positivos sobre el ánimo.

La producción nacional está encabezada por:

  • Chiapas
  • Tabasco
  • Veracruz

En 2022, el volumen en México superó los 2 millones de toneladas. En cuanto a los precios, el monitoreo de la dependencia encontró:

  • Lugar: Central de Abasto, Ciudad de México; Bodega Aurrera La Presa, Tlalnepantla, Estado de México
  • Estado: Ciudad de México, Estado de México
  • Precio: $13.00 pesos el kilo (más bajo)

El costo más elevado se detectó en:

  • Lugar: Fresko La Comer, Guadalajara
  • Estado: Jalisco
  • Precio: $38.90 pesos el kilo (más alto)

El promedio local se ubicó en $20.91 pesos por kilo.

Infografía con un mapa de México, un plátano, una manzana roja, texto con datos de beneficios, producción y precios de ambas frutas.
Una infografía compara los aportes nutricionales y la producción del plátano y la manzana en México, incluyendo precios por kilo detectados en un monitoreo nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Precio de la manzana en el país

La manzana Red Delicious es un alimento con bajo aporte calórico, alto contenido de agua, fibra, potasio y vitaminas B, C y E. Entre sus beneficios, se encuentran la mejora de la digestión, el apoyo a la salud cardiovascular y la protección celular gracias a sus antioxidantes, antocianinas y flavonoides. Chihuahua lidera la producción nacional, con más del 85 % del total, gracias a las condiciones climáticas favorables.

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En este monitoreo, el precio más accesible lo ofreció:

  • Lugar: Fresko La Comer, Monterrey
  • Estado: Nuevo León
  • Precio: $29.90 pesos el kilo

Le siguió H-E-B en San Luis Potosí con $30.75 pesos el kilo. El precio más alto se registró en:

  • Lugar: H-E-B, Saltillo
  • Estado: Coahuila
  • Precio: $54.95 pesos el kilo

El promedio nacional fue de $38.97 pesos por kilo. Para la manzana Golden Delicious, el costo mínimo se encontró en Soriana, Tijuana, Baja California, a $46.80 pesos, mientras que el más elevado alcanzó $61.50 pesos en Soriana Híper de Chihuahua, Sinaloa y Sonora.

La Profeco recordó que esta información puede variar y recomendó a todas las personas comparar costos para optimizar el gasto familiar.

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