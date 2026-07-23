México

Briggitte Bozzo pide que la dejen fuera del conflicto de Lau Styling tras comentarios de Gala Montes

Briggitte Bozzo rompió el silencio tras ser mencionada por Gala Montes respecto al comportamiento de Lau Styling hacia México; aseguró haber roto lazos laborales hace tiempo y solicitó respeto en redes sociales

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briggi_bozzo/Instagram

Briggitte Bozzo pidió que la dejen al margen del escándalo de Lau Styling tras el Mundial 2026: “No tengo nada que ver”, afirmó en un video publicado en sus redes sociales.

La actriz venezolana aclaró en sus historias de Instagram que cortó comunicación con la stylist argentina hace tiempo y que no desea ser incluida en la polémica que estalló luego de la final de la Copa del Mundo.

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Aclaró nque no mantiene ningún vínculo actual con la stylist argentina Lau Styling —cuyo nombre real es Laura Villa— y pidió públicamente que no la involucren en la controversia que rodea a la vestuarista desde el 19 de julio, cuando insultó a los aficionados mexicanos que celebraron la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026.

“Yo de verdad no tengo nada que ver. A esa persona le dejé de hablar hace mucho tiempo por cosas personales”, declaró Bozzo en sus historias de Instagram, dirigiéndose a sus seguidores —a quienes llama “Felines”— y a quienes no la siguen.

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La actriz reconoció haber trabajado con Villa en su momento, pero subrayó que esa relación quedó atrás: “Trabajé con ella lo que tenía que trabajar con ella en su momento, pero hasta ahí”.

Briggitte Bozzo podría entrar en el lugar de Pablo Chagra
La actriz reconoció haber trabajado con Villa en su momento, pero subrayó que esa relación quedó atrás: “Trabajé con ella lo que tenía que trabajar con ella en su momento, pero hasta ahí”. Créditos: Instagram/@briggi_bozzo

Por qué Bozzo quedó en el centro del conflicto

Collage de dos mujeres: una pelirroja con labios rojos; la otra con cabello oscuro, collares, tatuajes, y un cartel de piercing detrás.
En esa publicación, Montes señaló que la producción del programa “odiaba” a Lau Styling y apuntó directamente contra Bozzo: “La única que se la cromaba era Briggitte, por eso la mandé al diablo con sus botas que se rompieron porque nunca fue buena stylist”, escribió. (Instagram: @briggi_bozzo @galamontes)

El nombre de Bozzo fue arrastrado al debate por Gala Montes, actriz y cantante que reaccionó al escándalo de Lau Styling con un mensaje en X —antes Twitter— que también revivió un conflicto previo de 2024, durante La Casa de los Famosos México.

En esa publicación, Montes señaló que la producción del programa “odiaba” a Lau Styling y apuntó directamente contra Bozzo: “La única que se la cromaba era Briggitte, por eso la mandé al diablo con sus botas que se rompieron porque nunca fue buena stylist”, escribió.

En una segunda publicación, Montes fue más directa: “Siempre la defendió, hasta la tenía en su perfil arrobada. Se les dijo pero no están listos para esta conversación”.

El escándalo que originó la polémica

Video X/@EmZkPr Emanuel ZP

Horas después de que España derrotara 1-0 a Argentina en la final del Mundial 2026, el 19 de julio, Lau Styling publicó una serie de videos en sus historias de Instagram donde arremetió contra los aficionados mexicanos que festejaban el resultado.

“Todos los mexicanos: ‘¿Ganó España?’ Pero ¿vos estuviste en la final? Ni a la cuarta llegaste”, dijo en uno de los clips. En un segundo video fue más lejos: “Yo dejé de seguir mexicanos. No sabía que nos odiaban tanto. Ustedes no llegaron ni a cuartos de final”.

Los videos se viralizaron en X, Instagram y TikTok en cuestión de horas. Las críticas se intensificaron por el hecho de que Villa vive, trabaja y cobra en México, lo que llevó a miles de usuarios a calificarla de “malagradecida”. El nombre de Lau Styling se convirtió en tendencia y comenzaron a multiplicarse los pedidos de boicot y de veto en producciones televisivas nacionales.

¿Quién es Lau Styling? La stylist de Briggitte Bozzo que se enfrentó a Gala Montes tras La Casa de los Famosos 2024
Su nombre ha cobrado notoriedad tras su polémico enfrentamiento con la actriz por unas prendas y accesorios Crédito: cuartoscuro Credito:IG @pitufinalau Credito: IG @briggi_bozzo

La respuesta de Lau Styling y su futuro laboral

A pesar del escándalo, Flor Vigna —participante confirmada de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México mencionó que no prescindirá de sus servicios en un audio filtrado, decisión de la que se retractó posteriormente al conocer todo el contexto que rodeaba la polémica. (Flor Vigna/Ig)
A pesar del escándalo, Flor Vigna —participante confirmada de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México mencionó que no prescindirá de sus servicios en un audio filtrado, decisión de la que se retractó posteriormente al conocer todo el contexto que rodeaba la polémica. (Flor Vigna/Ig)

Ante la ola de reacciones, la stylist publicó un video y un comunicado en el que alegó que sus palabras fueron sacadas de contexto. “Una cosa es el fútbol, otra cosa la gente”, sostuvo. En el comunicado añadió: “Reconozco que mis palabras generaron una reacción negativa y entiendo por qué muchas personas se sintieron molestas. Lamento sinceramente que mi publicación haya causado ese impacto”, aunque sin ofrecer una disculpa explícita. También restringió el acceso a sus perfiles de Instagram y TikTok.

A pesar del escándalo, Flor Vigna —participante confirmada de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México mencionó que no prescindirá de sus servicios en un audio filtrado, decisión de la que se retractó posteriormente al conocer todo el contexto que rodeaba la polémica.

Bozzo pide respeto y se mantiene al margen

Briggitte Bozzo
“Nunca suelo hablar de temas polémicos ni políticos ni de absolutamente nada, porque no me gusta meterme en eso”, señaló. (Captura de pantalla @briggi_bozzo)

De vuelta al mensaje de Bozzo, la actriz afirmó que normalmente evita pronunciarse sobre temas polémicos o políticos. “Nunca suelo hablar de temas polémicos ni políticos ni de absolutamente nada, porque no me gusta meterme en eso”, señaló.

Con todo, consideró injusto que otras personas ajenas al conflicto sean arrastradas a él. “Se me hace injusto que metan a otras personas que no tienen nada que ver”, dijo, y cerró con un pedido directo: “Les pido respeto y que no me incluyan en absolutamente nada”.

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