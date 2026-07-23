Valentín Lavín, el alcalde de Temoac que gobernó en medio de atentados y un llamado a “alinearse” con narcomantas

En enero pasado sobrevivió a un ataque armado que provocó que pidiera licencia al cargo. Foto: Facebook / Valentín Lavín Romero

La administración de Valentín Lavín Romero frente a la alcaldía de Temoac, en Morelos, se vio enmarcada de la violencia que lo siguió desde que fue elegido como edil en su primera administración en 2019. Este miércoles, fue asesinado a balazos dentro de la Presidencia Municipal.

De acuerdo con los reportes, el alcalde, emanado de las filas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), fue ejecutado por un grupo de sujetos que arribaron a bordo de una motocicleta a las instalaciones del Ayuntamiento, descendieron e ingresaron para disparar contra Lavín Romero.

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El ataque lo dejó herido, por lo que fue más tarde la Fiscalía General del Estado de Morelos la encargada de confirmar el fallecimiento del edil, así como el inicio de un despliegue de elementos de seguridad para dar con los responsables; hasta el momento no hay detenidos.

Su asesinato no fue un hecho aislado, ya que los antecedentes muestran el entorno violento en el que gobernó, aunque las líneas de investigación aún se mantienen abiertas por parte de las autoridades.

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Del asesinato de tres familiares a los dos atentados que culminaron con su muerte

TEMOAC, MORELOS, 22JULIO2026.- Atacan con arma de fuego a Valentín Lavín Romero, alcalde de este municipio del oriente del estado cuando se encontraba en la Presidencia Municipal, dos hombres se acercaron y le dispararon en repetidas ocasiones. El hecho se registro pasadas las 12:30 horas, al llegar los servicios de emergencia y auxilio el alcalde ya no contaba con signos de vida. Los responsables de este hecho huyeron en una motocicleta rumbo al poblado de Popotlan. FOTO: ESPECIAL/CUARTOSCURO.COM

Valentín Lavín Romero fue electo por primera vez como alcalde de Temoac a finales del 2018. En ese año, y luego de ser elegido, fueron asesinadas tres de sus familiares cuando un grupo de sujetos armados ingresó al domicilio en el que se encontraban, ubicado en la calle 16 de Septiembre, en el poblado de Huazulco.

Los hechos ocurrieron a las 21:15 horas del 13 de septiembre, cuando los sujetos irrumpieron en la vivienda y atacaron a balazos a las personas que se encontraban en el lugar.

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Las víctimas fueron identificadas como Isabel “N”, de 89 años de edad; Eva “N”, de 58 años; y una menor de 7 años de edad de iniciales LYCR. Las indagatorias permitieron identificar que dentro de la familia existían vínculos con un hombre identificado como “El Hasan”, quien era procesado por el homicidio de cuatro personas.

Luego del triple homicidio, Lavín Romero asumió la alcaldía de Temoac en enero de 2019 y culminó su primer periodo en el año 2021, pero regresó al cargo para encabezar la administración 2025-2027.

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El primer atentado en su contra ocurrió a principios de 2026

Foto: Facebook / Valentín Lavín Romero

El primer atentado en su contra se registró el 31 de enero de 2026, cuando fue atacado a balazos mientras circulaba por la carretera federal México-Oaxaca, a la altura de la comunidad de Amayuca, en el municipio de Jantetelco.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 15:30 horas, cuando testigos alertaron sobre detonaciones de arma de fuego cerca de la gasolinera El Faro. Al arribar elementos de la policía, localizaron al edil herido, quien fue atendido por paramédicos y posteriormente trasladado a un hospital.

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Luego de la agresión, el acalde solicitó licencia temporal a su cargo mientras recibía atención médica, pero reanudó sus actividades cuando fue dado de alta alrededor de un mes después de los hechos.

Fue el 2 de mayo cuando apareció una narcomanta en la zona centro del municipio en la que amenazaron a Valentín Lavín en el que afirmaban que el político no se estaba “alineando” y protegía a presuntos criminales rivales señalados de extorsión en la zona.

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“O te alineas o te alineas, vamos por todos (…) llegamos para quedarnos. La limpia ya comenzó”, reportó El Diario de Juárez acerca del mensaje colocado en la narcomanta.

La Mesa de Coordinación Estatal de Morelos se declaró en sesión permanente tras el asesinato del alcalde Valentín Lavín Romero, quien ya había sobrevivido a un atentado en enero de 2026. (Mesa de Construcción de Paz y Seguridad)

Cabe señalar que medios locales reportaron que durante el mes de marzo un grupo de sujetos armado atacó en al menos dos ocasiones los negocios que serían propiedad del alcalde, entre ellos una ferretería llamada “El Gallo”, en la que solo hubo daños materiales.

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En este contexto, desde finales de 2024 también fue detenida Andrea Angelina “N”, extesorera del ayuntamiento de Temoac e identificada como suegra del acalde, quien fue acusada de delitos como secuestro exprés agravado y señalada como presunta integrante del grupo delictivo Los Aparicio.

Su nombre también apareció en señalamientos de familiares de la activista comunitaria Sandra Rosa Camacho Flores -asesinada el 26 de marzo de 2026 en Temoac- quienes presentaron una denuncia en la que acusaban a Valentín Lavín como el presunto responsable.

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Dos meses después de la aparición de la narcomanta, el edil fue asesinado dentro de la Presidencia Municipal

Alrededor de las 12:00 horas de este miércoles 22 de julio, Valentín Lavín Romero, alcalde de Temoac, fue asesinado dentro de la Presidencia Municipal por un sujetos armados que ingresaron y le dispararon.

Luego de los hechos, la Mesa de Construcción Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad de Morelos, se declaró en sesión permanente. El secretario de Gobierno, Edgar Maldonado, informó que fue desplegado un operativo en Temoac y los municipios aledaños con participación de elementos federales, municipales y estatales.