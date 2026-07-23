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Thalía se lanza contra Belinda y Danna por Kenia Os: “Ya existía una colaboración entre dos popstars mexicanas”

La discusión sobre la existencia o no de antecedentes en duetos femeninos suma un nuevo capítulo al debate abierto entre fandoms y figuras del género

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Thalía se lanza contra Belinda y Danna por Kenia Os: “Ya existía una colaboración entre dos popstars mexicanas” (RS)
Thalía se lanza contra Belinda y Danna por Kenia Os: “Ya existía una colaboración entre dos popstars mexicanas” (RS)

La cantante Thalía respondió este jueves 23 de julio a las declaraciones de Belinda y Danna sobre su nueva colaboración “DolceVita”, señalando que ya existía una unión previa entre dos popstars mexicanas: su tema con Kenia Os.

A través de Instagram, Thalía compartió videos y fotos de la canción “Para No Verte Más” para recalcar que la colaboración femenina en el pop mexicano no es un hecho inédito y subrayar su lugar como figura de referencia en la cultura pop nacional.

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“Para No Verte Más”: el antecedente entre Thalía y Kenia Os

La canción que reunió a Thalía y Kenia Os lleva por título “Para No Verte Más”, un cover pop-urbano del clásico de la banda argentina La Mosca Tsé-Tsé. El lanzamiento formó parte del disco Thalia’s Mixtape y, tras su estreno, la colaboración superó 10 millones de reproducciones en Spotify. El tema se mantuvo como uno de los más estables del proyecto de Thalía durante varios meses.

En iTunes, la canción alcanzó el primer lugar de ventas en Perú y la posición número dos en México en su periodo de mayor popularidad. El videoclip oficial en YouTube suma millones de vistas, impulsado por la base de fans de ambas artistas. Durante su promoción, Thalía y Kenia Os compartieron mensajes públicos de apoyo, celebrando la unión entre dos generaciones del pop mexicano.

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“Para No Verte Más”: el antecedente entre Thalía y Kenia Os (RS)
“Para No Verte Más”: el antecedente entre Thalía y Kenia Os (RS)

Declaraciones de Belinda sobre colaboraciones femeninas

La polémica se detonó luego de que Belinda declarara en entrevista que nunca antes se había dado una colaboración entre dos popstars mexicanas, en referencia a su próximo sencillo con Danna. La canción, titulada tentativamente “DolceVita”, fue anunciada en redes sociales por ambas artistas, generando expectativas entre sus seguidores.

Tras la difusión de esas declaraciones, Thalía publicó en Instagram material alusivo a su trabajo con Kenia Os, subrayando que la colaboración femenina ya tiene antecedentes en la música pop mexicana. En sus publicaciones, Thalía dejó claro que también representa una figura de autoridad y que su unión con Kenia Os es una muestra del apoyo entre mujeres artistas.

El vínculo entre Thalía y Kenia Os

La relación entre Thalía y Kenia Os se consolidó durante la grabación y promoción de “Para No Verte Más”. Thalía describió su primer encuentro con Kenia como “espectacular” y destacó la comunicación fluida entre ambas. Por su parte, Kenia Os calificó la experiencia como su primera gran colaboración con una leyenda de la música mexicana y elogió el trato cercano y respetuoso de Thalía.

Ambas artistas mantienen muestras públicas de cariño, felicitándose por cumpleaños y compartiendo mensajes de apoyo en redes sociales. Los seguidores de Kenia Os y Thalía interpretaron la publicación reciente de Thalía como un gesto de respaldo y lealtad ante la polémica generada por los comentarios de Belinda.

El vínculo entre Thalía y Kenia Os (Rs)
El vínculo entre Thalía y Kenia Os (Rs)

Reacciones y consecuencias en redes sociales

El tema escaló rápidamente en redes sociales. Belinda reveló en un audio difundido en su canal de Instagram que, tras la polémica, comenzó a recibir amenazas de muerte y mensajes de odio. Explicó que eliminó un comunicado previo para proteger su salud mental y evitar que la confrontación entre fandoms siguiera creciendo.

“Empecé a recibir muchísimo hate, muchísimo odio; de hecho, amenazas de muerte. Yo no estoy acostumbrada a recibir amenazas de muerte y creo que los fandoms deben de tener límites”, dijo Belinda al medio Infobae. La cantante reiteró que no busca promover la violencia digital y pidió privilegiar el respeto y la empatía entre comunidades de fans.

El mensaje de Belinda sobre la controversia

Belinda aclaró que su comentario sobre la colaboración histórica se refería específicamente a ella y Danna, por el hecho de haber crecido juntas en la televisión desde niñas. Negó que sus palabras fueran un menosprecio hacia otras colegas y subrayó su respeto por todas las mujeres de la industria musical.

Belinda
(Facebook Belinda / Kenia Os / Danna)

“Cuando me refería a que nunca se había dado una colaboración era específicamente entre Danna y yo, porque crecimos juntas en las novelas cuando éramos niñas y hemos tenido una carrera parecida en cuanto a los inicios”, explicó la cantante. Añadió que la supuesta enemistad con Kenia Os es “ficticia” y recordó que ya colaboraron anteriormente en el tema “Jackpot”.

El futuro de las colaboraciones femeninas en el pop mexicano

Mientras la colaboración entre BelindaDanna y Kenia Os grabada en 2025 sigue sin fecha de lanzamiento por cuestiones administrativas de la disquera, los proyectos individuales de cada artista continúan.

La discusión sobre la existencia o no de antecedentes en duetos femeninos del pop mexicano suma un nuevo capítulo con la respuesta pública de Thalía y el debate abierto entre fandoms y figuras del género.

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