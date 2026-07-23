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La Dolce Vita: ¿La frase lanzada por Danna y Belinda hace referencia a “Problemática” de Kenia Os? Esta sería la posible relación

Después de aclaraciones por la controversia con Kenia Os, las cantantes anticipan un estreno cercano mientras crecen las versiones sobre una referencia compartida que ninguna ha confirmado

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Una colaboración que es muy esperado por los fans
La expresión apareció en dos momentos distintos: Belinda publicó una historia de Instagram con las palabras “dolce vita”, mientras que Danna cerró su comunicado dirigido a sus seguidores con la frase “disfrutemos La Dolce Vitta”. (Composición fotográfica-Cuartoscuro)

“La Dolce Vitta”, la frase que Belinda y Danna lanzaron en medio de la polémica con Kenia Os, coincide con el coro de “Problemática”, canción de la sinaloense, lo que abre la puerta a sospechas sobre si se trata de una referencia directa o el posible título aún no confirmado de su dueto.

La expresión apareció en dos momentos distintos: Belinda publicó una historia de Instagram con las palabras “dolce vita”, mientras que Danna cerró su comunicado dirigido a sus seguidores con la frase “disfrutemos La Dolce Vitta”.

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Ninguna de las dos artistas explicó el uso de la expresión ni confirmó que sea el nombre oficial de su colaboración.

La esperada colaboración podría revelarse muy pronto. (Crédito: Danna)

Captura de pantalla de una historia de Instagram con perfil de usuario "belindapop", texto "Dolce vita" y fondo negro, junto a iconos de interacción
La cantante belindapop comparte una historia de Instagram con una pantalla en negro y la frase "Dolce vita". (Instagram/Captura: @belindapop)

La conexión con “Problemática”

Tuit de Kenia Os con captura de pantalla de Spotify, muestra el título de la canción "Problemática", letras, imagen de Kenia Os y otras figuras
Una captura de pantalla del perfil de Kenia Os en Spotify muestra las letras de su canción "Problemática" sobre una imagen de la artista. (Keninis Mx/ captura X)

El coro de “Problemática”, incluida en el álbum K de Karma (2026) de Kenia Os, dice literalmente: “Flash, flash, exquisita, aura que intoxica / Live la dolce vita / Think that I’m feeling like / Pop star monumental, OG, la original”.

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La coincidencia con la frase usada por ambas cantantes en plena controversia fue suficiente para que los fandoms de Kenia Os la leyeran como un guiño.

Hay un detalle ortográfico que las fuentes no pasan por alto: Danna escribe “Vitta” con doble T, mientras que en la letra de Kenia Os aparece “vita” con una sola. Ninguna de las tres artistas confirmó ni desmintió que el uso de la expresión sea una referencia a “Problemática”.

El comunicado de Danna

Captura de pantalla de un texto en redes sociales con fondo negro; incluye nombre de usuario Danna, foto de perfil de mujer y emojis
La cantante Danna comparte un mensaje escrito a sus seguidores 'Dreamers' a través de una publicación en redes sociales, abordando las críticas recibidas y anunciando proyectos futuros. (Danna/Redes Sociales )

El texto, publicado en las historias de Instagram de Danna bajo el modo de creación, está dirigido a sus “Dreamers” y aborda la ola de comentarios negativos que rodeó a sus colegas en los últimos días. “Cancelar, acosar o amedrentar sólo perpetúa el discurso de violencia que durante tanto tiempo ha existido”, escribió.

La cantante pidió a sus seguidores que ante cualquier contenido negativo hacia ella o sus compañeras “hagan caso omiso o respondan desde el amor”, y subrayó que no hay competencia entre colegas: “hay lugar para todas y siempre pesarán más las razones positivas para estar feliz y agradecida”.

Al cierre, anunció sold out en su show “Mentiras” y adelantó que “muy pronto” el público escuchará lo que ella y “Beli” están preparando, además de su siguiente EP. Fue en esa línea final donde escribió la frase que reavivó el debate.

El origen de la polémica

Belinda
(Facebook Belinda / Kenia Os / Danna)

La controversia estalló tras una entrevista de Belinda con Vogue México y Latinoamérica, donde habló de su próximo dueto con Danna. “Creo que en México nunca se han juntado dos pop stars para hacer música, a veces los egos están muy por arriba del talento o de los proyectos”, declaró.

La frase encendió a el fandom de Kenia Os, quienes señalaron que Belinda omitió a la cantante pese a que ambas ya lanzaron “Jackpot” en 2025, incluida en el álbum Indómita.

El malestar creció cuando circuló un video del partido de México contra Ecuador en el Mundial 2026, grabado el 30 de junio en el Estadio Ciudad de México, donde Belinda y Kenia Os aparecen en palcos distintos sin interactuar.

Las aclaraciones y la escalada

Belinda
Belinda aclaró lo sucedido con Kenia Os. (@soyeddynieblas)

Ante la presión, Belinda respondió en redes sociales y aclaró que su comentario en Vogue aludía a la enemistad ficticia que medios y fandoms construyeron durante años entre ella y Danna, no a otras artistas. “Siempre se ha creado una enemistad ficticia, específicamente entre Danna y yo, y jamás pensé que lograríamos esta colaboración en la cual todo se alineó para que así fuera”, escribió.

Sobre su vínculo con Kenia Os fue directa: “A Kenia le tengo muchísimo cariño y un profundo respeto. Tenemos una colaboración juntas que se llama Jackpot y una relación muy bonita”. Días antes había comentado una publicación de Kenia Os en Instagram con un mensaje que luego borró: “Qué bonita, te quiero”.

La eliminación no fue por cambio de postura, según explicó en un audio posterior compartido en su canal de difusión. “Ayer borré un comentario porque empecé a recibir muchísimo hate, muchísimo odio; de hecho, amenazas de muerte. Yo no estoy acostumbrada a recibir amenazas de muerte y creo que los fandoms deben de tener límites”, señaló.

El proyecto de las tres, sin fecha

(IG: @applemusic)
Fue Kenia Os quien explicó el freno en el programa radial Cara C en España: “La canción se paró por problemas administrativos”, con una decisión que, según precisó, provino de Sony Music y no de un conflicto entre las tres. (IG: @applemusic)

La canción que Belinda, Danna y Kenia Os grabaron entre agosto y septiembre de 2025 —bautizada por la prensa como el “Blackout mexicano” y anunciada en octubre de ese año en un episodio de Apple Music Radio— sigue sin fecha de lanzamiento.

Fue Kenia Os quien explicó el freno en el programa radial Cara C en España: “La canción se paró por problemas administrativos”, con una decisión que, según precisó, provino de Sony Music y no de un conflicto entre las tres. “No podemos controlarlo, vamos a soltarlo, ya una vez que la disquera lo revise y apruebe, estoy dentro”, añadió. Danna atribuyó la pausa a “cositas administrativas”, sin más detalles.

La periodista Martha Figueroa sostuvo en su pódcast una versión distinta: según ella, el tema originalmente era de Kenia Os y las diferencias en los métodos de trabajo durante el proceso habrían complicado su salida. Ninguna de las involucradas confirmó esa versión.

Mientras tanto, Belinda y Danna grabaron el videoclip de su dueto el 5 de julio de 2026 en la Ciudad de México, un proyecto separado al de las tres que, según el comunicado de Danna, llegará “muy pronto”.

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