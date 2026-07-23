Tras estar 30 años prófugo detienen en Los Cabos a secuestrador del entonces dueño del WTC

Armando “N”, señalado por su presunta participación en un violento intento de secuestro contra el empresario Juan Antonio, entonces propietario del World Trade Center, fue finalmente localizado y detenido Foto: FGJ

Armando N fue detenido el pasado 16 de julio en Los Cabos por su presunta participación en el intento de secuestro del empresario Juan Antonio Gutiérrez Cortina, entonces dueño del World Trade Center de CDMX, ocurrido en 1996. La captura cerró casi tres décadas de búsqueda y dejó al acusado a disposición de un juez de control, que definiría su situación jurídica por tentativa de homicidio calificado y privación ilegal de la libertad.

La ubicación del sospechoso se dio en la calle Los Pirules y Jacarandas, frente a la empresa de transporte Cabo del Mar, en San José del Cabo. La detención se realizó con oficio de colaboración entre autoridades de Baja California Sur y la Fiscalía capitalina, después de trabajos de inteligencia e indagatorias de campo.

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El caso se remontó a septiembre de 1996, cuando Gutiérrez Cortina viajaba en un automóvil BMW junto con su chofer. En ese momento, un grupo de hombres armados le cerró el paso con la intención de sacarlo por la fuerza del vehículo y privarlo de la libertad.

El ataque ocurrió en Tetelpan y los agresores dispararon contra el conductor

Un individuo, con las manos esposadas a la espalda, es visto frente a un vehículo de la policía, sugiriendo un arresto o detención. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La agresión ocurrió en la colonia Tetelpan, en la alcaldía Álvaro Obregón, cuando la víctima circulaba a bordo de un auto verde cerca de las 10:00. De acuerdo con la investigación, una camioneta Ram Charger y un taxi ecológico se atravesaron en el camino y de ambos vehículos bajaron los presuntos atacantes.

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Los agresores amenazaron a las víctimas con armas y les gritaron que descendieran de la unidad. Como ni el empresario ni su chofer salieron del automóvil, comenzaron a disparar a la altura del conductor, sin saber que el vehículo estaba blindado.

Ese blindaje impidió que el ataque se consumara y frustró el secuestro. Después de la agresión, Armando Flores Quezada, quien en ese año residía en la entonces delegación Magdalena Contreras, escapó y permaneció prófugo durante años.

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La investigación también estableció que el empresario no reconoció a las personas que lo amagaron. Por esa razón, descartó el robo como móvil del ataque.

La familia Gutiérrez Cortina controlaba el 80% del World Trade Center

En ese momento, la familia Gutiérrez Cortina era propietaria del 80% del World Trade Center a través de su empresa Gutsa. Ese dato formó parte de la información conocida tras el atentado, en el que se documentó la dimensión patrimonial de la víctima.

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La persecución contra el presunto implicado se prolongó durante casi 30 años. Las investigaciones de la actual administración de la Fiscalía de la Ciudad de México permitieron ubicarlo finalmente en Los Cabos, donde se habría ocultado durante un largo periodo después de abandonar la capital.

Una vez cumplimentada la orden de aprehensión, el detenido quedó a disposición de la autoridad judicial. En las horas siguientes, un juez de control determinaría su situación jurídica por los delitos que se le imputaban.

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La captura ocurrió tras una búsqueda de largo plazo sobre uno de los participantes señalados en un ataque que combinó intento de secuestro y disparos directos contra las víctimas. El expediente sostuvo que el grupo actuó de manera coordinada para bloquear el paso del BMW y forzar la privación de la libertad del empresario.

• Armando Flores Quezada fue detenido el 16 de julio en Los Cabos tras permanecer prófugo desde 1996.

• Está acusado de participar en el intento de secuestro de Juan Antonio Gutiérrez Cortina, entonces dueño del World Trade Center de CDMX.

• El empresario sobrevivió porque su automóvil estaba blindado, pese a que los agresores dispararon contra el conductor.