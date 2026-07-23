Gilberto Mora no es el único y Erik Lira sube su valor después de hacer un gran Mundial

Erik Lira fue uno de los mejores jugadores en el partido entre México e Inglaterra (REUTERS)

El Mundial 2026 marcó un cambio en el mercado de futbolistas mexicanos. Gilberto Mora, mediocampista de Xolos, saltó a la cima del ranking nacional tras la actualización de Transfermarkt, donde su valor pasó de 10 a 25 millones de euros.

Erik Lira, titular con la Selección Mexicana, también incrementó su cotización a 14 millones de euros luego de su desempeño bajo la dirección de Javier Aguirre. El efecto de la Copa del Mundo se refleja en varios jugadores que ahora superan cifras históricas en la Liga MX.

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Mexico v England - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 5, 2026 Mexico's Erik Lira and teammates applaud fans after the match as Mexico are eliminated from the World Cup REUTERS/Daniel Becerril

El ascenso de Mora y el récord en la Liga MX

El crecimiento de Gilberto Mora tras el Mundial 2026 es inédito para un futbolista de la Liga MX. Con 17 años, Mora protagonizó una de las actuaciones más notorias del torneo y se convirtió en el futbolista mexicano mejor valuado desde que existen registros. La cifra de 25 millones de euros lo coloca por encima de Santiago Giménez, tasado en 18 millones, y de Edson Álvarez, con 15 millones. Mora supera también el récord previo de Florian Thauvin, quien durante su etapa en Tigres llegó a valer 17 millones de euros.

El trabajo de Mora durante el Mundial encendió el interés de clubes europeos. Entre los equipos mencionados en reportes está el Borussia Dortmund, que suele apostar por jóvenes promesas antes de consolidarlas en la élite. Hasta el momento, no existe un anuncio oficial sobre una transferencia. El caso Mora representa la mayor variación entre todos los futbolistas que participaron en la Copa del Mundo con México.

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Mexico v England - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 5, 2026 Mexico's Erik Lira reacts REUTERS/Eloisa Sanchez

Erik Lira y el crecimiento colectivo de la Selección

En el caso de Erik Lira refleja una tendencia colectiva entre los seleccionados. “El Pitbull” participó en cinco partidos del Mundial, fue titular indiscutible y sumó más de 300 minutos en la cancha. Mantuvo una precisión de pases del 91.1% y ganó el 58.3% de sus duelos defensivos. Su cotización, ahora en 14 millones de euros, lo iguala con Johan Vásquez, otro de los futbolistas que vieron incrementado su valor tras el torneo.

Erik Lira reportó con Cruz Azul este lunes 13 de julio de cara al Apertura 2026 tras haber tenido una gran participación con la Selección Mexicana en el Mundial 2026 (X@CruzAzul)

Hace algunos días el mediocampista de Cruz Azul regresó al club tras el Mundial y, aunque hubo rumores sobre un posible traspaso a Europa, todo indica que permanecerá en la Liga MX para el Apertura 2026. Lira se consolidó como uno de los ejes del equipo celeste durante el Clausura, acumulando 1,285 minutos en la cancha y recibiendo cuatro tarjetas amarillas, sin expulsiones. Su regularidad y desempeño en la contención le valieron una evaluación promedio de 6.97 puntos por partido, según la plataforma FotMob.

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Otros futbolistas mexicanos también registraron aumentos notables en su valor de mercado. Roberto Alvarado subió a 10 millones de euros, mientras que Raúl Rangel alcanzó los 8 millones, de acuerdo con la actualización del mismo sitio. El Mundial 2026 dejó a la Selección Mexicana con una generación más cotizada y con varios nombres en la mira de equipos europeos.