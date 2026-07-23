¿Gala Montes se tatuó a Emiliano Aguilar? El “664” que desató una ola de rumores en redes

Gala Montes comparte una imagen donde se aprecia un tatuaje 664 en el cuello y desata conversación en redes sociales.

Gala Montes volvió a colocarse en el centro de la conversación digital tras compartir una imagen en la que se aprecia un tatuaje en la parte del cuello con el número 664. La fotografía bastó para que usuarios en redes sociales comenzaran a relacionar el diseño con Emiliano Aguilar, debido a que ese número corresponde a la lada de Tijuana, ciudad con la que el cantante suele identificarse.

Los rumores crecieron cuando los seguidores recordaron que Emiliano Aguilar hace constantes referencias al 664 en sus publicaciones. Aunque Gala Montes no explicó el significado del tatuaje, la coincidencia fue suficiente para que surgieran nuevas teorías sobre el vínculo entre ambos.

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La actriz acompañó la publicación con un mensaje que también llamó la atención: “Te amo morro. Always withU.” Esa frase incrementó las especulaciones entre los internautas, quienes comenzaron a preguntarse si el tatuaje guarda alguna relación con el hijo mayor de Pepe Aguilar. Hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado que exista un romance ni que el diseño tenga ese significado.

El número 664 alimenta las especulaciones

Gala Montes tatuaje (X)

El tatuaje se convirtió rápidamente en tema de conversación porque muchos usuarios interpretaron que el 664 podría ser un guiño hacia Emiliano Aguilar. La teoría tomó fuerza debido a que el cantante ha mostrado en distintas ocasiones su orgullo por Tijuana y suele hacer referencia a esa lada.

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Sin embargo, Gala Montes no ha explicado públicamente el motivo del tatuaje ni ha dicho que esté dedicado al intérprete. Toda la conversación ha surgido a partir de las interpretaciones de los seguidores, quienes relacionaron el número con las publicaciones previas del cantante.

El mensaje “Te amo morro. Always withU.” también fue motivo de análisis entre los usuarios, ya que apareció junto a la imagen del tatuaje. Aunque muchos consideran que ambas cosas están conectadas, hasta ahora no existe una declaración de Gala Montes o de Emiliano Aguilar que confirme esa versión.

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Las señales que han acercado a Gala Montes y Emiliano Aguilar

¿Emiliano Aguilar y Gala Montes estrenan romance? Polémicas fotos desatan furor en redes (Foto: Instagram)

Los rumores sobre un posible vínculo entre ambos no comenzaron con el tatuaje. Semanas antes, Gala Montes publicó en Instagram una serie de fotografías junto a Emiliano Aguilar acompañadas por el mensaje “Miss u”, una publicación que despertó múltiples reacciones entre sus seguidores.

Antes de esas imágenes, ambos fueron vistos juntos en Cartagena, Colombia. Desde entonces, las redes sociales han seguido cada interacción entre los dos, mientras algunos usuarios consideran que podría tratarse de una relación sentimental y otros creen que únicamente mantienen una amistad o incluso preparan algún proyecto profesional.

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Hasta ahora, ni Gala Montes ni Emiliano Aguilar han realizado declaraciones para aclarar la naturaleza de su relación. Ese silencio ha mantenido vivas las especulaciones, pero no existe una confirmación oficial de que sean pareja.

¿Podría existir una relación entre Gala Montes y Emiliano Aguilar?

En redes sociales también circula que ambos fueron vistos juntos en Cartagena, Colombia, y desde entonces se sigue cada interacción. - (Instagram/@galamontes)

Las recientes publicaciones de ambos han provocado que cada nuevo detalle sea interpretado por los seguidores como una posible señal de un romance.

Desde los mensajes compartidos en redes sociales hasta las fotografías juntos, cualquier interacción ha alimentado las teorías entre sus comunidades digitales.

Por ahora, el supuesto significado del tatuaje permanece como una interpretación de los usuarios y no como un hecho confirmado. Lo único cierto es que la publicación de Gala Montes volvió a colocar su nombre y el de Emiliano Aguilar entre los temas más comentados, mientras la expectativa sobre su vínculo continúa creciendo.

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