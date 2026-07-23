Periodista asesinado en Oaxaca afirmó que el Cártel de Sinaloa “encañonó” a Salomón Jara para imponer a la próxima gobernadora

Francisco Alejandro Leyva Aguilar, periodista asesinado en Oaxaca, publicó días antes un video en el que aseguró que presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa habrían presionado al gobernador Salomón Jara para impulsar a la secretaria de Turismo, Saymi Pineda, como su sucesora. El comunicador afirmó que el mandatario habría sido interceptado por hombres armados durante una gira por la Costa de Oaxaca; hasta ahora, no existe confirmación oficial de esos señalamientos. (Crédito: Facebook | Alejandro Leyva Aguilar)

Días antes de ser asesinado en el municipio de San Pablo Etla, Oaxaca, el periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar difundió un video en el que lanzó una serie de señalamientos contra el gobernador Salomón Jara y aseguró que presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa habrían interceptado al mandatario para exigirle impulsar a una aspirante en la sucesión gubernamental.

El material fue publicado el lunes 13 de julio en la cuenta de Facebook del comunicador, quien durante años mantuvo el espacio de análisis político “El Zumbido del Moscardón”. En la grabación, Leyva Aguilar afirmó que contaba con información sobre un supuesto encuentro entre el gobernador y un presunto operador criminal en la región de la Costa de Oaxaca.

PUBLICIDAD

Según el periodista, el mandatario enfrentaba presiones de distintos grupos políticos y sostuvo que uno de ellos era el senador de Morena Antonino Morales Toledo, a quien señaló de haber financiado la campaña de Jara y de buscar la candidatura al gobierno estatal, además de acusarlo de ser “un conocido huachicolero del Istmo”.

“A dos años de que termine su desastroso mandato, Salomón Jara debe estar muy preocupado, está acorralado. Por un lado, le debe a Antonino Morales Toledo (...) financiamiento para su campaña (...). Este sujeto cree que puede ser gobernador del estado y presiona a Jara para que se decante por él”, afirmó.

PUBLICIDAD

Un presunto encuentro con el Cártel de Sinaloa

En la parte central del video, Francisco Alejandro Leyva realizó la acusación más delicada de su mensaje. El periodista aseguró que el gobernador habría sido interceptado por hombres armados durante un recorrido por la Costa de Oaxaca.

Francisco Alejandro Leyva Aguilar, autor de la columna “El Zumbido del Moscardón”, fue asesinado a tiros la mañana de este miércoles en el municipio de San Pablo Etla, Oaxaca.(Crédito: especial)

De acuerdo con su versión, el hecho ocurrió cuando Salomón Jara se dirigía a una gira en terrenos de Ricardo Estévez Colmenares, a quien identificó como “Bogar Soto” y señaló como presunto líder del Cártel de Sinaloa en esa región del estado.

PUBLICIDAD

“Tengo información que revela que, no hace mucho, mientras Salomón Jara se dirigía a una gira por la costa de Oaxaca (...), su camioneta fue abruptamente detenida y él y sus escoltas fueron encañonados por sicarios al mando de Soto”, señaló.

Leyva sostuvo que, según la información que dijo haber obtenido, los presuntos agresores transmitieron un mensaje directo al gobernador sobre la sucesión política en Oaxaca.

PUBLICIDAD

“Esa detención tenía como objeto darle una instrucción a Salomón Jara: ‘la próxima gobernadora será Saymi Pineda’, así que le ordenaron hacer lo necesario para que la señora pochuteca pudiera aparecer en todos los actos públicos donde él se presentara y placearla, sobre todo con la Guelaguetza para que fuera tomando fuerza su candidatura. No le preguntaron, le ordenaron”, afirmó en la videocolumna.

También señaló a Saymi Pineda y habló de presuntas presiones políticas

En el mismo video, Leyva mencionó a la secretaria de Turismo de Oaxaca, Saymi Pineda Velasco, de quien dijo, citando información periodística, que presuntamente mantenía vínculos con el crimen organizado. El comunicador no presentó pruebas adicionales durante la grabación que respaldaran esa afirmación.

PUBLICIDAD

Asimismo, sostuvo que la dirigencia nacional de Morena revisaba los perfiles rumbo a la sucesión estatal y consideró que los aspirantes cercanos al gobernador enfrentarían un desgaste derivado de diversos casos que, según su opinión, afectaban al partido.

“Morena nacional ya está revisando sus cuadros en Oaxaca y no van a ser ni Nino Morales ni Saymi Pineda (...). Los dos únicos candidatos con los que cuenta y tiene compromiso Salomón Jara llevan esa impronta en la frente”, sentenció en el clip de video.

PUBLICIDAD

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, y la secretaria de Turismo de la entidad, Saymi Pineda, durante un evento público el pasado 21 de julio. (Crédito: Facebook | Saymi Pineda Velasco)

En la parte final de su mensaje, el periodista también hizo referencia al aseguramiento de tres toneladas de cocaína realizado por la Secretaría de Marina en costas de Oaxaca y afirmó que esa operación reflejaba un supuesto distanciamiento entre grupos criminales y el gobierno estatal.

“La Secretaría de Marina aseguró y decomisó tres toneladas de cocaína en las costas de Oaxaca sin la participación del Estado, lo que quiere decir que el cártel no está muy contento con el gobernador. Jara está acorralado y él lo sabe bien”, finalizó en el video.

PUBLICIDAD

La última columna, publicada el día de su asesinato

La mañana del miércoles, antes de ser asesinado a balazos en el municipio de San Pablo Etla, el periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar difundió una nueva entrega de su columna “El Zumbido del Moscardón”, espacio de opinión en el que durante años analizó la política oaxaqueña y cuestionó decisiones de las autoridades estatales

En el texto, Leyva dedicó buena parte de su análisis a evaluar los resultados de la Guelaguetza 2026, al sostener que las festividades no generaron el impacto económico esperado para el estado y atribuyó esa situación, principalmente, a los problemas de seguridad.

PUBLICIDAD

“La causa es única, primigenia y tiene que ver con el pésimo gobierno de Salomón Jara en todos los rubros de su administración, pero especialmente en el rubro de seguridad”, escribió.

El periodista también retomó una denuncia pública presentada por dirigentes del PRI sobre una presunta infiltración del crimen organizado en Santa Catarina Juquila, donde, según expuso, ciudadanos habrían solicitado apoyo ante hechos de violencia y presuntas actividades ilícitas.

“La autoridad municipal está presuntamente coludida con un grupo criminal y juntos cometen ilícitos como cobro de piso, secuestros, fraude, asesinatos y presiones políticas”, señaló al citar el posicionamiento dado a conocer por dirigentes priistas.

En su columna sostuvo que dichos señalamientos debían derivar en una investigación formal por parte de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO).

“La Fiscalía General del Estado de Oaxaca estará obligada a investigar, porque un asunto de esta naturaleza es de una gravedad excepcional”, escribió.

El comunicador también criticó la organización de la Guelaguetza, la transmisión oficial del evento y el desempeño de la administración estatal, al considerar que los recursos destinados a las festividades no se reflejaron en beneficios para la economía local.

“Los resultados preliminares de la Guelaguetza 2026: una ocupación que apenas llega al 38% según la Asociación de Hoteles y Moteles, una ciudad vacía de turistas y llena de acarreados”, afirmó.

En la parte final de su publicación aseguró que, más allá de las diferencias políticas, las consecuencias recaían sobre los sectores que dependen del turismo.

“Esperemos que el próximo lunes las cosas se compongan, no para que le vaya bien al gobierno y sus funcionarios (...), sino para que el taxista, el restaurantero, el hotelero, la memelera, el vendedor de nieves o de elotes (...) recuperen un poco de lo que este gobierno les ha quitado... la paz, el placer de vivir tranquilos”, finalizó.