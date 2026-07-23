Marx Arriaga denuncia que recibe amenazas de muerte desde hace 7 años: “¡Pero no conocen a un obradorista!"

Marx Arriaga asegura que no cambiaría la decisión de rechazar una representación diplomática, pese a enfrentar problemas económicos.

Marx Arriaga, quien fue director de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, denunció que recibe amenazas de muerte desde hace siete años y exhibió uno de los mensajes que, aseguró, cada vez son más constantes.

A través de su cuenta en X, el exfuncionario publicó una captura de pantalla de un mensaje que recibió en el que se lee: “Eres un pendejo y espero pronto dispararte en la cabeza y librar al país de escoria como tú”. El exfuncionario acusó que “de dos años para acá” las amenazas son constantes.

PUBLICIDAD

Sin embargo, aprovechó su denuncia para reivindicar su militancia política, al asegurar que “¡no conocen a un obradorista!“. Asimismo, añadió que estas acusaciones son a causa de sus ideales: el humanismo mexicano, la Nueva Escuela Mexicana y sus Libros de Texto.

La publicación reaparece en un momento en que Arriaga ya estaba en el centro de la discusión pública por su salida de la administración educativa y por la exposición de su situación económica tras dejar el cargo: “Por el magisterio... damos lo que haga falta; el dinero, los bienes... ¡la vida!”, subrayó Arriaga.

PUBLICIDAD

Acusa denuncias tras conflicto político y personal

La publicación no identifica autores, canales ni denuncias formales, sin embargo, sí fija un marco político claro: Arriaga se presenta como un actor perseguido por su postura en defensa del proyecto educativo del obradorismo.

Arriaga fue destituido en febrero de 2026 como director de Materiales Educativos de la SEP. Su salida se produjo tras una etapa de confrontación interna en la dependencia, en donde se negó a realizar cambios a los Libros de Texto editados como parte de la Nueva Escuela Mexicana.

PUBLICIDAD

En aquellos meses, el exfuncionario, cercano al expresidente López Obrador, se mantuvo atrincherado en sus oficinas por más de 100 horas como símbolo de resistencia a ser despedido. En ese episodio, después de finalmente terminar su protesta y abandonar sus oficinas en la SEP, Arriaga aseguró que lo despedían “por el crimen de hacer libros de texto”.

Marx Arriaga denuncia amenazas de muerte

Por falta de liquidación, Arriaga se queda en quiebra y vende sus bienes

Esta denuncia aparece pocos días después de que el exfuncionario educativo diera a conocer que, debido a su preocupante situación económica, debía vender todos sus bienes para poder solventar sus gastos.

PUBLICIDAD

A través de sus redes sociales, aseguró que atravesaba una crisis económica tras pasar más de seis meses sin recibir su liquidación de la SEP. En ese mensaje, difundido el 16 de julio, sostuvo que estaba vendiendo su patrimonio porque ya no podía sostener los intereses de su deuda.

“Prefiero regalarlo todo que dejar que Santander lo remate”, publicó en aquella ocasión. “Si alguien busca una casa en Juaritos, estoy malbaratando el patrimonio que construí como maestro”.

PUBLICIDAD

El mensaje sobre amenazas y el mensaje sobre la venta de bienes forman parte de una misma narrativa pública. Arriaga presenta su situación como una cadena de costos personales derivados de su defensa política y pedagógica: primero, la confrontación dentro de la SEP; después, la destitución; luego, el deterioro económico; ahora, la denuncia reiterada de amenazas de muerte.