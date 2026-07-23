Gran Premio de Hungría 2026: dónde y cuándo ver EN VIVO a Checo Pérez en México

(REUTERS/Christian Hartmann)

La Fórmula 1 no da tregua y, tras un breve descanso, el campeonato regresa este fin de semana con el Gran Premio de Hungría 2026, una cita en la que Sergio “Checo” Pérez buscará sumar sus primeros puntos de la temporada junto a Cadillac.

La escudería estadounidense continúa atravesando un complicado año de debut en la máxima categoría.

Tal como se anticipaba antes del inicio de la campaña, los problemas de rendimiento han impedido que tanto el piloto mexicano como Valtteri Bottas logren entrar a la zona de puntos, por lo que el circuito de Hungaroring representa una nueva oportunidad para revertir el panorama.

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¿Dónde ver el GP de Hungría 2026 en México?

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Las actividades del Gran Premio de Hungría se disputarán del 24 al 26 de julio y podrán seguirse en México a través de Sky Sports F1 y F1 TV Pro.

Horarios del GP de Hungría 2026 (tiempo del centro de México)

Práctica Libre 1: Viernes 24 de julio | 05:30 horas

Práctica Libre 2: Viernes 24 de julio | 09:00 horas

Práctica Libre 3: Sábado 25 de julio | 04:30 horas

Clasificación: Sábado 25 de julio | 08:00 horas

Carrera: Domingo 26 de julio | 07:00 horas

Así llegan los campeonatos de pilotos y constructores

(REUTERS/Bernadett Szabo)

Mientras Cadillac continúa sin unidades en el campeonato, Mercedes domina tanto el Mundial de Pilotos como el de Constructores gracias al rendimiento mostrado durante las primeras fechas del calendario.

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Top 10 del Campeonato de Pilotos

Kimi Antonelli – 204 puntos

Lewis Hamilton – 159

George Russell – 154

Charles Leclerc – 126

Lando Norris – 103

Oscar Piastri – 92

Max Verstappen – 91

Isack Hadjar – 60

Pierre Gasly – 42

Liam Lawson – 39

Campeonato de Constructores

Mercedes – 358 puntos

Ferrari – 285

McLaren – 195

Red Bull – 151

Alpine – 61

Racing Bulls – 61

Haas – 21

Williams – 11

Audi – 10

Aston Martin – 1

Cadillac – 0

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Con el Hungaroring como siguiente desafío, Checo intentará romper la sequía de puntos y darle a Cadillac sus primeras unidades de la temporada, mientras Mercedes buscará ampliar su ventaja en ambos campeonatos.