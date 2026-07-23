Gran Premio de Hungría 2026: dónde y cuándo ver EN VIVO a Checo Pérez en México

La Fórmula 1 no da tregua y, tras un breve descanso, el campeonato regresa este fin de semana con el Gran Premio de Hungría 2026, una cita en la que Sergio “Checo” Pérez buscará sumar sus primeros puntos de la temporada junto a Cadillac.
La escudería estadounidense continúa atravesando un complicado año de debut en la máxima categoría.
Tal como se anticipaba antes del inicio de la campaña, los problemas de rendimiento han impedido que tanto el piloto mexicano como Valtteri Bottas logren entrar a la zona de puntos, por lo que el circuito de Hungaroring representa una nueva oportunidad para revertir el panorama.
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¿Dónde ver el GP de Hungría 2026 en México?
Las actividades del Gran Premio de Hungría se disputarán del 24 al 26 de julio y podrán seguirse en México a través de Sky Sports F1 y F1 TV Pro.
Horarios del GP de Hungría 2026 (tiempo del centro de México)
- Práctica Libre 1: Viernes 24 de julio | 05:30 horas
- Práctica Libre 2: Viernes 24 de julio | 09:00 horas
- Práctica Libre 3: Sábado 25 de julio | 04:30 horas
- Clasificación: Sábado 25 de julio | 08:00 horas
- Carrera: Domingo 26 de julio | 07:00 horas
Así llegan los campeonatos de pilotos y constructores
Mientras Cadillac continúa sin unidades en el campeonato, Mercedes domina tanto el Mundial de Pilotos como el de Constructores gracias al rendimiento mostrado durante las primeras fechas del calendario.
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Top 10 del Campeonato de Pilotos
Campeonato de Constructores
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Con el Hungaroring como siguiente desafío, Checo intentará romper la sequía de puntos y darle a Cadillac sus primeras unidades de la temporada, mientras Mercedes buscará ampliar su ventaja en ambos campeonatos.
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