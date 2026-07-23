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Día Mundial de las Ballenas y los Delfines: estas son las acciones que se realizan en México para protegerlas

Los cetáceos representan el grupo de mamíferos marinos más diverso en los océanos, pero enfrentan amenazas como la cacería, la contaminación y las colisiones con embarcaciones

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Día Mundial de las Ballenas y los Delfines
Día Mundial de las Ballenas y los Delfines (Sectur)

Cada 23 de julio, el mundo celebra y conmemora a las ballenas y a los delfines, especies emblemáticas del ecosistema marino que han acompañado a la Tierra desde hace millones de años. Desde 1986, la Comisión Ballenera Internacional (CBI) implementó esta efeméride con el objetivo de proteger, preservar y reforzar las medidas de protección para esta especie.

Los cetáceos, que incluyen ballenas, delfines y marsopas, representan el grupo de mamíferos marinos más diverso en los océanos, pero enfrentan amenazas como la cacería, la contaminación y las colisiones con embarcaciones. México es hogar de ocho especies de ballenas, entre ellas la ballena azul, la ballena gris y la ballena jorobada.

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La ballena azul, el animal más grande del planeta, realiza migraciones que la llevan a reproducirse en aguas mexicanas, principalmente en áreas naturales protegidas como Bahía Loreto, el Archipiélago de Espíritu Santo y El Vizcaíno. Por su parte, la ballena gris migra desde el mar de Bering hasta la costa occidental de Baja California y el Golfo de California, donde existen sitios clave para su reproducción y crianza.

Recientemente, han surgido movilizaciones que buscan proteger a estas especies que se han visto amenazadas a causa de megaproyectos industriales y portuarios que ponen en riesgo su existencia.

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Esta batalla legal, realizada por mujeres y hombres, guardianes de las ballenas que buscan a toda costa proteger la vida en el planeta, se da en un contexto en el que la construcción de plantas de gas natural licuado.
Esta batalla legal, realizada por mujeres y hombres, guardianes de las ballenas que buscan a toda costa proteger la vida en el planeta, se da en un contexto en el que la construcción de plantas de gas natural licuado. (Jésús Avilés / Infobae México)

Proyectos en Saguaro que ponen en riesgo a las ballenas

El Golfo de California, conocido como el acuario del mundo, enfrenta amenazas por megaproyectos de gas natural licuado que ponen en riesgo a la biodiversidad marina y la seguridad alimentaria del país.

Alberga el 39% de las especies de mamíferos marinos del planeta y el 80% de los que existen en México. Además, es una región vital porque de ahí proviene el 70% del pescado que se consume en el país.

Las ballenas, las especies más grandes y emblemáticas del lugar, están en riesgo por el avance de proyectos industriales, entre ellos las plantas de gas natural licuado Saguaro Energía y AMIGO GNL, que buscan exportar gas hacia Asia utilizando el golfo como ruta marítima.

La construcción y operación de estas plantas implicaría el tránsito constante de buques metaneros de gran tamaño. La ruta de estos barcos atraviesa zonas de crianza de ballenas y otros cetáceos, lo que aumenta el riesgo de colisiones, una de las principales causas de muerte para estos animales.

Día Mundial de las Ballenas y los Delfines
Día Mundial de las Ballenas y los Delfines (Sectur)

Además, el ruido generado por los buques provoca el desplazamiento de las ballenas fuera de sus hábitats naturales, afectando sus rutas migratorias y la reproducción.

Medidas de protección para ballenas y delfines

Diversos grupos ambientales como Nuestro Futuro y representantes de comunidades indígenas han iniciado acciones legales y sociales para exigir que el Golfo de California sea declarado hábitat crítico. Entre ellas, destaca la presentación de juicios de amparo en representación de las ballenas y la recolección de firmas ciudadanas para presionar a las autoridades ambientales a cumplir su obligación de proteger el medio ambiente.

Una de las principales iniciativas de Nuestro Futuro, contempla incluir en la legislación mexicana la figura de “hábitat crítico”, que permitiría proteger al golfo de cualquier intervención industrial. Si se declara esta categoría, se establecerían límites claros para el desarrollo de infraestructura y el paso de embarcaciones, protegiendo así la riqueza natural y la vida marina.

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