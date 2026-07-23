Cuánto tiempo debes dejar actuar el vinagre en el inodoro para que funcione de verdad

La higiene selectiva en baños y superficies de contacto frecuente reduce el riesgo de transmisión de patógenos en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El vinagre blanco elimina el sarro y reduce bacterias en el inodoro si se deja actuar el tiempo correcto: mínimo 15 minutos para suciedad general y hasta toda la noche para incrustaciones severas.

El vinagre blanco destilado, cuyo componente activo es el ácido acético, presente en concentraciones de 5% a 6% en el uso doméstico común, disuelve el carbonato de calcio que deja el agua dura y actúa sobre microorganismos del baño, según estudios publicados en las revistas científicas PLOS ONE y BMC Microbiology.

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Una infografía detalla la eficacia del vinagre blanco en la eliminación de sarro y bacterias del inodoro, y su relevancia para la prevención de enfermedades diarreicas en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En México, donde las enfermedades diarreicas agudas registraron 121 mil 510 casos en menores de cinco años hasta la semana epidemiológica 11 de 2026, desinfectar superficies del baño forma parte de las medidas preventivas que recomienda la UNAM a través de su publicación oficial Gaceta UNAM.

La ciencia detrás del vinagre: cómo actúa sobre bacterias gracias a su compuesto activo

El vinagre blanco destilado contiene entre 4% y 6% de ácido acético.

Una investigación de la revista BMC Microbiology evaluó su eficacia en procedimientos de limpieza del hogar y encontró que al 5% elimina Pseudomonas aeruginosa, E. coli y S. aureus, así como hongos presentes en baños.

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El baño es uno de los espacios de mayor riesgo sanitario en el hogar, según la Agencia de Protección Sanitaria de la CDMX. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio publicado en PLOS ONE encontró que el ácido acético al 6% inactiva virus tras 15 minutos de contacto.

Los autores documentaron que el ácido destruye físicamente la estructura del virus, lo que evidencia su capacidad para actuar sobre microorganismos en superficies domésticas.

Limpiar y desinfectar son dos pasos distintos: el primero retira suciedad visible, el segundo reduce microorganismos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La UNAM vincula la higiene en superficies con la prevención de enfermedades en México

Gustavo Olaiz Fernández, titular de la Dirección General de Atención a la Salud de la UNAM, advirtió en la Gaceta UNAM que la prevención es la medida más efectiva para reducir contagios gastrointestinales.

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Entre las acciones que recomienda figura desinfectar superficies y utensilios del hogar.

Una infografía ilustra la importancia de la higiene en superficies del baño para prevenir enfermedades gastrointestinales en México, resaltando 121,510 casos de diarrea en menores de cinco años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El baño es uno de los espacios de mayor riesgo sanitario en el hogar, según lo establece la Agencia de Protección Sanitaria de la CDMX en su Manual de Saneamiento Básico.

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Olaiz Fernández señaló en la Gaceta UNAM: “Los brotes suelen presentarse con mayor facilidad en espacios de convivencia cercana”.

La Secretaría de Salud registró 121 mil 510 casos de enfermedades diarreicas agudas en menores de cinco años solo hasta la semana epidemiológica 11 de 2026.

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La UNAM recomienda desinfectar superficies del hogar como medida preventiva frente a enfermedades gastrointestinales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Foro Científico Internacional sobre Higiene del Hogar (IFH) precisa que la proporción de personas vulnerables a enfermedades en los hogares va en aumento, y recomienda la higiene selectiva: concentrar los esfuerzos de limpieza en baños y superficies de contacto frecuente, no en perseguir una casa libre de microbios.

Cuánto tiempo necesita el vinagre según el tipo de suciedad en el inodoro

Para neutralizar el mal olor del inodoro, generado en diversos casos por el amoníaco de la orina acumulada, la reacción ácido-base del vinagre puede ocurrir en 5 minutos.

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Para reducir bacterias comunes, BMC Microbiology documentó en condiciones de laboratorio que se requiere un mínimo de 15 a 30 minutos de contacto sobre superficies.

El sarro es carbonato de calcio depositado por el agua dura al evaporarse sobre la porcelana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sarro es carbonato de calcio que el agua dura deposita al evaporarse sobre materiales como la porcelana.

Para incrustaciones leves, 20 a 30 minutos de vinagre sin diluir bastan para iniciar la disolución.

Este video de Profeco presenta un tutorial sobre la elaboración de un limpiador casero para limpiar superficies, el cual puede utilizarse para reforzar la limpieza del hogar. (YouTube/@profecotv)

Para el anillo de agua —la capa acumulada en semanas o meses—, la recomendación es dejarlo actuar toda la noche.

Reduce, no elimina: el límite real del vinagre

Los investigadores del estudio publicado en BMC Microbiology indican que el ácido acético en concentraciones de entre 4% y 6% logra una reducción de microorganismos en superficies, no una eliminación.

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Para patógenos resistentes, se requieren desinfectantes aprobados.

El vinagre blanco destilado contiene entre 4% y 6% de ácido acético, su componente activo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El IFH distingue entre limpiar y desinfectar: la primera remueve suciedad visible; la segunda busca reducir microorganismos en momentos de mayor riesgo, como la presencia de una persona enferma en casa.

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