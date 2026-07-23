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¿Qué pasa con Isaac “Pitbull” Cruz y por qué no ha peleado este 2026?

La última vez que Cruz vio acción fue el 6 de diciembre de 2025, cuando enfrentó al estadounidense Lamont Roach Jr.

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Pitbull Cruz defenderá su título interino por primera vez (Instagram | wbcboxing)
El futuro de Isaac “Pitbull” Cruz permanece en incertidumbre después de que el boxeador capitalino no ha anunciado su próxima pelea ni ha subido al ring en lo que va de 2026 (Instagram | wbcboxing)

El futuro de Isaac “Pitbull” Cruz permanece en incertidumbre después de que el boxeador capitalino no ha anunciado su próxima pelea ni ha subido al ring en lo que va de 2026. La última vez que Cruz vio acción fue el 6 de diciembre de 2025, cuando enfrentó al estadounidense Lamont Roach Jr. en el Frost Bank Center de San Antonio, Texas.

El combate terminó en empate por decisión mayoritaria, resultado que le permitió al mexicano conservar su título interino de peso superligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

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El empate ante el estadounidense marcó el cierre de un año en el que Isaac se mantuvo como uno de los nombres más seguidos del boxeo mexicano. Desde entonces, el pugilista no ha ofrecido detalles sobre su siguiente rival ni hay fecha confirmada para su regreso al cuadrilátero.

Pitbull Cruz le mandó una indirecta a Gervonta Davis tras empatar con Lamont Roach (Captura de pantalla)
Pitbull Cruz le mandó una indirecta a Gervonta Davis tras empatar con Lamont Roach (Captura de pantalla)
El mexicano fue quien conectó los golpes más contundentes, pero no fue suficientes para convencer a los jueces.
El mexicano fue quien conectó los golpes más contundentes, pero no fue suficientes para convencer a los jueces. (Captura de pantalla TW @ZachSchumaker)

El silencio alimenta versiones sobre diferencias en negociaciones y la búsqueda de una pelea que le represente un reto deportivo y económico para él.

Posibles rivales del “Pitbull” Cruz

Entre los nombres que suenan para medirse con Cruz destacan rivales de alto perfil dentro de las 140 libras. De acuerdo distintos reportes, el propio boxeador y su equipo analizan propuestas que incluyen al estadounidense Teófimo López, y a Subriel Matías, monarca de la FIB. Otra posibilidad es una revancha ante Lamont Roach Jr., quien tras el empate expresó su interés en enfrentar de nuevo al mexicano.

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La incertidumbre sobre el próximo combate del capitalino responde a factores que van más allá del ring. El equipo de Cruz explora opciones en Estados Unidos y México, mientras el boxeador se mantiene en preparación física y espera concretar un acuerdo que le permita defender su título interino por segunda vez o incluso buscar un título mundial.

Récord y expectativas del pugilista capitalino

El récord profesional de Isaac Cruz incluye 28 victorias, 3 derrotas y dos empates, cifras que lo posicionan entre los peleadores mexicanos más destacados en la actualidad. La expectativa es que el capitalino regrese al cuadrilátero en la segunda mitad de 2026 para defender su campeonato o buscar la unificación de títulos en la división superligero.

El estilo de pelea de Isaac “Pitbull” Cruz se distingue por una presión constante sobre sus rivales desde el primer asalto. El boxeador capitalino avanza de manera ininterrumpida, acorralando a sus oponentes contra las cuerdas y reduciendo su margen de maniobra. Esta estrategia obliga a sus contrincantes a pelear a corta distancia, donde Cruz suele imponer condiciones.

Isaac Pitbull Cruz ya tiene fecha para su regreso al cuadrilátero (Instagram / Pitbull Cruz)
Isaac Pitbull Cruz ya tiene fecha para su regreso al cuadrilátero (Instagram / Pitbull Cruz)

Caracterizado por su estatura baja comparada con otros peleadores de su división, Cruz baja el centro de gravedad para generar mayor potencia en sus impactos y mantener la estabilidad durante los intercambios. Esta técnica le permite absorber mejor los golpes y permanecer firme en el cuerpo a cuerpo.

El arsenal ofensivo del “Pitbull” está compuesto principalmente por ganchos y volados lanzados con ambas manos

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