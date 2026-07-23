Ante tensiones por T-MEC, Roberto Velasco llama a mirar "ventana de oportunidad" en Asia. (Foto: SRE)

El canciller Roberto Velasco Álvarez se reunió con embajadores de México en los 11 países miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), a quienes les instó a fortalecer los lazos en materia de comercio, aprovechando la “ventana de oportunidades” para ampliar la relación de México en aquella región.

México busca diversificar relaciones económicas en Asia

A través de redes sociales, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio a conocer el encuentro virtual, el cual tuvo el objetivo de “revisar las prioridades que orientarán su trabajo en favor de la relación entre México y esta región estratégica”.

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También subrayó la importancia de concluir la adhesión de México al Tratado de Amistad y Cooperación (TAC) de la ASEAN, el cual fomenta la paz y el respeto a la soberanía de cada país desde 1976.

Ante tensiones por T-MEC, Roberto Velasco llama a mirar "ventana de oportunidad" en Asia. (Foto: SRE)

“Convoqué a fortalecer el diálogo político, el comercio y la inversión para aprovechar la actual ventana de oportunidad que permita diversificar las relaciones económicas de México con el sudeste asiático”, informó el secretario en su cuenta de X (antes Twitter).

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Durante la mañana de este 22 de julio de 2026, el canciller mexicano sostuvo una llamada de trabajo con su homólogo en Malasia, Dato’ Seri Utama Haji Mohamad Bin Haji Hasan, la dependencia aseguró que hay interés por fortalecer la relación económica bilateral a través de mecanismos como el ASEANN y el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP).

Ante tensiones por T-MEC, Roberto Velasco llama a mirar "ventana de oportunidad" en Asia. (Foto: SRE)

Diálogo de canciller se da en medio de tensiones por T-MEC

Esta semana se lleva a cabo la tercera ronda de negociaciones entre México y Estados Unidos por el T-MEC, en estos encuentros encabezados por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, también asistirá Jamieson Greer, representante comercial estadounidense.

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Previo a su arribo a México, Greer se presentó ante el comité de Finanzas del Senado del país del norte, donde aseguró que el tema de las reglas de origen, el tema laboral y ambiental podría prolongarse en las conversaciones con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Queremos que las reglas de origen en el T-MEC sean muy sólidas, para incentivar la producción en Norteamérica en lugar de en otras regiones que tienen mucha capacidad excedente o prácticas no basadas en el mercado... sobre la necesidad de fortalecer la aplicación de las normas laborales y ambientales en relación con México, esto también puede tomar tiempo”.

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El representante comercial mostró confianza en que las negociaciones avancen antes de que finalice el año, para que Sheinbaum, el presidente de Donald Trump y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, consideren cerrar acuerdos provisionales o adaptar medidas que se ajusten para cada país.

Greer se presentó ante el comité de Finanzas del Senado del país del norte, donde aseguró que el tema de las reglas de origen, el tema laboral y ambiental podría prolongarse. (REUTERS/Annabelle Gordon)

“Me ⁠gustaría contar, para finales ⁠de año, con ⁠al menos algunos acuerdos (con cada país) y dejar que algunas de estas cuestiones realmente importantes, como las normas de origen... Los temas laborales y medioambientales... Requieran un poco más de tiempo para seguir debatiéndolas, incluso con el Congreso, durante ⁠el año siguiente”, comentó.

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Cabe recordar que, ante la decisión de Estados Unidos de no firmar el acuerdo hasta 2042, el T-MEC se encuentra sujeto a revisiones anuales, donde cada país plantea sus inconformidades y buscan llegar acuerdos, sin embargo, la administración mexicana está reacia a mantener reuniones cada año, ya que el sector empresarial busca tener mayor certidumbre para invertir en el país.