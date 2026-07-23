Martí Batres se reúne con CNTE Michoacán mientras sigue la disputa por la reforma al ISSSTE

ISSSTE y CNTE Michoacán abren diálogo por servicios de salud.

El director general del ISSSTE, Martí Batres, sostuvo una reunión con integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) pertenecientes a la Sección XVIII de Michoacán para atender planteamientos relacionados con los servicios de salud que reciben las y los trabajadores del sector educativo.

A través de sus redes sociales, el funcionario informó que durante el encuentro se presentaron avances en materia de infraestructura médica para la entidad, entre ellos la apertura de 33 consultorios, la construcción de una nueva Clínica Hospital en Cherán y el rescate del antiguo Hospital Vasco de Quiroga, en Morelia.

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Batres calificó el encuentro como “muy fructífero” y señaló que el diálogo permitió revisar diversos proyectos enfocados en fortalecer la atención médica para las y los derechohabientes del estado.

Las demandas de la CNTE mantienen abierto el conflicto con el Gobierno federal

La reunión ocurre en un contexto en el que la CNTE mantiene vigentes diversas exigencias al Gobierno federal, principalmente relacionadas con el sistema de pensiones y las condiciones laborales del magisterio.

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Comunicado de Batres.

Aunque el encuentro con Batres estuvo enfocado en temas de salud, el movimiento magisterial continúa impulsando la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, al considerar que el actual esquema de jubilaciones afecta el ingreso de miles de docentes.

En las últimas semanas, las negociaciones entre autoridades federales y representantes de la Coordinadora han registrado pocos avances en los temas considerados prioritarios por el magisterio.

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CNTE Morelos exige jubilaciones dignas y rechaza la Ley del ISSSTE de 2007

Hace dos días, integrantes de la CNTE en Morelos realizaron una protesta para solicitar a la presidenta Claudia Sheinbaum la derogación de la reforma al ISSSTE de 2007 y la instalación de una mesa de negociación permanente.

De acuerdo con la organización, el actual sistema provoca que muchos docentes reciban pensiones de entre 3 mil y 5 mil pesos mensuales, particularmente quienes cotizan bajo el esquema de cuentas individuales o cuyos montos son calculados mediante Unidades de Medida y Actualización (UMA).

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La CNTE Morelos mantiene su rechazo a la Ley del ISSSTE de 2007 y exige un sistema de jubilaciones que garantice mejores condiciones para los docentes. REUTERS/Luis Cortes

La vocera del movimiento en la entidad, Josefina Martínez, afirmó que el magisterio continuará con movilizaciones y anunció que en agosto realizarán una asamblea nacional para definir nuevas acciones.

Así empezó el conflicto magisterial

La CNTE exige la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y el regreso a un sistema solidario de pensiones .

También solicita modificaciones al sistema de promoción y asignación de plazas docentes (USICAMM) .

El magisterio acusa retrasos e incumplimientos en acuerdos alcanzados con autoridades educativas y el ISSSTE .

Diversas movilizaciones se han realizado en la Ciudad de México y en estados como Morelos y Michoacán.

Michoacán continúa como uno de los principales focos de movilización de la CNTE

En Michoacán, la Sección XVIII ha mantenido protestas derivadas del paro nacional docente, con demandas que incluyen mejoras salariales, cambios al sistema de pensiones y la desaparición de la USICAMM.

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Las movilizaciones recientes han incluido bloqueos y protestas en Morelia, mientras que semanas de paro afectaron el funcionamiento de miles de escuelas en la entidad.

Michoacán se mantiene como uno de los principales escenarios de protesta de la CNTE, con demandas centradas en pensiones, salarios y condiciones laborales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No obstante, distintos análisis también señalan que el movimiento enfrenta divisiones internas y una menor capacidad de convocatoria respecto a años anteriores, cuando sus protestas lograban paralizar durante largos periodos importantes vías de comunicación en el estado.

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Diálogo institucional convive con un conflicto que sigue sin resolverse

El encuentro encabezado por Martí Batres refleja que el diálogo entre autoridades y algunos sectores de la CNTE continúa abierto en temas específicos, como la atención médica y la infraestructura hospitalaria.

Sin embargo, las principales demandas del magisterio relacionadas con pensiones, jubilaciones y el sistema de carrera docente permanecen sin una solución definitiva.

Mientras el Gobierno federal sostiene mesas de trabajo sobre distintos asuntos, la Coordinadora ha reiterado que continuará impulsando movilizaciones hasta obtener respuestas a sus principales planteamientos laborales y de seguridad social.

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