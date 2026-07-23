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Rooibos: la infusión sin cafeína que protege el corazón, según nuevos estudios

Descubre la infusión sudafricana que está llamando la atención de expertos en salud por su perfil único y su ausencia total de cafeína

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Mujer de 55 años con cabello gris bebe de una taza en una cocina; un corazón humano realista y brillante en rojo aparece sobre su pecho.
El té que no es té: conoce la bebida herbal que está siendo estudiada por sus posibles beneficios sobre el organismo, sin aportar cafeína. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La infusión de rooibos, originaria de Sudáfrica y libre de cafeína, ha demostrado efectos cardioprotectores en adultos con riesgo cardiovascular según investigaciones recientes de la Cape Peninsula University of Technology y la University of Cape Town.

Estos resultados se lograron a través de ensayos clínicos controlados realizados entre 2010 y 2024, donde se evaluó el impacto del consumo regular de rooibos sobre el perfil lipídico, el estrés oxidativo y la función cardíaca.

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El interés en el rooibos surge porque, a diferencia de los tés tradicionales, combina polifenoles únicos y ausencia de cafeína, lo que lo convierte en una alternativa prometedora para la salud cardiovascular.

Ensayos clínicos y hallazgos

Investigadores liderados por la profesora Jeanine Marnewick en la Cape Peninsula University of Technology realizaron el primer ensayo clínico controlado en 2011, publicado en el Journal of Ethnopharmacology.

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En este estudio, adultos con factores de riesgo cardiovascular consumieron seis tazas diarias de rooibos fermentado durante seis semanas.

Se documentó una reducción significativa del colesterol LDL y triglicéridos, junto con un aumento del colesterol HDL.

Además, se observaron mejoras en los marcadores de estrés oxidativo, con incremento del glutatión reducido y del cociente GSH/GSSG.

La University of Cape Town colaboró en estudios complementarios que confirmaron la seguridad del consumo regular de rooibos en adultos sanos y en personas con riesgo cardiovascular.

Las investigaciones no detectaron efectos adversos hepáticos o renales relevantes durante el periodo de intervención, consolidando al rooibos como una opción segura dentro de una dieta equilibrada.

Infografía muestra tazas de té rooibos, corazón, gráficos de beneficios en colesterol y estrés oxidativo, órganos, figura humana, plato de comida y texto informativo.
Beneficios comprobados del consumo diario de rooibos para la salud cardiovascular, respaldados por ensayos clínicos que muestran mejoras en perfiles lipídicos y estrés oxidativo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Función cardíaca y remodelado

En 2024, la tesis doctoral de Maria Diana Hartnick en la Cape Peninsula University of Technology, junto con publicaciones en el Journal of Medicinal Food, analizó el impacto del rooibos sobre la estructura y función cardíaca mediante ecocardiografía.

El estudio, realizado en adultos con riesgo cardiovascular, demostró una reducción en la masa ventricular izquierda y el tamaño de la aurícula izquierda tras 12 semanas de consumo regular de rooibos.

También disminuyó la prevalencia de disfunción diastólica, sugiriendo un posible beneficio sobre el remodelado cardíaco.

Mecanismos moleculares: inhibición de ACE y protección celular

Estudios dirigidos por Persson en Public Health Nutrition evidenciaron que el rooibos, a través de su contenido en aspalatina y otros polifenoles, inhibe la actividad de la enzima convertidora de angiotensina (ACE) tras su ingesta aguda.

Este efecto, observado durante las primeras horas tras el consumo, es relevante porque la ACE regula la presión arterial y el remodelado cardíaco.

Además, investigaciones experimentales en modelos celulares y animales, como las publicadas por Pantsi, han mostrado que la aspalatina protege a los cardiomiocitos del estrés oxidativo, la inflamación y la apoptosis celular asociada a la hiperglucemia.

Revisión de la evidencia clínica

Una revisión sistemática publicada en Frontiers in Pharmacology, que abarca dos décadas de estudios sobre rooibos y salud cardiovascular, destaca que los beneficios observados —mejora del perfil lipídico y reducción del estrés oxidativo— son consistentes pero limitados a ensayos de tamaño moderado y duración corta.

Aunque los resultados son prometedores, la evidencia aún no permite recomendar el rooibos como tratamiento principal para la hipertensión o la enfermedad cardíaca, según concluyen los autores vinculados a instituciones sudafricanas y europeas.

Un cuenco con hojas secas de rooibos, una taza de té, una tetera de cristal y una rama de rooibos con flores en una mesa de madera con paisaje desértico y montañas.
El estudio, realizado en adultos con riesgo cardiovascular, demostró una reducción en la masa ventricular izquierda y el tamaño de la aurícula izquierda tras 12 semanas de consumo regular de rooibos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Seguridad, limitaciones y recomendaciones actuales

Los ensayos clínicos coordinados por la Cape Peninsula University of Technology y la University of Cape Town han confirmado que el rooibos es seguro para la mayoría de los adultos.

Solo se han documentado casos excepcionales de hepatotoxicidad en personas con enfermedades hepáticas preexistentes, lo que lleva a recomendar precaución y consulta médica en estos casos.

Los expertos insisten en que los beneficios del rooibos deben entenderse como parte de una dieta cardioprotectora y no como sustituto de tratamientos médicos probados.

Perspectivas de investigación y comunicación responsable

Instituciones como la Cape Peninsula University of Technology continúan liderando estudios para evaluar el impacto a largo plazo del rooibos en eventos cardiovasculares mayores y su comparación directa con otros tés y nutracéuticos.

El consenso científico actual es que el rooibos es una infusión funcional prometedora, sin cafeína, capaz de mejorar factores de riesgo cardiovascular, pero que aún requiere mayor respaldo clínico para ser recomendado de forma generalizada por las guías internacionales.

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