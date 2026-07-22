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Auxiliar de Javier Aguirre explica por qué sacaron a Quiñones en el partido contra Inglaterra

El asistente técnico de la Selección Mexicana rompió el silencio tras la eliminación defendiendo los ajustes tácticos

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Mundial 2026 - México - Ecuador
Julián Quiñones se convirtió en la figura del Tricolor en esta edición de la Copa del Mundo. (Photo by Alfredo ESTRELLA / AFP)

La eliminación de la Selección Mexicana en los octavos de final de la Copa Mundial de Fútbol 2026 frente al combinado de Inglaterra continúa provocando intensos debates en el entorno futbolístico, principalmente por la inesperada sustitución de Julián Quiñones.

Más allá del marcador adverso de tres goles a dos, uno de los pasajes tácticos más cuestionados por la afición y la crítica especializada fue la sustitución del atacante al minuto 81. Ante las constantes preguntas sobre la estrategia asumida desde el banquillo tricolor, Toni Amor, auxiliar técnico de Javier Aguirre, rompió el silencio para dar luz sobre la decisión.

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La dupla que logró con Raúl Jiménez logró que México pasara la fase de grupos de manera perfecta. (REUTERS/Eloisa Sanchez)
La dupla que logró con Raúl Jiménez logró que México pasara la fase de grupos de manera perfecta. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

¿Cuáles fueron las razones?

Durante una entrevista para Fox Sports, el entrenador español abordó de forma directa la contundente modificación en el ataque. La salida de Quiñones, quien se había consolidado como el referente ofensivo de México al registrar cuatro anotaciones durante la justa mundialista, encendió la polémica debido al momento cumbre del partido.

Sin embargo, Amor fundamentó la postura táctica asumida en el tramo final señalando que la prioridad del equipo requería dinamizar el área rival con alternativas distintas de remate.

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Lo que estaba claro era que para hacerle un gol de Inglaterra teníamos que hacerlo desde un centro o un tiro de media distancia”, explicó Amor para contextualizar el ingreso del delantero Guillermo Martínez.

El asistente técnico profundizó en la naturaleza de las decisiones de banquillo y buscó matizar las críticas surgidas a raíz de la eliminación.

“Sí, salió Julián (Quiñones), pero pudo haber sido cualquier otro jugador. Entiendo que al final siempre hay que buscar un pero a las cosas. A lo mejor hubieses dejado a Julián hubiésemos ganado, nunca sabes”, agregó el auxiliar técnico sobre la incertidumbre propia del planteamiento táctico.

Quiñones se consagró como el goleador de la escuadra mexicana en el Mundial. (REUTERS/Eloisa Sanchez)
Quiñones se consagró como el goleador de la escuadra mexicana en el Mundial. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

¿México mejor que Inglaterra?

A pesar de la insatisfacción que provocó el resultado final, el integrante del cuerpo técnico tricolor fue enfático al ponderar el nivel de juego que exhibió el equipo ante una de las potencias continentales.

El equipo tuvo mucho mejor partido que Inglaterra”, aseveró Amor. En su lectura de la contienda, el conjunto nacional supo competir al máximo nivel y dominar facetas decisivas, sosteniendo la posesión del balón durante gran parte del encuentro.

Asimismo, Amor expuso que la exigencia física del partido pasó factura en los minutos finales, volviendo necesarios los movimientos desde la banca para renovar la energía.

“El equipo llegó al último minuto bastante agotado porque llevó el peso del partido durante los 90 minutos, tuvo la pelota mucho más que Inglaterra, llegó mucho más y generó más. ¿Nos faltó? Sí”, admitió el estratega español.

Rostros de tristeza la afición mexicana tras el final del sueño mundialista (5)
El Tri se despidió del torneo con uno de los juegos más recordados de la justa mundialista. (Photo by CARL DE SOUZA / AFP)

Por su parte, la controversia se avivó por las breves declaraciones del propio atacante. En días previos, se viralizó un video en redes sociales donde se le preguntaba a Julián Quiñones su opinión sobre el cambio. El delantero reaccionó expresando con soltura y frustración su sentir por la decisión:

“Se m*mó. Se equivocó el viejo”, expresó el atacante respecto al movimiento de Javier Aguirre.

Para el cuerpo técnico, cualquier análisis posterior continuará condicionado por el marcador definitivo. El debate sobre si la permanencia del goleador en la cancha habría cambiado el rumbo de la serie quedará abierto en la memoria del fútbol mexicano.

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