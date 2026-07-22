Ruffo Appel: Morena pedirá al INE investigar si el huachicol fiscal financió a Somos México

La propuesta se presentaría ante la Comisión Permanente tras la detención del ex gobernador Ernesto Ruffo Appel, integrante del consejo consultivo del instituto político, por presunto huachicol fiscal y posible financiamiento irregular

El partido Somos México, en cuyo consejo consultivo participa el ex gobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel, quedó en el centro de la controversia luego de la detención del ex mandatario panista por presunto huachicol fiscal. El senador morenista Saúl Monreal adelantó que propondrá ante la Comisión Permanente solicitar al Instituto Nacional Electoral (INE) que investigue si ese instituto político recibió recursos provenientes de dicho esquema.

Un cruce de versiones entre Morena y el PAN

La bancada de Morena y el Partido Acción Nacional (PAN) confrontaron posturas tras la detención de Ruffo Appel. El coordinador de los senadores morenistas, Ignacio Mier, sostuvo que el caso “mató el mito de la alternancia del PAN de 1989”, mientras la panista Kenia López Rabadán insistió en que el ex gobernador es “un preso político”.

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Mier respondió, a través de redes sociales, que mover más de 140 millones de litros de combustible con sello aduanal falso no correspondería a la negligencia de un socio, sino a lo que calificó como ingeniería de contrabando.

La acusación de daño al erario

En la conferencia de prensa de legisladores de Morena, el diputado Arturo Ávila Anaya señaló que se calculan 4 mil 600 millones de pesos de presunto daño al erario público, monto que —afirmó— provendría de una carpeta de investigación en la que habrían participado el SAT, la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera, además del interés de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

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De acuerdo con lo expuesto, la empresa de la que Ruffo Appel sería socio mayoritario estaría vinculada con el ingreso irregular de 15 millones de litros de hidrocarburo, y las autoridades habrían detectado 80 cuentas puente utilizadas para transferencias por mil millones de dólares.

El exgobernador de Baja California fue detenido el pasado 16 de julio en Ensenada. Crédito: Facebook - Ernesto Ruffo Appel

López Rabadán habla de justicia selectiva

Por su parte, López Rabadán señaló que en el entramado del huachicol fiscal estarían coludidos servidores públicos de al menos siete u ocho instituciones de los tres niveles de gobierno, por lo que, dijo, el señalamiento no podría recaer únicamente en un ciudadano de oposición.

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En este contexto, Felipe Calderón acusó al gobierno federal de aplicar justicia selectiva, mientras la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, le recriminó “doble moral” por defender ahora a Ruffo Appel cuando, según recordó, en 2017 el propio ex mandatario lo señaló de haber entregado Baja California al crimen organizado.

Lo que sigue

El INE podría ser requerido para revisar el origen de los recursos de Somos México .

La defensa de Ruffo Appel mantiene un amparo en trámite contra su detención.

El caso continúa generando reacciones cruzadas entre Morena y el PAN, en medio de señalamientos sobre presuntos vínculos con esquemas de corrupción y crimen organizado.

Hasta el momento, no existe una determinación oficial del INE sobre el financiamiento de Somos México, por lo que la posible relación entre el partido y los recursos del huachicol fiscal permanece como una línea de investigación presunta y no confirmada.

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